Выходные в Воронеже: картины художников-фронтовиков, Соловей-разбойник в Нелже

В Нелже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ-ФРОНТОВИКОВ

В музее имени Крамского открылась выставка «Подарившие нам мир и красоту». Это экспозиция воронежских художников-фронтовиков и приурочена она к 80-й годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

Тяготы фронтовых лет, радость Победы, мирные трудовые будни, красота родного края и любимого города - все это нашло отражение в искусстве талантливых мастеров живописи и графики.

На выставке можно увидеть живописные работы наших земляков Криворучко, Лихачева, Гончарова, Шолохова, Еременко, Комолова, Попова, Фролова, графику Василенко, Легени. Также в экспозицию вошли графические работы московских фронтовых художников Богаткина и Демидова, написанные в 1942-1943 годах в разрушенном Воронеже. Всего на выставке представлено около 120 работ. Она продлится до 26 февраля. 0+

В музее «Арсенал» открылась выставка «212 дней и ночей» из фондов музея-диорамы. На выставке представили 15 художественных работ участника Великой Отечественной войны, Члена Союза художников России Григория Гончарова. Все эти полотна – «художественная летопись» Великой Отечественной войны и яркое представление о боях за Воронеж 1942-1943 годов. Выставка приурочена к 110-летию со дня рождения художника и будет доступна до 28 февраля. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре драмы Кольцова 21 января в 18.00 покажут комедию «Ракушка» по пьесе Педро Кальдерона де ла Барка (16+), 22 января в 18.00 - комедию «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя (12+).

В театре оперы и балета 21 января в 18.00 балет Чайковского "Лебединое озеро" (6+), а 22 января в 18.00 - опера «Травиата» Верди (16+).

В Камерном театре 21 января в 18.00 - танцевальный спектакль «Сны междуречья» (16+), а в 19.30 - драма Дэвида Мэмета "Олеанна" (18+), а 22 января в 18.00 драма «Трамвай «Желание» по пьесе Теннесси Уильямса (18+).

Женитьба Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО

На выходных в проекте "Театр в кино" в кинотеатре «Спартак»: 21 января в 18.00 Московский театр «Ленком» покажет спектакль «Tout paye, или Все оплачено» (16+). А 22 января в 18.00 Академический малый драматический театр - театр Европы покажет спектакль «Коварство и любовь» (16+).

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КОНЦЕРТЫ

Библиотека имени Никитина 21 января в 15.00 ждет на бесплатный концерт с участием Владимира Сапанюка и Валентины Дубины «Город воинской славы».

В филармонии 21 января в 18.00 состоится концерт «Музыка кино» Воронежского академического симфонического оркестра. А 22 января в 13.00 - концерт «Русь богатырская. Музыкальные исторические картины» Воронежского академического симфонического оркестра.

Воронежский областной центр народного творчества и кино 21 января в 12.00 приглашает на творческую встречу «Зимние забавы» в Студию народной культуры «Горница». Вход свободный.

В Дворцовом комплексе Ольденбургских 22 января в 17.00 состоится концерт Симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Память сердца», приуроченный к 80-летней годовщине со дня освобождения Воронежа от фашистов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕЛЖА

В семейном парке Нелжа.ру можно посетить обзорные экскурсии по парку и музейным домикам, покататься в конных экипажах, на катке, а также несколько новогодних программ.

«Лесная резиденция Деда Мороза» в этом году пригласила в гости на зимние праздники Соловья-Разбойника. Как встретят гостя жители сказочного леса, остается только догадываться, ведь Соловей не простой гость, а еще и злодей, чья слава всегда идет впереди. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что случатся чудеса, и без приключений не обойдется. В программе театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, мастер-класс «Роспись традиционного новогоднего имбирного пряника», катание с горки на тубах, чаепитие со сладостями, волшебство от Деда Мороза. По 31 января, 5+

В «Школе юного путешественника» квиз «По следам Деда Мороза». В этом году участников ждет встреча с известными персонажами зимних и новогодних историй. Ребята вместе с инструкторами Школы юного путешественника отправятся в поход по волшебному лесу и станут участниками настоящего приключения. Во время путешествия дети познакомятся с навыками ориентирования в лесу, примут участие в настоящей экспедиционно-спасательной эстафете, подружатся со сказочными жителями леса и помогут им решить сложные задачи. Наградой для ребят станет встреча с настоящим Дедом Морозом, который пригласит их на чаепитие. По 31 января, 7+

В «Малышковой гостиной Деда Мороза» детвору ждет кукольный спектакль о смелой снежинке с необычной мечтой. История о том, как важно быть самим собой и делать добрые дела. И, конечно, о том, как живут снежинки до того, как упадут на землю. Каждый малыш станет участником спектакля. Малышей ждут интерактивные игры с элементами театра теней и чаепитие со сладостями. Программа проходит в здании Земской школы. 0+