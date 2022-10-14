Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «В 2022 году завершим асфальтирование более 40 улиц частного сектора»

с сайта мэрии Воронежа. Фото: Предоставлено "КП"

Перед днем работников дорожного хозяйства мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о промежуточных итогах 2022 года и отметил масштабные изменения, которые происходят в последнее время в отрасли.

– Свой профессиональный праздник, который в этом году выпадает на 16 октября, воронежские дорожники встречают в трудах – погода пока позволяет. У них масштабные задачи по целому ряду направлений. Работы впереди еще много, поэтому нужно максимально использовать каждый благоприятный день, – отметил Вадим Кстенин.

Мэр напомнил, что в Воронеже сейчас реализуют сразу несколько крупнейших инфраструктурных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжают реконструкцию Остужевской развязки.

– Построили новый путепровод, по которому 19 сентября запустили автомобильное движение. Сейчас идет демонтаж старого сооружения. Уже разобрали 5 из 14 пролетов. Также ведут устройство земполотна для съездов на пересечении улиц Минской и Остужева, кладут водопропускные трубы, идет работа с коммуникациями и т.д., – рассказал глава Воронежа.

с сайта мэрии Воронежа. Фото: Предоставлено "КП"

с сайта мэрии Воронежа. Фото: Предоставлено "КП"

Кроме того, продолжают строить дорогу от Шишкова к улице Тимирязева. Ее создание – по расчетам проектировщиков – должно перераспределить транспортную нагрузку с Московского проспекта и улицы Шишкова. Дорожники уже проложили около 80% сетей ливневой канализации, отсыпают земполотно, завозят песок для последующего устройства песчано-подстилающего слоя. Со стороны улицы Шишкова строители приступили к земляным работам по выносу инженерных сетей.

В начале сентября начали и реконструкцию улицы Урывского. Ее планируют расширить до четырех полос, построить наружное освещение и тротуары. Параллельно разбирают существующие элементы дороги (бортовой камень и т.д.), идет переустройство инженерных коммуникаций.

– Кроме того, завершаем асфальтирование улиц частного сектора – осталось провести работы на двух. Напомню, что всего в этом году полное обновление получат более 40 таких улиц. Более интенсивно, чем в прошлые годы, приводить такие дороги в порядок нам позволила поддержка губернатора Александра Гусева, – подчеркнул Вадим Кстенин.