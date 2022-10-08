Как воронежским школьникам поступить в вуз мечты с помощью олимпиад

Олимпиады - очень разнообразные интеллектуальные и творческие состязания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученики и их родители по всей стране тратят массу сил и времени на подготовку к ЕГЭ. Облегчить процесс поступления могут олимпиады – альтернативный способ попасть в вуз своей мечты. В отличие от государственного экзамена, который един, обязателен для всех и ограничен рамками школьной образовательной программы, это очень разнообразные интеллектуальные и творческие состязания. По их результатам ежегодно сотни учеников поступают в лучшие учебные заведения на бюджетные места. Более того, многие из них считают, что стать победителем или призером некоторых олимпиад может быть проще, чем получить 90+ баллов на ЕГЭ.

ВЫБЕРИ СЕБЕ УРОВЕНЬ!

Каждый год Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) предоставляет перечень испытаний, дающих льготы при поступлении. Такие олимпиады называют «перечневыми». Они бывают трех уровней.

I уровень – самые масштабные олимпиады.

Победители и призеры получают право на зачисление БВИ (без вступительных испытаний). Единственное условие для подтверждения результатов олимпиады – не менее 75 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

II уровень - победители и призеры получают 100 баллов ЕГЭ по профилю олимпиады (также необходимо сдать единый госэкзамен минимум на 75 баллов, чтобы получить льготу).

III уровень - для него вузы сами устанавливают льготы.

Какой уровень у выбранной вами олимпиады, а также полный их список можно посмотреть на сайте РСОШ. Ниже будут приведены лишь некоторые испытания, которые дают право на поступление БВИ или 100 баллов по ЕГЭ в большинство вузов страны.

«Перечневые» олимпиады бывают трех уровней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийская олимпиада школьников

Эта олимпиада проводится ежегодно во всех регионах России. В сентябре ребята пишут первый, школьный, этап. После лучшие из участников отправляются на муниципальный, дальше – региональный, и последний – заключительный. Призеры и победители заключительного этапа имеют право на поступление в любой вуз страны без учета вступительных испытаний и результатов ЕГЭ.

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимают участие около 6 миллионов учеников с четвертого по одиннадцатый класс. Эта олимпиада считается самой сложной, но и самой престижной. К ней, как правило, готовятся несколько лет в специальных региональных образовательных центрах. В Воронеже, например, существует центр «Орион». Олимпиада проводится по всем общеобразовательным предметам, а также по различным иностранным языкам.

Егор Малахов, Жуковский:

- В прошлом году я был призером, а в этом - стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Сейчас учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. В процессе моей подготовки к ОГЭ и ЕГЭ я начал лучше понимать многие аспекты биологии, что помогло мне пройти на региональный этап «всероса» в десятом классе, перед которым я проанализировал варианты прошлых лет и выявил те задания, которые повторяются из раза в раз. За несколько недель до олимпиады тренировался решать их, потом общался со своими земляками, которые тоже приехали на олимпиаду и рассказали мне много нового, и в итоге занял второе место на региональном этапе. После этого меня пригласили в образовательный региональный центр Подмосковья «Взлет», где занимаются подготовкой олимпиадников. Таким образом я стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в десятом классе. Затем как участник сборной Московской области много раз ездил в «Сириус» и «Взлет» на профильные смены. Через год, во второй свой «всерос», я стал победителем. Лучше всего готовиться к этой олимпиаде в специально оборудованных образовательных центрах. Не во всех регионах предоставляют достаточно сильную подготовку, однако всегда есть шанс самому поступить в профильный класс школы с общежитием в Подмосковье или в столице. Многие делают именно так еще из-за того, что в Москве и области за победу, призерство и даже выступление за сборную полагается солидное денежное вознаграждение, так что «всерос» - это совмещение приятного с полезным. В Подмосковье с этого года гимназия имени Примакова набирает биокласс и предоставляет общежитие отобранным ребятам, а также есть физтехлицей в Долгопрудном. В Москве работают школа ЦПМ (центра педагогического мастерства) и СУНЦ МГУ (специализированный учебно-научный центр). Но даже если переехать у вас не получилось или вам не хочется покидать ваш город, есть много бесплатных курсов онлайн на портале teach-in. Для набивания руки надо решать задания прошлых лет, которые несложно найти в интернете, но к практическому этапу олимпиады можно качественно подготовиться, только если иметь доступ к хорошему оборудованию, так что центры подготовки нельзя обделять вниманием. Иногда хорошая подготовка к олимпиаде дается намного легче, чем подготовка к ЕГЭ, особенно, как мне кажется, в случае с биологией.

Егор - победитель Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Фото: Предоставлено "КП"

«Высшая проба»

Это олимпиада, которая проводится Высшей школой экономики (ВШЭ). Главная ее особенность – большой перечень профилей. Среди них не только общеобразовательные предметы, но и философия, психология, журналистика, политология и многие другие. Она дает право на поступление БВИ или 100 баллов по предмету ЕГЭ в большинство вузов страны. Проводится, как и большинство «перечневых» олимпиад, в два этапа: отборочный и заключительный. Как правило, первый пишется дистанционно, а второй – очно. Регистрация на отборочный этап проводится в октябре-ноябре.

Катя Святохина, Воронеж:

- Я поступила по олимпиаде «Высшая проба» по литературе в НИУ ВШЭ в Москву на направление «Филология». С седьмого класса всегда принимала участие в испытаниях по гуманитарным направлениям, в основном по русскому языку и литературе. Пробовала силы во Всероссийской олимпиаде школьников, в мероприятиях от СПбГУ, РГГУ, но поступила благодаря олимпиаде от ВШЭ и их конкурсу сочинений «Своими словами». Победителем смогла стать только в одиннадцатом классе. А на различные конференции и конкурсы ездила уже с пятого, и со временем накопленные академические знания помогли мне в написании олимпиад. По сути, алгоритм подготовки к любой из них один и тот же: открывать задания прошлых лет и решать их. По многим олимпиадам есть ресурсы для подготовки – статьи, видеоразборы. Если не получается занять призовое место с первого раза, нужно пробовать в следующем году, так как чем дольше ты участвуешь в какой-либо олимпиаде, тем лучше ее понимаешь.

Катя поступила в вуз благодаря олимпиаде от ВШЭ и их конкурсу сочинений «Своими словами». Фото: Предоставлено "КП"

Миша Белоусов, Астрахань:

- Я поступил в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге на программу «Востоковедение» по олимпиаде «Высшая проба» по японскому языку. Я учился в физмат школе и с восьмого класса начал изучать японский язык, на тот момент это было моим хобби. К десятому классу стал заниматься им намного серьезнее, уделял время этому делу каждый день: учил иероглифы, много читал как из классики, так и из современной литературы, читал мангу. Я принял участие в олимпиаде от МГПУ по японскому языку, где, к сожалению, не занял никакого места. В одиннадцатом классе решил попробовать снова, записался на «Высшую пробу», где стал первым, что позволило мне поступить на бюджет в питерскую ВШЭ. Ученикам, которые собираются готовиться к языковым олимпиадам, хочу посоветовать не нервничать, как можно больше слушать иностранную речь и самое главное - быть внимательными. Внимательность везде важна: и в школе на контрольных, и в университете, и при написании олимпиад.

«Ломоносов»

Ежегодная олимпиада, проводящаяся МГУ совместно с другими вузами. Она состоит из двух этапов: отборочного, регистрация на который открывается в октябре-ноябре, и заключительного. Помимо общеобразовательных предметов среди направлений этой олимпиады также есть психология, космонавтика, религиоведение, робототехника и другие. Принять участие могут ученики всех классов, начиная с первого.

«Ломоносов» - ежегодная олимпиада, которую проводит МГУ вместе с другими вузами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матвей Смирнов, Жуковский:

- Я поступил по олимпиаде «Ломоносов» по направлению «Информатика» в Санкт-Петербургскую ВШЭ на программу «Прикладная математика и информатика». Впервые начал заниматься программированием в шестом классе с репетитором - студентом из МФТИ. Он предложил готовиться именно к олимпиадам, потому что сам по ним поступал, и объяснил мне ситуацию. Проходные по ЕГЭ в лучшие вузы - 300+ баллов, а сам экзамен - лотерея. Мне нравилось этим заниматься, но в шестом классе не было должной мотивации, поступление казалось далеко, поэтому я отложил все в долгий ящик и перестал заниматься с репетитором. Достал из ящика в десятом классе и понял, что сильно ошибся с затягиванием этого дела. По многим перечневым олимпиадам мне даже не удалось пройти на заключительный этап. Потом дядя нашел олимпиадную школу МФТИ, где я онлайн занимался все зимние каникулы и примерно осознал масштаб нужной подготовки. Следующий год я усердно тренировался, проходил новые темы самостоятельно или в олимпиадных школах, а в одиннадцатом классе снова обратился к помощи репетитора. Также писал пробные туры олимпиад, участвовал в соревнованиях на codeforces (сайт, где проводятся состязания по программированию) и так далее. В одиннадцатом классе принимал участие во всех олимпиадах из перечня, в результате занял призовые места в четырех из них. Поступил в вуз по той олимпиаде, которую даже не хотел писать, но в последний момент передумал. Можно сказать, что в целом мне очень не повезло в этот год, так как в пяти олимпиадах не хватило одного-двух баллов до нужного призового места: был первым не призером/не победителем. Но даже так, за счет их количества и нескольких попыток, в отличие от ЕГЭ, я получил желаемый результат, на который целился в начале десятого класса.

Маша Голик, Тамбов:

- Я поступила в НИУ ВШЭ на программу «Городское планирование» по олимпиаде «Ломоносов» по обществознанию. Если говорить о подготовке, в какой-то специализированной школе не училась. Писать олимпиады по обществознанию начала в девятом классе, однако тогда даже не рассматривала возможность поступления по ним в вуз. Какое-то время в десятом-одиннадцатом классах со мной занимался студент, который стал призером «всероса». Основная подготовка заключалась в практике олимпиадных заданий и изучении теории по видеолекциям, книгам и вузовским учебникам. В выпускной год я начала участвовать в перечневых олимпиадах от университетов. За две-три недели до олимпиады покупала подготовительные курсы в различных онлайн-школах, где повторяла теорию и изучала специфику каждой из олимпиад. По итогу мне удалось стать призером олимпиады «Ломоносов» и Московской олимпиады школьников по обществознанию. Мой опыт теперь помогает мне и при обучении в университете, потому что у меня уже есть определенная база знаний.

Писать олимпиады по обществознанию Маша начала в девятом классе. Фото: Предоставлено "КП"

«Росатом»

Физико-математическая олимпиада (математика – второй уровень, физика – первый). Организатором является Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», который входит в тройку лучших технических вузов России. Олимпиада проводится для учащихся седьмых-одиннадцатых классов. Отборочный этап проводится как дистанционно, так и очно, а заключительный - только очно, на площадках вузов-организаторов.

В этом году очный отборочный этап проходит в Москве в октябре, а дистанционный - в ноябре. Ученик может принимать участие как в очном, так и в дистанционном отборочном туре, в дальнейшем эксперты выбирают и считают действительным лучший результат.

Артем Махмудов, Астрахань:

- Я поступил по олимпиаде «Росатом» в МГУ на специальность «Фундаментальная и прикладная физика». В какой-то момент понял, что не могу рассчитывать только на ЕГЭ, и начал готовиться к олимпиадам. Я посещал школьные кружки, смотрел видеоуроки в интернете, читал научную литературу. От своего учителя узнал про онлайн-школу и записался там на курс подготовки к олимпиаде, где и занимался весь одиннадцатый класс, что помогло мне стать призером «Росатома».

«Росатом» проводит олимпиаду для учащихся седьмых-одиннадцатых классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Софья Лебедева, Воронеж:

- Я училась в МБОУ СОШ № 38, поступила по перечневой олимпиаде первого уровня «Росатом» по физике в НИУ ВШЭ в Москву на направление «Прикладная математика». Целенаправленно олимпиадной деятельностью начала заниматься с седьмого класса благодаря учительнице по физике. Времени на подготовку уходило достаточно много. В основном занималась сама, и еще помогали учителя по физике и математике в школе. Периодически посещала различные интенсивы и курсы, олимпиадные школы. Также в подготовке помогали интенсивы от «Ориона» и профильные смены в «Солнышке» в Репном.

Соне помогла поступить олимпиада «Росатома». Фото: Предоставлено "КП"

«Физтех»

Олимпиада проводится Московским физико-техническим институтом (МФТИ) по биологии (второй уровень), математике (второй) и физике (первый уровень) для учащихся девятых-одиннадцатых классов. Отборочный этап начинается в октябре и длится до конца ноября. Для участия необходимо пройти регистрацию на их сайте.

«РАЗ УЖ ГОТОВИЛИСЬ – ПРОЯВИТЕ СЕБЯ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО»

Количество олимпиад в перечне РСОШ настолько большое, что уместить их все в один материал просто невозможно. Выше были приведены только несколько.

Подводя итог, отметим: готовиться к олимпиадам можно в онлайн-школах, самостоятельно (изучая материалы в интернете) или же с репетитором.

Елизавета Довгоселец, учитель обществознания, Воронеж:

- Следует отметить, что я не только готовила учеников к олимпиадам, будучи учителем, но и сама активно в них участвовала в школьные годы, а потому имею представление о том, насколько это кропотливая, сложная, но интересная работа. Здесь есть своя специфика. Знание предмета - база. Но этого недостаточно, ведь олимпиада проверяет наличие знаний и вне школьных учебников, а потому без заинтересованности ученика подготовка просто невозможна. Он должен много читать не только учебники, но и дополнительную литературу, в том числе не только художественную, но и первоисточники. Школьнику необходим широкий кругозор, умение мыслить нестандартно. Соответственно, подготовка к олимпиаде должна начинаться чем раньше, тем лучше. В идеале нужно привлекать заинтересованного ребенка к этому движению еще с начальной школы, а уже в среднем звене - к участию в той области знаний, которая ему интересна. Сама я участвовала в олимпиадах по истории, праву, экономике и обществознанию с девятого класса. В одиннадцатом стала призером регионального этапа. И пусть льгот при поступлении это мне не дало, я очень благодарна такому опыту, ведь знания не бывают лишними. Так что, даже если вы начали подготовку в девятом-десятом классе, у вас тоже есть все шансы на успех. Важно то, насколько вам интересен предмет, насколько вы настроены на его глубокое изучение. Ребят готовила к олимпиаде с пятого класса. Мне удалось подготовить призеров как муниципального, так и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Что касается советов ученикам: если вам действительно интересно олимпиадное движение, не ограничивайтесь участием только во Всероссийской олимпиаде школьников. Есть масса других перечневых олимпиад (список в свободном доступе в интернете), большинство из которых на первых этапах дистанционные. Так что раз уж вы готовились, то почему бы не проявить себя как можно более активно? На сайтах многих олимпиад есть задания прошлых лет. Активно изучайте их, чтобы иметь представление о том, какие вопросы вас могут ожидать.

Елизавета считает, что привлекать ребенка к олимпиадам нужно с начальных классов. Фото: Предоставлено "КП"

«РАЗДЕЛЯЙТЕ ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА»

Для ученика, который занимается подготовкой к олимпиаде, важна поддержка родителей. Это играет большую роль, поскольку от эмоционального состояния школьника зависит его отношение к работе, заинтересованность и вероятность успеха в дальнейшем.

Ольга Малахова, мама победителя Всероссийской олимпиады школьников по биологии:

- Если ребенок собирается участвовать в олимпиадах, то главная задача родителей - подогревать интерес к познавательной деятельности. В младших классах стоит прививать настрой на участие во всех возможных олимпиадах. У ребенка тренируется стрессоустойчивость, умение концентрироваться, напрягать память, развивать логику и самостоятельное принятие решений. Какие могут быть советы? Любите своих детей, разделяйте их интересы, радуйтесь достижениям, финансируйте дополнительное обучение, ищите для них лучших преподавателей. И пусть олимпиадное движение будет только их выбором. А оно такое увлекательное и захватывающее, что точно никто не пожалеет!

Поддержка родителей сильно влияет на эмоциональное состояние олимпиадника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Писать олимпиады нестрашно - в случае неудачи можно попробовать снова через год, а подготовка для увлеченных предметом школьников может быть по-настоящему интересной и захватывающей. Регистрация на большинство таких испытаний открывается в октябре и продолжается до конца ноября, так что еще есть возможность успеть попробовать свои силы в интеллектуальном или творческом состязании с другими учащимися по всей стране.