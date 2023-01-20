Спортивные выходные в Воронежской области: соревнования по плаванию и три турнира по разным видам единоборств

Среди трех турниров по единоборствам, которые состоятся в выходные, можно выделить межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей. Фото: judo-smr.ru

Ближайшие выходные подарят приятные минуты любителям пяти видов спорта. Причем четыре из них – не зимние.

21 января в Рамони в бассейне на улице 50 лет Октября, 7В завершатся областные соревнования «Резерв Воронежской области» по плаванию. В них участвуют 200 юных спортсменов из нашего региона. Заплывы начнутся в 11.00.

Также в субботу состоятся два турнира по разным видам единоборств.

В Воронеже в спорткомплексе «Звездный» (улица Южно-Моравская, 3) пройдут чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству. На турнир приедут 150 бойцов. Соревнования стартуют в 11.00.

А 21 и 22 января состоятся межрегиональные соревнования и областной турниры по дзюдо «Рождество Христово». В них будут участвовать юноши и девушки до 18 лет, а также мальчики и девочки до 13 лет. Соревнования пройдут в спорткомплексе на Бульваре Победы, 17Б. Начинаться они будут и в субботу, и в воскресенье в 10.00.

И, наконец, третьим соревнованием из этой серии будет областной турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Он будет посвящен освобождению Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Турнир пройдет 22 января в Рамони в спорткомплексе на улице 50 лет Октября, д.7В. На него приедут 100 борцов. Поединки стартуют в 10.00.

Ну а в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) 21 и 22 января состоятся сразу три соревнования по лыжным гонкам. В 9.00 начнутся гонки чемпионата области. В 11.00 стартует первенство региона. А в 13.00 начнутся областные соревнования. Такой график будет и в субботу, и в воскресенье. Во всех гонках будет участвовать 300 спортсменов. Так что посетители «Олимпика» все выходные имеют возможность понаблюдать за лучшими лыжниками нашей области.