Щедрый на таланты: Конкурс воронежских вокалистов «Зимушка» завершился гала-концертом

Фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже в минувшие выходные прошел гала-концерт XIV межрегионального конкурса вокалистов «Зимушка». 22 января победителям вручили дипломы лауреатов и призы. Впрочем, никто из участников в этот раз без памятных подарков не ушел, талант всех отметили по достоинству.

Фото: Воронежская городская Дума

Участие в самом конкурсе приняли как молодые вокалисты, так и исполнители постарше из Воронежа, Лискинского, Семилукского, Новоусманского районов области. Как отметили организаторы, мероприятие с каждым годом набирает популярность у жителей региона. А он проходит с 2008 года. Традиционно конкурс проводился среди отдельных исполнителей, вокальных дуэтов и ансамблей по пяти возрастным группам и смешанной возрастной категории. В отборочном туре свои таланты продемонстрировали 30 участников в номинации «Народное пение», 16 — в номинации «Академическое пение» и 3 — в номинации «Романсы».

Фото: Воронежская городская Дума

Помощь в организации «Зимушки» оказали председатель Воронежской горДумы Владимир Ходырев и депутат Владислав Новомлинский. Последний отметил, что народная культура — национальная гордость воронежской земли, основа традиций и глубинных черт характера, мудрости, любви, доброты, чуткого отношения к людям. А ее неотъемлемая часть – песенные традиции.

— В этом участники «Зимушки» на высоте. Мне было приятно оказать поддержку этому конкурсу и дому культуры «Восток». В прошлом году по обращению клуба оказал помощь в закупке светового оборудования», — рассказал Владислав Новомлинский. В городском парламенте с сожалением отметили, что в этом году конкурс лишился одного из главных своих друзей, — Галины Кудрявцевой. Она на протяжении десятилетий поддерживала клуб «Восток».

Фото: Воронежская городская Дума

Контекст:

Межрегиональный конкурс вокалистов «Зимушка» проводится в Воронеже ежегодно с 2008 года. Организаторами являются региональное отделение общественной организации «Всероссийское музыкальное общество» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Восток».

Ирина Шабанова