«Весь день отвечаю на звонки, а дочь делает зверюшек»: воронежец рассказал, как стал «отцом года»

Отец года Дмитрий. Фото героя публикации Фото: Предоставлено

Воронежец Дмитрий Логачев и его 9-летняя дочь Василиса 18 января проснулись знаменитыми на всю Россию. И все из-за отцовского желания поддержать детскую затею. Теперь интернет-пользователи зовут Дмитрия не иначе как «отец года».

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На сайте бесплатных объявлений появилось необычное сообщение. Дмитрий из Воронежа выставил на продажу бумажные поделки – зверушек: поросенка, лису, собаку, корову. В описании товара мужчина сообщал, что это работы его дочери, готовые и на заказ. Стоимость одной фигурки - 50 рублей, но при покупке от четырех продавец обещал сделать скидку. Уже готового взорваться возмущением покупателя обескураживало дальнейшее описание автора объявления:

- Друзья, кому не сложно, просто напишите или позвоните, как будто вам интересно. Дочка сделала и каждый день спрашивает: «Писали? Звонили?». Я вас не прошу покупать, я ей сам деньги дам, просто напишите или позвоните…

То самое счастливое объявление Фото: Предоставлено

НЕОЖИДАННЫЙ АЖИОТАЖ

Один из интернет-пользователей разместил трогательное объявление в популярном сообществе с призывом поддержать молодой талант. Репосты этого сообщения в считанные дни распространились в соцсетях, став буквально вирусными. На воронежскую девочку и ее папу обрушилась слава, и полился поток заявок на бумажных зверюшек.

- Состроил из себя оптового покупателя, сказал, что куплю четыре коровы, пять собак и две лисы. Предложил предоплату 50%.

- Я заказала четыре коровы. Папа - золото!!!!!

- Так вот кто всех коров выкупил! Меняю собаку на корову.

Такие комментарии оставили воронежцы под сообщением о продаже бумажных поделок в городских сообществах.

Фото героя публикации Фото: Предоставлено

ДОСТАТОЧНО ЗАБРАТЬ У РЕБЕНКА СМАРТФОН

Автор объявления Дмитрий Логачев рассказал «Комсомолке», что идея родилась у него спонтанно.

- Я еще с 2020 года работаю на удаленке - много времени провожу с дочкой, когда она приходит со школы. Первое время пытался занять ее телефоном. Но когда забрал гаджет, Василиса начала мастерить из бумаги игрушки, которые придумала в школе вместе с подругой на уроках технологии. Делает она их из простого тетрадного листа: по клеточкам легче складывать. И раскрашивает фломастерами.

В какой-то момент 9-летняя мастерица спросила у папы: «А можно ли эти игрушки продать?».

- Я ответил: «Почему бы и нет». Так и решили выставить их на сайте.

Опыт у мужчины в области продаж через интернет оказался огромный: долгое время он занимается продвижением сайтов, онлайн-маркетингом. Хотя Дмитрий признался, что воспринимал затею как игру, не особенно рассчитывая на результат.

В первый раз бумажные игрушки Василисы он разместил на сайте объявлений еще в октябре. Тогда девочка заработала несколько сотен рублей. В том числе благодаря заказам от неравнодушных знакомых, откликнувшихся на призыв отца. Потом объявление решили убрать. Но однажды дочь сказала, что нераспроданные фигурки еще остались – может, попробовать снова?

И отец вернул его под Старый Новый год – 13 января. За пять дней у Дмитрия и Василисы купили несколько зверюшек. Пока 18-го числа объявление не попало в соцсети…

Фото героя публикации Фото: Предоставлено

ТЕЛЕФОН РАСКАЛИЛСЯ

С этого момента телефон отца не замолкал. Ежеминутно на него поступало по три звонка, количество желающих купить бумажные игрушки перевалило за 5 тысяч!

- С утра на звонки отвечаю я, после обеда – Василиса. Вот думаем маму привлечь, хотя она у нас в офисе трудится. Если я буду отвечать один, то времени на работу не останется - и меня просто уволят. Придется вместе с дочкой рисовать игрушки, - шутит Дмитрий.

Многие дозвонившиеся предлагают деньги, но воронежец просто так их не берет - только за поделки. Кто-то обещает прислать дочке подарок, кто-то признается, что вдохновлен примером папы и сам теперь хочет стать «правильным» отцом…

Дмитрий рассказал, что кроме рукоделия Василиса успешно занимается дзюдо. Секцию посещает уже два года, регулярно участвует в городских соревнованиях. Был у нее и интерес к музыке – повлиял пример отца: сам он восемь лет занимался скрипкой, а сейчас устраивает для заказчиков выездное караоке. Но дочь пока в эту сферу сильно не вовлекает – знает, каких трудов стоят занятия.

А еще в семье Логачевых есть старший сын Вадим, ему 14 лет. Он в отличие от многих подростков в телефоне не залипает: увлечен спортом и живым общением с друзьями. Однако опыт сестры заинтересовал и его.

Вдохновленные успехом Василиса с папой задумали расширять бизнес и теперь заняться отливкой колечек из эпоксидной смолы. Но больше рукоделия девочка любит собак. Василиса часто гуляет со своим питбулем, общается с другими собачниками, интересуется дрессировкой. И мечтает стать ветеринаром.