Первый за 30 лет воронежский чемпион России по боксу Игорь Свиридченков о своей победе: «Задача была – просто выложиться по полной»

Игорь Свиридченков с чемпионским поясом и букетами цветов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

После триумфа в Чите новый чемпион России по боксу в весовой категории до 71 килограмма и лучший боксер этого турнира Игорь Свиридченков вернулся в Воронеж. Спортсмену устроили торжественную встречу на Памятнике Славы. В числе дожидавшихся чемпиона России был легендарный советский боксер Валерий Абаджян. Он поделился и другой радостью:

- Российских и белорусских боксеров допустили к участию в чемпионате мира в Ташкенте, он пройдет в мае 2023 года. А значит, Игорь Свиридченков как первый номер в своем весе наверняка приедет на этот турнир. Был очень рад – это первое наше золото на чемпионате России более чем за 30 лет. Тогда в 1991 году чемпионом СССР стал наш боксер Владимир Ерещенко. Надеюсь, что Игорь не растеряет форму до чемпионата мира.

Вскоре подъехал автомобиль с Игорем с его личным тренером Владиславом Никитиным и членами его команды. Свиридченков вышел из машины с чемпионским поясом на плече. И ответил на несколько вопросов «КП-Воронеж».

- Какой бой был самым тяжелым?

- Полуфинал. Там противником был очень сильный боксер Юрий Осипов. У нас с ним давнее соперничество. В Чите у меня все получилось, удалось сравнять счет наших встреч.

- Перед соревнованиями ставили задачу победить или такое выступление для вас самого стало сюрпризом?

- Была цель – просто выйти и выложиться по полной, а там как получится. В моей весовой категории много сильных боксеров. Была очень сложная турнирная сетка, пришлось биться с тремя мастерами спорта международного класса при том, что я пока – мастер спорта.

Игорь Свиридченков и Валерий Абаджян. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Есть ли у вас среди боксеров настоящего или прошлого какой-нибудь боец, на которого равняетесь?

- Да нет. Стараюсь у каждого из интересных бойцов по чуть-чуть брать, чтобы боксировать универсально, зрелищно, в агрессивной манере, но и о технике, конечно, не забываю.

- Есть ли еще перед чемпионатом мира какой-нибудь крупный турнир, где собираетесь выступать?

- В Болгарии весной будет очень представительные соревнования, надеюсь в них участвовать. Ну и потом, конечно, задача – как можно лучше выступить на главном старте 2023 года – чемпионате мира.