В Воронеже прошел круглый стол «Проактивные выплаты ФСС: как это работает»

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В Воронеже состоялся круглый стол Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования по вопросам проактивного механизма выплаты пособий. В мероприятии кроме представителей Воронежского отделения ФСС приняли участие страхователи и представители спецоператоров.

Управляющий региональным отделением ФСС Юрий Остапенко познакомил собравшихся с новыми направлениями в работе ведомства и переходе на проактивную (беззаявительную) выплату пособий.

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- В 2020 году Минтруд поставил задачу назначать пособия в беззаявительном режиме, поскольку вся необходимая информация о гражданах в базах государственных организаций имеется, - отметил Юрий Остапенко. – Мы начали поэтапно двигаться в этом направлении. Выплаты стали прямыми.

Напомним, до 2019 года выплаты производил страхователь по документам, которые предоставлял гражданин. И они шли в счет уплаты страховых взносов. Если взносов не хватало, то работодатель обращался за дотацией. При этом по различным причинам выплаты могли затягиваться или совсем не производиться. Механизм прямых выплат стал решением данной проблемы – пособия гражданам напрямую стал осуществлять Фонд социального страхования, а работодателю необходимо было лишь получить нужные заявления и сведения от работника, дополнить их и направить в Фонд. А уже с 2022 года необходимость требовать с работников заявления или справки – совсем отпала, ведь механизм выплат стал проактивным.

Большую роль в возможности перейти на данный механизм сыграло внедрение электронных листков нетрудоспособности. Появившись в 2017 году, они постепенно наращивали свою популярность и с текущего года полностью заменили бумажные бюллетени. На их основании Фондом выплачивается два вида пособий - по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

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Главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Юлия Шкурина рассказала собравшимся о преимуществах электронного листка нетрудоспособности и распространенных ошибках при его оформлении.

- Электронный листок нетрудоспособности в Воронежской области был введен с 1 июля 2017 года, – рассказала Юлия Шкурина. – А с 1 января 2022 года цифровое оформление листков стало обязательным на всей территории РФ, что позволило Фонду социального страхования перейти на беззаявительный механизм выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Среди наиболее распространенных ошибок в оформлении специалист назвала внесение неверных паспортных данных и номера СНИЛС, ошибки в последовательности выдачи первичных листков и их продолжений, ошибочное закрытие листка при продолжающейся временной нетрудоспособности, выдача листков в период отпуска без сохранения зарплаты, неверное указание должности лечащего врача и другие. При выявлении ошибки Воронежское отделение ФСС в течение пяти рабочих дней со дня закрытия электронного листка направляет в адрес организации извещение с указанием перечня необходимых исправлений. Внести их необходимо в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения. Проактивный режим позволяет произвести все необходимые коррективы на этапе открытия больничного листа.

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Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Ольга Стаканова рассказала, что согласно последним данным, в Воронежской области зарегистрировано 53 281 000 страхователей и 663 012 000 застрахованных граждан.

- Новый механизм выплат предусматривает минимальное участие работника и работодателя в процессе назначения и выплаты пособий, - сообщила Ольга Стаканова.

В проактивном режиме Фонд выплачивает работающим гражданам пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Для получения пособия по временной нетрудоспособности работнику не нужно писать никаких дополнительных заявлений для назначения пособия, и он даже не должен сообщать работодателю, что ему открыли больничный лист – эта информация автоматически поступит в Фонд, а региональное отделение, в свою очередь передаст её работодателю с помощью социального электронного документооборота. Когда больничный лист будет закрыт – работодателю поступит запрос подтверждения сведений, после заполнения которых и возвращения в Фонд работник в течение 10 рабочих дней получит выплату. При этом, работодателю очень важно хорошо проверить все поступившие сведения, ведь от их правильности зависит получит ли сотрудник пособие в срок. Аналогично с пособием по беременности и родам, которое также выплачивается на основании электронного листка нетрудоспособности.

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Немного отличается выплата единовременного пособия при рождении ребенка - его назначают на основании сведений, полученных из органов ЗАГС. Информация о трудоустройстве родителей (такое пособие может получить мама или папа) и сведения о работодателе Фонд получит в рамках межведомственного взаимодействия с ПФР. После этого у работодателя запросят необходимую информацию и после ее подтверждения – пособие будет выплачено одному из родителей.

При этом важно отметить, что для того, чтобы проактивные выплаты работали – работодатели должны направить в региональное отделение, посредством всё того же социального документооборота, сведения обо всех своих сотрудниках, в том числе и уволенных.

Единственное пособие, для выплаты которого потребуется написать заявление – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, поскольку такое пособие может получить не только мама, но и любой другой работающий член семьи, который будет осуществлять данный уход. Такое пособие в первый раз выплачивается в течение 10 рабочих дней, а все последующие выплаты производятся ежемесячно согласно утвержденному региональным отделением графику (6,7,8 числа месяца, следующим за месяцем, за который выплачивается пособие). Если день выплаты приходится на праздничный или выходной день, выплата производится в предшествующий день.

Те организации, которые опробовали новую систему, отмечают удобство и простоту проактивных выплат:

- В сравнении со старой системой после перехода на беззаявительный принцип мы стали получать выплаты гораздо быстрее,- рассказала бухгалтер ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Ирина Толмачева. - Новый механизм удобнее для всех, хотя на начальном этапе, конечно, возникали вопросы и определенные трудности. С ними мы обращались за консультациями и разъяснениями в Фонд социального страхования.

По словам управляющего, благодаря переходу на новую систему, Воронежское региональное отделение Фонда также уже существенно сэкономило затраты на отправку бумажной корреспонденции.

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- Работодатель, который планирует перейти на проактивные выплаты, должен в своем личном кабинете активировать эту функцию, после чего система автоматически настроит его, - рассказала ведущий специалист СКБ «Контур» Дарья Ладоненко. – После этого работодатель сможет обмениваться документами с Фондом соцстрахования.

По возникающим вопросам можно обратиться в техподдержку, где помогут настроить систему и заполнить документы. Компания также ознакомит работодателя со всеми изменениями в законодательстве, касающимися выплат пособий. Главная сложность, по словам Дарьи Ладоненко, связана с инертностью работодателей в переходе на новую систему.