Мэр Вадим Кстенин пригласил воронежцев в Галерею советской эпохи

Администрация городского округа город Воронеж

В своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин поделился впечатлениями от посещения Галереи советской эпохи. Он в ней побывал 20 января и пригласил на экскурсию воронежцев и гостей города.

Ранее градоначальника попросила помочь в содержании экспонатов ветеран труда, почетный ветеран Воронежской области, координатор акции «Синий платочек» Фаина Блинчевская.

– Уникальные выставочные образцы, уникальное место, уникальные люди, – отметил Вадим Кстенин, отметил глава Воронежа.

Администрация городского округа город Воронеж

Экспозиция выставочного центра сейчас насчитывает более 3 тысяч экспонатов. Создателем ее является доцент юрфака ВГУ, руководитель региональной общественной организации по охране исторического наследия «ЭКОС» Владимир Мальцев.

Здесь можно увидеть предметы послевоенного интерьера, моды и быта советской эпохи, а также выставку, посвященную жизни выдающихся воронежских деятелей науки, культуры и искусства, как популярных, так и малоизвестных. Галерея располагает большим собранием документов и фотографий, детских и елочных игрушек, послевоенных школьных учебников, ученической и пионерской атрибутики.

Администрация городского округа город Воронеж

– Я уже немолодой человек, но назначение некоторых экспонатов даже не смог угадать, зато с ностальгией многое вспомнил, в том числе, как чинил с помощью парашютного фала изношенные подошвы валенок, когда военная служба забросила отца в Забайкальский край. Тысячи предметов – оригинальные, существующие в единственном экземпляре, имеющие историческое значение, а часто и собственную крутую историю, – поделился впечатлениями Вадим Кстенин.

Сейчас выставочный центр располагается в небольшом помещении, которое в 2019 году на безвозмездной основе было выделено для размещения экспозиции. Организаторам не приходится платить за него арендную плату, однако коммунальные платежи выставляются ежемесячно.

Администрация городского округа город Воронеж

Так как посещение и экскурсии по выставке бесплатные, создателям трудно своевременно изыскивать средства для оплаты счетов.

– Площади не позволяют вместить крупные экскурсионные группы. Будем с коллегами думать, как дать большему количеству горожан возможность ознакомиться с экспозицией в более комфортных условиях. Идеи есть уже, к тому же в Воронеже собрано несколько интереснейших частных коллекций – самоваров, сантехнического оборудования, геральдики, которые, наверняка, увлекут горожан. Но это отдаленная перспектива, а пока есть насущные проблемы, – подчеркнул глава Воронежа.

В мэрии уточнили, что экскурсии проводятся каждый день без выходных, с 10:00 до 19:00 по адресу: пл. Ленина д.9 (здание во дворе), ост. Кольцовский сквер. Предварительно записаться можно по номерам: 8-951-861-96-16 или 8-951-553-19-64

Ирина Шабанова