Далеко не уедем: поможет ли транспортной системе Воронежа повышение тарифа

Что ждет транспортную систему Воронежа Фото: с сайта мэрии Воронежа

Тариф на проезд в воронежских маршрутках может вырасти до 26 - 28 рублей. Об этом нам сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Документы, обосновывающие необходимость повышения, в областной департамент госрегулирования тарифов направила мэрия. Чиновники считают, что без роста надеяться на улучшение качества перевозок нельзя. При этом в Воронеже плата за проезд остается одной из самых низких.

Интересно, что такой же аргумент мэрия приводила в 2019-м, когда тариф повышали в прошлый раз. Тогда взамен горожанам обещали новые автобусы, четкое расписание, работу маршруток в вечернее время и многие другие блага. Что в итоге получили воронежцы, а также что происходит с транспортной системой сейчас, разобралась «Комсомолка».

Чем объясняют необходимость увеличения цены?

О том, что плата за проезд должна вырасти до конца 2022 года, в начале июля заявил мэр Вадим Кстенин. Он считает, что частные перевозчики не могут обновить подвижной состав из-за потерь в период пандемии. Причем повышение необходимо уже просто для того, чтобы эта сфера в принципе могла выжить.

- У нас была договоренность с перевозчиками: они обновляют автопарки, а мы даем возможность компенсировать расходы за счет постепенного небольшого роста тарифов. Но два предыдущих года - ковидные, экономически сложные, и мы не могли себе позволить допустить поднятия стоимости, когда у людей значительные финансовые трудности. Поэтому процесс обновления пассажирского транспорта приостановился, - пояснил Кстенин. - Особенно тяжело приходится перевозчикам, имеющим технику большой вместимости: эксплуатация автобусов такого класса значительно сложнее с точки зрения экономики, нежели эксплуатация малого и среднего классов.

Когда может вырасти плата?

Интересно, что перевозчики заявляли о необходимости роста еще в феврале. Они самостоятельно подали документы в департамент госрегулирования тарифов. Председатель совета руководителей автотранспортных предприятий Дмитрий Крутских тогда рассказал, что каждая компания обосновала свою цену. Максимальная – 35 рублей. Такой тариф просят установить перевозчики, которые эксплуатируют автобусы большой вместимости. У них самые высокие расходы. У предприятий со смешанным составом запросы колеблются от 27 до 30 рублей. У тех, кто использует малый класс, – от 25 до 27.

Однако в департаменте посчитали их аргументы необоснованными. В повышении тарифа отказали. Теперь же документы направили повторно, но уже чиновники городской администрации. Перед этим, как говорилось выше, Вадим Кстенин сделал публичное заявление в своем телеграмм-калане.

По данным нашего источника, вмешательство мэрии принесет свои плоды. Тарифы вырастут, и уже в ближайшее время. Ориентировочно – в октябре. Но повлияют ли эти изменения на качество перевозок?

Поможет ли повышение?

Дмитрий Крутских полагает, что в повышении необходимости нет. Тариф – далеко не единственная проблема с пассажирскими перевозками. В беседе с «Комсомолкой» он заявил, что транспортная система, которая создавалась больше 20 лет, разрушается. Перспективы есть только у муниципального транспорта.

- Кроме него на улицах уже практически ничего нет. Для МКП приобретают новые автобусы. Мэрия видит в этом перспективы, - отметил Крутских.

Частные перевозчики отказываются от маршрутов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сопредседатель движения «Город и транспорт» Юрий Новиков также считает, что повышение частным перевозчикам не поможет. При тарифе в 21 рубль, по его словам, транспортные предприятия работают в ноль. Обновлять подвижной состав возможности нет. Предстоящее увеличение цены обусловлено инфляцией. Оно позволит лишь частично отыграть стоимость проезда трехлетней давности.

- Перевозчики говорят, что им нужен тариф в 35 - 38 рублей для того, чтобы вкладываться в инфраструктуру, выполнять инвестпрограмму, - пояснил наш собеседник.

Не верит в то, что рост платы позволит переломить ситуацию, и глава ИП Андрей Очнев:

- Конечно, необходимость повышения есть: нынешняя цена соответствует себестоимости поездки трехлетней давности. Но даже ее увеличение не закроет всех проблем перевозчиков. При этом нагрузка ляжет на плечи горожан.

Выживут ли частные перевозчики

Для горожан, которые хотят комфортных поездок в общественном транспорте, не играет особой роли, кто их возит: частники или муниципалитет. Главное - чтобы услуга была качественной. Однако, по словам Юрия Новикова, полностью частный транспорт с улиц Воронежа не уйдет.

- Это нормально, когда в миллионном городе большая часть транспортных маршрутов принадлежит муниципальному перевозчику. Но мэрия пока не готова закрыть даже 70 - 80%. Не хватает и вместимости автопарков: чтобы полностью убрать частников, их необходимо построить минимум три. В то, что это произойдет, верится с трудом, - делится Новиков. - Уже сейчас «Воронежпассажиртранс» - трудноуправляемая организация, возможности расширения которой ограничены.

С другой стороны, как отметил сопредседатель «Города и транспорта», некоторые частные перевозчики, действительно, будут вынуждены уйти с рынка.

- Пассажиропоток сейчас не такой интенсивный, как был еще десять лет назад. Дешевой техники нет. Срок окупаемость автобуса – шесть-восемь лет. То есть, все эти годы прибыли не будет вообще. Маржинальность бизнеса сильно упала, - пояснил Новиков. - Есть маршруты, на которых перевозчики в принципе работают себе в убыток. Не все могут приспособиться к этому.

Есть ли пути решения?

Андрей Очнев считает, что частников спасли бы субсидии от государства. Только это позволит сохранить автопарк и штат водителей, которые в последнее время массово увольняются.

Юрий Новиков видит решение проблемы в брутто-контрактах. Речь идет о том, чтобы вся выручка от перевозок попадала в бюджет горадминистрации, а она в свою очередь платила бы транспортным компаниям за работу фиксированную сумму. О переходе на такую систему Вадим Кстенин говорил еще три года назад. Однако до сих пор дальше разговоров дело не зашло.

- Я думаю, что к теме брутто-контрактов мэрия планирует вернуться не раньше 2026 года. Именно до этого срока будут действовать нынешние контракты, заключенные с перевозчиками, - напомнил Новиков. - Но все будет зависеть от сроков обрушения системы, а рано или поздно она рухнет. Уже сейчас перевозчики закрывают нерентабельные маршруты. Соответственно мэрии придется перекидывать на них муниципальные транспорт (сейчас у МКП прибыльные направления). «Воронежпассажиртранс» начнет нести убытки. Городской администрации в таком случае придется возвращаться к идее брутто-контрактов.

Помогло ли транспортной системе прошлое повышение?

Как уже говорилось выше, три года назад чиновники и перевозчики клятвенно заверяли: увеличение тарифа повысит качество перевозок. Воронежцев убеждали, что есть инвестпрограмма обновления подвижного состава. И если транспортные компании не будут ее выполнять - лишаться контрактов.

Обновление мы видим, но в основном на муниципальных маршрутах. И дело здесь не в тарифе, а в субсидиях из городского и регионального бюджетов.

- На мой взгляд, мало что поменялось. Нам говорят, что реализуется какая-то транспортная реформа, внедряют новую маршрутную сеть. Но это происходит больше вынужденно, чем проектно: маршруты закрывают под влиянием таких факторов, как уменьшение количества водителей и снижение рентабельности, - отметил Юрий Новиков. - Не сильно вырос и комфорт. Основная часть автобусов на улицах - старые.

Качество перевозок растет на муниципальных маршрутах Фото: с сайта мэрии Воронежа

По словам урбаниста, не справилась мэрия и с задачей заставить перевозчиков придерживаться расписания. Горожане продолжают жаловаться на то, что в районе 23.00 уехать уже практически невозможно.

Едва ли не единственным позитивным изменением, по словам спикера, являются выделенные полосы. Но и в случае с ними необходимо навести порядок:

- Выделенки внедрили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Это одно из условий, по которым регион может рассчитывать на федеральную поддержку. Полосы работают прекрасно, они уже сократили время в пути, но было бы еще лучше, если бы вели нормальный контроль за выездом на них легковушек.

Еще одно новшество, которое внедрили за последние три года, - безналичная система оплаты проезда. С одной стороны, пассажирам стало комфортнее, перевозчики могут сэкономить на кондукторах. С другой - безналичная система сломала привычную экономику этого бизнеса.

Сейчас чиновники обсуждают введение проездных. Юрий Новиков считает, что в обозримом будущем они не появятся. Для этого нужно договориться, как распределять прибыль между перевозчиками. А такого механизма сейчас попросту нет. И чтобы он появился, необходимы те же брутто-контракты.