В воронежском медуниверситете Сбер создал цифровую лабораторию

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Центрально-Черноземный банк открыл в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко цифровую лабораторию цифровых медицинских сервисов. В мероприятии приняли участие ректор медуниверситета Игорь Есауленко и председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Новый учебный класс оборудован современным медицинскими решением - Voice2Med. Это разработка партнера Сбера, группы компаний ЦРТ. Voice2Med на основе искусственного интеллекта помогает врачам в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос в текст.

Подобные технологии активно используются в ряде медицинских учреждений нашей страны и позволяют экономить время врачей на ввод информации вручную, что ускоряет выполнение работы более чем на 20 процентов. Голосовой ввод доступен врачам уже восьми специальностей, позволяет, в том числе заполнять структурированные электронные медицинские документы (СЭМД).

Voice2Med – ответ Сбера на санкции, так как это полностью отечественное решение. Продукт не содержит заимствованных компонентов, внесен в реестр отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах.

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Теперь студенты вуза получат доступ к учебному тренажеру, на котором они смогут практиковаться в заполнении врачебной документации голосом с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и обрести уникальный опыт работы с современными технологическими решениями.

- Сбер оказывает комплексную поддержку в развитии высшего образования, - отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. - Совместно с вузами внедряются современные образовательные программы, проводится подготовка специалистов, обновляется материально-техническая база. Сегодня во всех регионах Черноземья активно применяются решения Сбера и его партнеров в сфере здравоохранения. Только за два последних года было реализовано около 80 проектов совместно с государственными учреждениями и коммерческими компаниями. Передача этой лаборатории – это только первый шаг. Совместно с ВГМУ уже в самое ближайшее время мы запланировали дооснащение лаборатории другими новыми технологиями от компаний-партнеров Сбера.

Кстати, в настоящее время Сбер также рассматривает возможность создания полноценного референс-центра в Воронежской области, в котором студенты-старшекурсники смогут тестировать работу современных медицинских сервисов.

- Сегодня цифровое здравоохранение переходит на новый уровень, - уверен ректор ВГМУ им. Бурденко Игорь Есауленко. - В большинстве медицинских организаций региона предпринимаются системные шаги для повышения качества и доступности медицинских услуг и проактивного мониторинга здоровья граждан. Открытие лаборатории цифровых сервисов на базе Воронежского медицинского университета является продуктом многолетнего взаимодействия вуза со Сбером, которое направлено на создание цифровых решений в сфере здравоохранения.

По словам Игоря Эдуардовича, сейчас для повышения качества образования уже недостаточно просто слушать лекции, важно действовать самостоятельно, принимать решения и моделировать ситуацию.

- Главная задача интерактивных образовательных площадок – сократить разрыв между теоретическими знаниями и их применением на практике в обучении специалистов сферы здравоохранения. Благодаря этому студент будет лучше подготовлен к работе в реальных условиях и более конкурентоспособен, - подытожил Игорь Эсауленко.

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После открытия цифровой лаборатории Наталия Цайтлер выступила перед студентами с лекцией, рассказав о возможностях искусственного интеллекта и технологическом развитии в сфере здравоохранения, а также поделилась практическими советами для повышения soft-скиллз и digital-навыков при построении дальнейшей карьеры.

СПРАВКА «КП»

В Черноземье банк взаимодействует с более чем 60 учебными заведениями. В прошлом году Сбер провел около 50 мероприятий. В них приняли участие более 10 тысяч студентов.

Алексей СЕРГУНИН