«Было нелегко, но мы справились»: воронежские водители рассказали о командировке в Крым

Самый молодой участник командировки водитель Станислав Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Месяц назад воронежские водители вернулись с ответственного и сложного задания – из командировки в Крым, где участвовали в эвакуации жителей соседней Херсонской области из-под обстрелов. Отправиться на помощь беженцам вызвались 60 работников транспортных предприятий, в том числе и 21 сотрудник МКП МТК «Воронежпассажиртранс» во главе с заместителем генерального директора по безопасности предприятия Евгением Мурзой.

ТЕЛЕФОНЫ В РЕЙСЫ НЕ БРАЛИ

Корреспондент «Комсомолки» узнал, как проходила командировка, пообщавшись с ее участниками. Евгений Мурза рассказал, что в группу отбирали только опытных и ответственных сотрудников из числа добровольцев. Самому молодому участнику командировки было 25, самому старшему – 55. За плечами двух из них – участие в боевых действиях в Сирии и Афганистане, а сам руководитель группы – полковник, бывший силовик.

- Перед нами ставились четкие задачи, предварительно разработанные на оперативном совещании, - рассказал Евгений Мурза. – Согласно заданию формировались колонны из автобусов, было сопровождение, патруль.

Старший автоколонны Евгений Мурза Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Пассажирами воронежских автобусов стали жители различных населенных пунктов Херсонской области, их распределяли по пунктам назначения. Кого к местам временного размещения, кого – на вокзалы для дальнейшей транспортировки.

- Мы не рассуждали, нам ставилась задача, и мы ее выполняли, - продолжает мой собеседник. - На въезде в зону соприкосновения все оставляли мобильные телефоны, отключали приборы, где установлена геолокация, все, что могло нас выдать. Ребята работали добросовестно, за что по возвращению получили поощрение от руководства.

НА РАЗГОВОРЫ ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО

Личного общения с беженцами у водителей не было – все происходило очень быстро, но каждый из водителей старался помочь, принять участие в судьбе вверенных им людей: подсадить в автобус стариков, погрузить багаж, провести инвалидов от автобуса до перрона вокзала.

Задания выполняли в основном в темное время суток, вечером и ночью. Чтобы понять насколько напряженным был график работы, представьте, что за сутки колонна проходила по 500-600 километров.

На пределе сил работали не только люди, но и техника испытывала колоссальные нагрузки. Отправляясь в Крым, воронежцы взяли с собой большой запас запчастей, расходных материалов, топлива. Обслуживание автобусов осуществляли два сотрудника технической службы - механик и диагност.

- Конечно, не обходилось без поломок, - признается Мурза. – Но мы с честью и достоинством справились с поставленными задачами, не допустили никаких сбоев.

Благодарственное письмо коллективу от главы ГУ МЧС Крыма Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ТАМ СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ЖИЗНЬ!

Вспоминая крымскую командировку, самый молодой ее участник водитель Станислав рассказал, что больше всего потрясла разница между воронежской размеренной жизнью и тем напряжением и постоянной тревогой, которые царят в зоне проведения спецоперации. Чем больше бед и лишений пришлось пережить беженцам, тем больше они ценили заботу, помощь и поддержку со стороны россиян.

- Конечно, мои родные переживали, провожая меня. Но к решению принять участие в командировке отнеслась с пониманием, поскольку сейчас такое положение и стране нужна наша помощь. Надо – поехали.

На вопросы о других впечатлениях от поездки мои собеседники предпочли промолчать. Многое представляет военную тайну, многое, наверно, еще предстоит осмыслить и понять. Но на вопрос о возможных перспективах новых командировок в места со сложной обстановкой ответили без колебаний:

- Если нам еще поставят такую задачу, то мы с честью ее выполним.

НАГРАДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОМАНДИРОВКИ

По возвращению всех участников командировки пригласили в правительство Воронежской области, где торжественно вручили награды. По информации мэрии, в эвакуации беженцев от нашего региона были задействованы 60 водителей, механиков и других специалистов, включая работников МКП МТК «Воронежпассажиртранс». Всех их по решению губернатора поощрили благодарственными письмами и премиями.