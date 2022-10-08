Повышение тарифа на трассе «Дон» и помощь военным: экономические новости недели для воронежцев

Нынешний тариф рассчитан в 2015 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что закупит муниципалитет для военнослужащих? Во сколько бюджету обойдется ремонт туалета в парке? Специалисту какой сферы в Воронеже готовы платить до 2 миллионов рублей? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Проезд по трассе «Дон» подорожает

Стоимость проезда по платным участкам федеральной трассы М-4 «Дон» для легковых автомобилей вырастет с 3 до 5 рублей за километр. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве транспорта.

Решение объяснили тем, что нынешний тариф рассчитывался исходя из экономической обстановки 2015 года. С тех пор цена обслуживания дороги значительно выросла.

Помещение книжного клуба за 150 млн рублей…

Нежилое помещение в «Петровском пассаже», где раньше располагался книжный клуб, выставили на продажу. За 1,1 тысячи «квадратов» компания «Ангстрем» просит 150 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте недвижимости.

Напомним, популярное заведение закрылось в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. В книжном клубе «Петровский» можно было не только купить редкие издания, но и посетить различные тематические мероприятия. На его площадке также проводились встречи со многими знаменитостями.

…и ремонт туалета за 3,1

Туалет в Воронежском центральном парке отремонтируют за 3,1 млн рублей. Работы проводит компания «Снаб-торг Воронеж». Подготовка уже началась: туалет закрыли для посетителей, там отключили отопление и водоснабжение. Предполагается, что работы закончат до 10 декабря. На это время в парке установили биотуалеты.

Зарплата в 2 миллиона

В Воронеже ищут специалиста по работе с архитекторами и проектными организациями на зарплату от 800 тысяч до 2 млн рублей. Такое предложение опубликовала компания «Элкон». Топ-10 высокооплачиваемых вакансий подготовили аналитики портала HeadHunter.

Аналитики составили ТОП-10 самых дорогих вакансий Фото: Евгения ГУСЕВА

Второе место – у позиции директора компании «Патриот», делающей игровую компьютерную мебель. Ему готовы платить от 100 до 500 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке – должность финансового директора «Галереи Чижова» с зарплатой от 150 до 350 тысяч.

Бэкенд программисту на Ruby on Rails уровня Senior обещают платить от 340 тысяч рублей на руки. Пятое-шестое места делят вакансии вице-президента по управлению строительными проектами и разработчика back-end уровня middle удаленно в «Смарт-контракте». Обоим предлагают от 300 тыс. рублей.

Программисту 1C готовы платить от 250 тысяч на руки. Гендиректору в ПК «Эквизол» - от 250 до 300. Аналогичную зарплату предлагают хирургу-имплантологу в Polar Dent. Менеджер по продажам в «Акценте» имеет возможность зарабатывать до 300 тысяч рублей.

Лидер по сбору зерна

Воронежская область стала первой в ЦФО и пятой в России по сбору зерна. Наши аграрии с площади 1352 тыс. га получили в зачетном весе 5 млн 632 тыс. тонн зерновых. Пшеницы намолотили 4 млн 191 тыс. тонн, а ячменя - 1 млн 186 тыс. тонн. Это исторический рекорд.

Сейчас в полях продолжается уборка подсолнечника и сахарной свеклы. На сегодняшний момент получено 1 млн 496 тыс. тонн свеклы и 130,2 тыс. тонн подсолнечника. По уборке этих культур регион занимает первое место в ЦФО.

Воронежская область первая в ЦФО Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Помощь военным из горбюджета

Правительство РФ дало муниципалитетам право тратить бюджетные средства на помощь военным. Закупать можно летательные аппараты, электронику, приборы ночного видения, тепловизоры, туристическое снаряжение, автозапчасти, лекарства, продовольствие, стройматериалы, инструменты и другие необходимые вещи.

- Уже поставил финансистам, юристам и другим структурам администрации города ряд задач: изыскать среди объема собственных доходов бюджета средства, которые мы сможем направить на эти цели, изучить потребность и проработать логистику передачи вещей в воинские части, где служат мобилизованные воронежцы. Параллельно будем исследовать возможности и складские запасы поставщиков, оперативно готовить закупочные процедуры, – заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Администрация города ведет сбор заявок от Вооруженных сил. В первую очередь планируют закупить дополнительные аптечки, дождевики, перчатки, наколенники и налокотники, термобелье.

- Работаем с поставщиками. По многим позициям уже понимаем, где и что брать для мобилизованных воронежцев. Механизм закупки нам тоже понятен, - добавил мэр.

Новый индустриальный парк

Губернатор Александр Гусев подписал постановление о создании шестого индустриального парка «Подгоренский». Промышленные площадки разместятся на участке в 44,7 га. Резидентами станут не менее 19 компаний. Сейчас рассматривают инвестиционные проекты по выпуску бетона, реагентов для биологической очистки сточных вод, компонентов для производства строительных материалов, а также крупное мукомольное производство.

Управляющей компанией индустриального парка станет «Подгоренский коммунальный центр».Ожидаемый объем инвестиций – 12,7 млрд рублей. На создание инфраструктуры планируют потратить около 640 млн.

Производство вина в промышленном масштабе

В Верхнемамонском районе запустят производство вин в промышленном масштабе. Об этом сообщил региональный департамент аграрной политики.

Алкогольные напитки будут изготавливать на предприятии «Рассвет». Виноградники там появились еще три года назад. Сейчас специалисты выращивают 126 сортов винограда. Из них 30% - технические. Здесь зреют на солнце «Кристалл», «Августа», «Денисовский», «Красностоп», «Магия». Именно они хорошо подходят для изготовления вин.

Планируется увеличить площадь под технические сорта до 6 - 10 га для загрузки производственных мощностей будущей винодельни.