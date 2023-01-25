Конкурс детских рисунков «80 лет освобождения Воронежа» завершен

Фото: архив КП

Сегодня Воронеж празднует 80-ю годовщину со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Этой знаменательной дате «Комсомольская правда» посвятила конкурс детских рисунков, который прошел при поддержке депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова и Воронежского обкома КПРФ.

На конкурс поступило больше 170 рисунков. Особенно много работ пришло из Россошанского, Нижнедевицкого, Семилукского, Калачеевского, Павловского муниципальных районов.

Согласно Правилам конкурса, победителей определяли посетители сайта путем электронного голосования за понравившийся рисунок.

Победители Конкурса в возрастной категории до 12 лет:

I место Екатерина Гончарова, 10 лет, рисунок «Чтобы помнили»

II место Милана Селютина, 11 лет, рисунок «Безмолвно плакала земля»

III место Павел Козубов, 7 лет, рисунок «Все починим, все наладим»

Победители Конкурса в возрастной категории 12 - 17 лет:

I место Анна Будникова, 12 лет, рисунок «Моя прабабушка – Пальчикова П.С. в освобожденном Воронеже».

II место София Пикалова, 13 лет, рисунок «Никто не забыт, ничто не забыто»

III место Елизавета Полянских, 13 лет, рисунок «Цветы героям».

Также организаторы конкурса сочли необходимым отметить поощрительными призами следующие работы:

Анна Толстун, 11 лет, рисунок «Воронеж - восстановить!».

Эвелина Лаврентьева, 10 лет, рисунок «Возвращение солдата».

Сергей Ролдугин, 12 лет, рисунок «Поклон тебе, освободитель».

Дарья Глушкова, 10 лет, рисунок «Ротонда».

Полина Пронина, 12 лет, рисунок «Перечеркнутое детство».

Дарья Воронина, 15 лет, рисунок «Памятник, посвященный Прасковье Щеголевой, за подвиг ее».

Анна Кузнецова, 12 лет, рисунок «Наступление».

Василиса Харина, 12 лет, рисунок «Трагедия в саду пионеров».

Владимир Попов, 16 лет, рисунок «Бой за Воронеж».

Береснева Евгения, 5 лет, рисунок «Воронеж после освобождения».

Благодарим всех авторов за участие в нашем конкурсе! Дата и время вручения наград будут сообщены дополнительно.