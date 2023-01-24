В Воронеже для школьников запускают бесплатные экскурсии по местам боевой славы

Фото - Воронежский дом журналистов

В областном Доме журналистов 24 января презентовали проект «Воронеж – город воинской славы», который был создан к 80-летию освобождения города от фашистско-немецких захватчиков. О нем во время пресс-конференции рассказали директор Туристско-информационного центра (ТИЦ) Воронежа Екатерина Шрамко и инициатор идеи - депутат Воронежской горДумы Александр Сысоев.

ОТ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДО МУЗЕЯ «АРСЕНАЛ»

Суть проекта - бесплатные экскурсии для школьников по памятным местам времен Великой Отечественной войны, которые расположены в центре города. В течение двух-трех часов старшеклассники смогут узнать интересные факты истории об улицах и памятниках Воронежа. На карте, выдаваемой каждому участнику проекта, маршрут из 10 точек. Начнется путешествие в историю от дома № 43 по улице Театральной, где расположен памятный знак жертвам бомбардировки 1942 года. Затем ребята увидят памятник фронтовому почтальону. Он, кстати, единственный в мире. Посетят улицу Феоктистова, памятник Черняховскому, Первомайский сад, Петровский сквер. И завершится экскурсия в областном музее «Арсенал».

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИИ

Запустить проект планируют уже 2 февраля. На первую бесплатную экскурсию отправятся ученики лицея № 7. А всего, по словам организаторов, до Дня Победы 9 мая по этому маршруту пройдут около тысячи воронежских школьников.

По словам Екатерины Шрамко, проект готовился в рамках программы патриотического воспитания молодого поколения. Экскурсии позволят наглядно продемонстрировать славные страницы истории родного города и военные подвиги наших земляков.

- Воронеж и область богата историями побед, о которых можно и нужно рассказывать не только гостям города, но и, прежде всего, нашим детям. И проект «Воронеж-город воинской славы» предназначен именно для школьников. По маршруту ребят проведут профессиональные экскурсоводы. Для участия в проекте школы должны связаться с ТИЦ, - рассказала директор МБУ ТИЦ Воронежа Екатерина Шрамко.

Фото - Воронежский дом журналистов

ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Инициативу поддержал Александр Сысоев, который является также ректором Воронежской государственной академии спорта. Он лично принял участие в разработке маршрута. Депутат поделился с журналистами, что прожил всю жизнь в Центральном районе, вырос здесь, но каждый раз, проходя по одним и тем же улицам, не прочь окунутся в их историю, узнать что-то новое и поделиться своими знаниями с другими.

- Этот проект прорабатывался два года. Сейчас он особенно актуален. Сегодня мы видим, как меняется мир. Мы чаще говорим о патриотическом воспитании, о внутренней переоценке ценностей. Мы находимся в ситуации, когда это требуется молодому поколению. Главный педагогический прием – это личный пример. Поэтому я и принял участие в проекте. Надеюсь, что эта инициатива будет очень полезна для юных горожан, - сказал Александр Сысоев.