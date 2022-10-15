Новую программу капремонта представят воронежцам в декабре

Фото: Госжилинспекция Воронежской области Фото: Предоставлено

Новую программу капитального ремонта многоквартирных домов жителям региона представят в середине декабря. Работы по техническому обследованию здания завершены. Сейчас результаты загружают в автоматизированную систему. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области на брифинге в пятницу, 14 октября.

В департаменте напомнили, что прошлую программу капремонта сформировали еще в 2014 году. Тогда очередность домов определили до 2044 года. При этом сделали это при помощи программы на основе сухой информации, без фактического подтверждения. Кроме того, за эти годы состояния домов существенно изменилось. В 2022 году власти поняли, что необходима корректировка.

- Есть дома, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. К примеру, текут крыши. Там требуется капремонт уже сегодня, но по плану он еще нескоро. Жители просто не смогут эксплуатировать здания до момента, когда наступит срок проведения работ. Чтобы там провести работы вне очереди, необходима новая программа, - пояснили в департаменте.

Для того, чтобы исключить ошибки прошлых лет, результаты обследования домов проверяют в ручном режиме. В программе здания делят на категории по степени износа.

В общей сложности капитального ремонта требуют 8 060 домов. При этом в год возможно проводить работы только в 500-700. Дело в том, что собираемость взносов составляет около 3 млрд рублей. Чтобы провести капремонт в большем количестве зданий, этих средств недостаточно. Для примера, в этом году в программу попали 519 МКД. Это чуть больше 1,5 тыс. видов работ. В департаменте пообещали, что количество домов уменьшаться не будет, напротив предполагается ежегодный рост.

При этом о повышении тарифа для населения пока речи не идет. С большей долей вероятности, роста в декабре этого года не будет.

Отметим, особое внимание департамент ЖКХ уделяет аварийным балконам. Сейчас проводится их техническое обследование. Результаты представят жителям ориентировочно в феврале 2023 года. Сейчас прорабатывается вопрос, в каком объеме, какие виды работ будут проводиться.

- Есть понимание, как будет проводиться реконструкция. В том числе, это касается балконов, которые не подлежат восстановлению. К примеру, если несущая способность плиты нарушена. Чтобы восстановить такой балкон, необходимо внести дополнительные элементы в самой квартире. Такой вариант решения проблемы жителям может не понравится. Собственники могут отказаться от ремонта, тогда их балкон просто демонтируют, - рассказали в департаменте. – Сейчас определяем, сколько балконов будут отремонтированы, а сколько демонтированы по соглашению сторон.

Отметим, по данным департамента, дополнительные средства из областного бюджета выделят на ремонт лифтов в многоэтажках. В этом году заменили 215. Еще по 300 лифтов провели торги. В целом речь идет о более чем 200 зданиях.