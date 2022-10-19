"Если преступники думают, что они продвинутые программисты и им удастся нас запутать, увы, они ошибаются", – Сергей Барбашов.

Есть такая профессия – криминалист, интригующая и интересная. Эти профессионалы на месте происшествия ищут следы, которые оставил злоумышленник, фиксируют и изымают их, собирая неопровержимые доказательства причастности лица к преступлению. Как удается сегодня им раскрывать дела прошлых лет? Как они вычисляют малолетних «закладчиков»-наркокурьеров? И почему стало возбуждаться много дел по фактам развратных действий в сети «Интернет»? Накануне профессионального праздника, 19 октября, мы поговорили об этом с руководителем отдела криминалистики регионального управления СК Сергеем Барбашовым.

Послужной список у Сергея Александровича – весомый, с 2009 года. Начинал в должности следователя следственного отдела по Левобережному району СКР по региону. С 2011 года стал следователем по особо важным делам в управлении региона. С 2015 года назначили руководителем по городу Нововоронежу, затем на ту же должность в Аннинский межрайонный следственный отдел и позже - в Борисоглебский. С мая 2018 года по октябрь 2021 он возглавлял СО по Коминтерновскому району г. Воронежа, а с прошлого года стал руководителем отдела криминалистики.

ТЕХНОЛОГИИ ШАГНУЛИ ВПЕРЕД

– Сергей Александрович, на ваш взгляд кто такой криминалист и в чем сегодня особенности вашей профессии?

– Криминалист – это высококвалифицированный следователь, который обладает знаниями в медицине, психологии, компьютерных технологиях, взрывотехнике, а также умеет фиксировать следы преступной деятельности, которые помогают установить причастность лиц к совершению преступления. Меняется время, меняются люди. Меняются и способы совершения преступлений, порой походящие на фантастические сюжеты. Злоумышленники представляют себе, как они совершат зло, а мы не сможем их вычислить. Это не так. Со своей стороны, мы тоже совершенствуем свои навыки, да и технологии не стоят на месте – проводятся современные экспертизы, в том числе генетические, в городах и селах устанавливаются средства фиксации, люди пользуются гаджетами. У нас стало больше зацепок, с помощью которых можно найти преступника. Модернизируются те же самые видеокамеры. Например, в Москве уже появилась система распознавания лиц. Это помогает и нам. К примеру, мы ведем поиски девочки, которая пропала еще в 2018 году. И вот не так давно поступила информация из столицы о совпадении лица. Сейчас мы ее проверяем.

И ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ НАКАЗАТЬ ВИНОВНОГО

– Одно из направлений вашего отдела – раскрытие преступлений прошлых лет. Как сейчас с этим обстоят дела?

– В следственном управлении создано отдельное подразделение, которое этим занимается, но мы работаем в тесном взаимодействии с ними. Сегодня технологии настолько продвинулись, что за последний год мы завершили расследование и передали в суд порядка 10 уголовных дел прошлых лет, возбужденных по статьям «Убийство» и «Изнасилование». Почему раньше сложности возникали? Потому что, к примеру, на месте преступления был обнаружен труп, а рядом нож со следами крови. Экспертиза устанавливала предполагаемого преступника: мужчина с третьей группой крови. Следователи начинают поиски, выходят на человека. Совпадение по группе крови есть, а он не признается в совершении преступления. Опровергнуть теми доказательствами, которые имелись, это было невозможно. Сейчас есть несколько способов доказать его причастность. Та же самая генетическая экспертиза определяет совпадение ДНК человека почти на 100%. Поэтому и через 20 лет мы достаем дела из архивов, находим сохранившиеся вещественные доказательства, находим подозреваемого и повторно проводим экспертизы. Тут уж не получится отвертеться. Одна из целей уголовного закона – наказание виновного. Если он не понес его, то велика вероятность, что опять совершит преступление.

"Злоумышленники представляют себе, как они совершат зло, а мы не сможем их вычислить. Это не так", – Сергей Барбашов.

– Расскажите, какие преступления удалось раскрыть?

– Например, убийство, которое произошло еще в 2005 году возле Воронежской областной клинической больницы. Тогда в припаркованной машине был обнаружен труп мужчины. Эксперты установили, что скончался он от множества телесных повреждений. 17 лет назад из автомобиля были изъяты отпечатки пальцев, но преступника установить не удалось. Мы подняли дело и после повторной проверки пришли сведения о совпадении. Выяснилось, что преступников было двое. Они избили владельца авто с целью разбоя, чтобы забрать у него деньги. Злоумышленники признались в содеянном, дело было расследовано и направлено в суд.

И еще одно. В селе Новохоперского района осенью 1998 года жестоко убили пожилую пару. Их дом стоял на окраине. К ним ночью постучались две женщины-цыганки под предлогом торговли постельным бельем. Увидели, что хозяева – старики, на тот момент им было уже за 80 лет, решили их ограбить. Попросились на чай, мол, замерзли. Те их впустили, разрешили переночевать. А когда пенсионеры уснули, женщины набросились и избили их. Мужчина умер, а женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Найти злоумышленниц смогли не сразу. Одна из цыганок была задержана сотрудниками полиции по подозрению в краже, она длительное время находилась в оперативном розыске. При проверке совпали следы рук с нашей подозреваемой. Женщина призналась в содеянном, дело передали в суд. Вторая фигурантка в настоящее время находится в розыске.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ КАК ЗА УБИЙСТВО

– Нередко правоохранители возбуждают уголовные дела против закладчиков-наркокурьеров. Причем, бывает, что ими оказываются несовершеннолетние. Были ли у вас такие на практике?

– В большинстве случаев преступления о незаконном обороте и сбыте наркотических средств подследственны органам МВД. Мы занимаемся ими в тех случаях, когда обвиняемый несовершеннолетний. Такие в моей практике были, когда я работал в Коминтерновском районе. Сейчас у всех подростков есть гаджеты. С одной стороны, это хорошо, что они разбираются в технологиях, с другой – попадают на уловки преступников, которые ищут способ сбыть запрещенные вещества. Например, с помощью даркнета распространяют рекламу, как можно быстро заработать деньги. Те втягиваются, даже не разобравшись, и соглашаются отнести «один маленький пакетик», заложить где-то в потайном месте, а затем сбросить неизвестному лицу в мессенджере координаты. Так был пойман несовершеннолетний – парнишка положительный, из хорошей семьи, учился в 11 классе. Решил вот таким «легким» путем заработать деньги, до конца не осознавая, насколько это серьезно. Думал, что его никто не заметит в парковой зоне, когда он будет делать первую в своей жизни закладку. Но не тут то было – прохожие вызвали полицию. В отношении парня было возбуждено уголовное дело, спасло, что ничего не успел сделать, суд вынес условную меру наказания. Однако не стоит забывать: ответственность по этим статьям, как за убийство!

Мы оказываем сопровождение в расследовании таких преступлений. У нас есть специальные программы, с помощью которых восстанавливаем удаленные файлы, взламываем пароли на телефонах, где находим фото мест закладок, восстанавливаем переписку.

– Какие самые трудные преступления в плане поиска доказательств?

– Исчезновения людей. Например, громкое дело об убийстве воронежца в Липецкой области. Его сын написал заявление в полицию – мужчина подрабатывал таксистом и в один из дней домой не вернулся. Мы проверили, сигнал его сотового телефона исходил из города Задонск. Видеофиксация тоже подтвердила, что он въехал в город. Стали отрабатывать его круг связей. Установили, что у него там проживает друг, который ему задолжал денег. Нагрянули с обыском к нему, по пути нашли и автомобиль пропавшего. Под тяжестью доказательств его товарищ сознался, что застрелил воронежца, и показал место, где закопал труп.

Сергей Барбашов с коллегой по работе Фото: Предоставлено "КП"

ИЗВРАЩЕНЦЫ В СОЦСЕТЯХ

– Бич последнего времени – расследование дел по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» через интернет. Насколько сложно здесь приходится?

– Таких уголовных дел действительно много. К сожалению, потерпевшими становятся дети. Общение с преступником происходит в соцсетях. Он в какой-то момент просит прислать свои обнаженные фото, а за это, например, обещает купить какую-то дорогостоящую вещь. Либо свои интимные снимки присылает и предлагает встретится. Ситуации бывают разные. Но они заканчиваются тем, что преступник идет ва-банк – начинает ребенка шантажировать, получив фото. Обещает разослать их его друзьям, родственникам, если, допустим, тот не пришлет еще что-то.

Заявляют в правоохранительные органы об этих случаях родители. В чем сложности расследования таких дел? В том, что злоумышленники действуют либо через VPN, либо через устройство подмены IP-адреса на «левые» номера телефона (Венесуэлы, Франции, Великобритании) регистрируются в соцсетях, набиваются школьникам в друзья и пишут о своих мерзких фантазиях. Бывает, что потерпевших у таких извращенцев – десятки по всей России. Когда начинаем собирать доказательства, просим прислать переписку с этим лицом. Бывает, получаем от подростков 3 тысячи страниц. Это 12 томов уголовного дела! Вот недавно в рамках расследования я изучал столько, чтобы понять, откуда пишет человек. Преступник наверняка где-то проколется, он не идеальный!

– Были случаи, когда удавалось задерживать таких людей?

– Конечно. Одного, например, мы нашли в Смоленске, он задержан. Встретишь такого парня на улице – ни за что не подумаешь, что именно он тот самый извращенец: неприметный, тихий, заикается.

Находим злоумышленников, проанализировав IP-адреса и определяем, из какой квартиры и по какому адресу выходил человек в сеть. Мы в этом направлении активно работаем. Скажу коротко: если преступники думают, что они продвинутые программисты и им удастся нас запутать, увы, они ошибаются, мы тоже активно изучаем технологии!

Сергея Барбашова поддерживает супруга Фото: Предоставлено "КП"

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет всех следователей-криминалистов с профессиональным праздником – Днем создания службы. Ни одно резонансное преступление не обходится сегодня без вашего внимания. Спасибо вам за самоотверженную работу и неравнодушие. Желаем успехов, крепкого здоровья, удачи и понимания близких!

Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области.