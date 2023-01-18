Ледяные и снежные горки 2023 в Воронеже: где лучше покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах

Рассказываем, где лучше покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах в Воронеже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нынешняя зима не балует воронежцев обилием снега. Практически весь декабрь вместо «белого покрывала» на земле пришлось наблюдать грязь и слякоть. В январе ситуация немного изменилась, и для жителей столицы Черноземья наконец-то стали доступны традиционные зимние активности и развлечения: лыжи, «ватрушки» и сноуборды. Где можно покататься и сколько это будет стоить – читайте в нашем материале.

Горнолыжный клуб «Чертовицы»

Для катания на лыжах и сноубордах в «Чертовицах» оборудовано пять склонов различной длины и сложности. Они подойдут как для новичков, так и для профи. Имеется также отдельный учебный склон. Спортивный инвентарь можно привозить с собой или воспользоваться прокатом.

Время работы: понедельник - с 18:00 до 22:30, вторник - воскресенье с 10:30 до 22:30.

Дневное катание с 10:30 до 16:00, вечернее - с 18:00 до 22:30. Перерыв с 16:00 до 18:00.

Стоимость:

Взрослые в выходные и праздники могут покататься за 1000 рублей. В будни днем стоимость составит 800 рублей, а вечером – 1000. Для детей билет на дневное катание обойдется в 400 рублей, в остальное время, в том числе и праздничные дни, – 500. Днем в рабочие дни бесплатно могут покататься пенсионеры старше 70 лет. Малыши до шести лет тоже могут кататься в любое время без оплаты.

Прокат снаряжения:

В выходной и праздничный день вне зависимости от времени аренда составит 800 рублей, в будни снаряжение для дневного катания – 600 рублей, для вечернего – 800. Для детей прокат снаряжения в будни 400 рублей, остальное время – 500.

Для аренды в залог потребуется оставить деньги либо один из документов: водительские права или паспорт.

Можно воспользоваться услугами инструкторов за дополнительную плату.

Адрес: Воронежская область, Рамонский район, с. Чертовицы, переулок Спортивный 1А.

Контактный телефон: 8 (930) 402-78-88.

Как добраться: из Воронежа до санатория им. Дзержинского, затем свернуть налево и проехать до автостоянки.

Горнолыжный клуб «Эволюция Костенки»

Здесь можно покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах. Комплекс представлен четырьмя склона разных уровней сложности, одной учебной трассой и склоном для «ватрушек». Перепад трасс по высоте достигает 80 метров.

Время работы: понедельник – выходной, вторник – пятница с 15:00 до 21:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 21:00.

Стоимость:

Катание на тюбингах обойдется в 400 рублей за час, можно кататься на своем – стоимость от этого не изменится. По одному чеку выдается не более четырех «ватрушек». Обязателен залог – водительское удостоверение или паспорт.

Для лыжников и сноубордистов и дневное, и вечернее катание обойдется в 800 рублей. Стоимость «полного дня» составит 1500 рублей. Детям до 10 лет предоставляется скидка в 50%. Такой же бонус получают именинники, студенты по средам и пенсионеры в будни.

Прокат снаряжения: арендовать снаряжение можно максимум на три часа. Комплект сноубордов и горных лыж за час - 400 рублей. Прокат шлема и очков – по 100 рублей.

Адрес: Воронежская область, Хохольский район, село Костенки, улица Ленина, 162.

Контакты: 8 (951) 548- 44 -77.

Как добраться: по Курской трассе до поворота на Острогожск, затем до с. Костенки и, не сворачивая в село, проехать до указателя на горнолыжный клуб.

Горнолыжный комплекс «Донгор»

Находится в 15 км от Воронежа, рядом с Семилуками. Здесь оборудованы горнолыжные трассы длиной от 270 м до 350 м с перепадом высоты 40 м. Специально для начинающих работает учебный склон. Позаботились организаторы и о любителях тюбингов. Для них проложили четыре трассы длиной 270 м и выкатом до 500 м. Все горки оборудованы подъемниками и освещением.

По техническим причинам сейчас в комплексе не работает первый подъемник.

Время работы: суббота - воскресенье с 10:00 до 22:00, вторник - пятница с 15:00 до 23:00, понедельник – выходной.

Стоимость:

Кататься на своих тюбингах в развлекательном комплексе запрещено. Часовой прокат «ватрушки» обойдется в 500 рублей. В залог необходимо оставить 3 500 рублей за один тюбинг или водительские права. На один документ можно взять до пяти «ватрушек».

Что касается горнолыжных склонов, со своим снаряжением придется платить за подъемник. Можно оплачивать количество, а можно время. Так, один подъем для взрослого обойдется в 60 рублей (взять нужно минимум 10), для ребенка – в 35. Тариф пятичасовой для взрослых – 900 рублей, для детей – 400. Существует еще тариф праздничных и выходных дней: 1000 – для взрослых, 450 – для детей. За малышей до шести лет платить не придется. Мужчины и женщины старше 60 лет могут покататься за 400 рублей весь день в будни, а вот в другие дни придется заплатить по полному тарифу.

Работает служба инструкторов.

Цена проката снаряжения: лыжи/сноуборды (комплект или любая его часть): первый час 400 рублей, последующие – 300. Аренда детского снаряжения: 300 рублей первый час, а затем по 200.

Залог – водительское удостоверение или 10000 рублей за комплект снаряжения. Паспорта не принимаются.

Адрес: Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, Чернышева гора.

Контактный телефон: 8 (920) 229-59-49

Как добраться: на кольце в Семилуках сворачиваете направо, затем через два километра снова направо, дальше - по указателям.

Спортивный комплекс «Олимпик»

При соответствующей погоде в «Олимпике» можно покататься на лыжах, санках, ледянках и коньках.

Время работы: СОК функционирует ежедневно и круглосуточно. Трассы освещаются до 23:00. Прокат работает с 9:00 до 21:00.

Стоимость: прокат лыж 200-250 рублей в час, санок - 100 рублей, ледянок - 50. Залог - паспорт, водительские права или 2000-5000 рублей. Оплата только наличными. На своем инвентаре можно кататься бесплатно.

Контакты: 8 (910) 342-71 -75.

Адрес: Воронеж, Московский проспект, 150.

Лыжная база «Буревестник»

Здесь можно прокатиться на лыжах и насладиться природой можно от улицы Ломоносова до берега Воронежского водохранилища и пляжа санатория им. Горького. Однако перед посещением стоит уточнить информацию о работе трасс и проката.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Стоимость: прокат для взрослых от 200 рублей.

Контактный телефон: 8 (952) 103-07-02.

Адрес: Воронеж, ул. Ломоносова, 112а.

Лыжная база санатория им. Горького

Предварительно также необходимо уточнить информацию о работе трасс и проката.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 15:00.

Стоимость: прокат от 34 размера ориентировочно 160 рублей.

Контактный телефон: 8 (952) 549-61-67.

Адрес: Воронеж, Санаторий имени Горького, 1.

Лыжная база «Дубрава»

Время работы: понедельник-пятница с 12:00 до 20:30, суббота - воскресенье с 10:00 до 20:00

Стоимость: за прокат лыж нужно будет заплатить 250 рублей в час.

Контакты: 8 (473) 280-26-00.

Адрес: с. Новая Усмань, ул. Тенистая 1А/1.