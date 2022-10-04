Депутаты городской Думы Воронежа предложили восстановить детский лагерь «Салют»

фото: Воронежская городская Дума

Детский оздоровительный лагерь «Салют», что расположен на окраине Воронежа, сегодня принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации. Правда в том, что учреждение не функционирует с 2011 года. При этом на территории сохранились многие капитальные здания, и они могли бы быть восстановлены: кинотеатр «Салют» на 300 мест, просторная столовая, кирпичные жилые корпуса. К такому выводу пришла рабочая комиссия из городской Думы, посетившая недавно лагерь.

ОБЪЕДИНИТЬ ТЕРРИТОРИИ ДВУХ ЛАГЕРЕЙ

Выездное совещание провел заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов. В мероприятии приняли участие депутаты городского парламента Сергей Колиух и Владимир Калинин, а также представители факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ.

Осмотрели они и соседний лагерь «Звездный». Он тоже давно заброшен. Поступило предложение объединить территорию двух объектов. Это можно сделать в рамках реализации программы развития детских оздоровительных лагерей.

– В таком случае, мы получим почти 20 га, на которых можно разместить хороший спортивный многофункциональный кластер, – сказал Олег Черкасов.

Согласился с ним и Владимир Калинин. Он отметил, что цели муниципалитета и ОАК в этом случае совпадают: «Салюту» можно дать новый толчок развитию.

фото: Воронежская городская Дума

МЕСТО ДЛЯ РЕБЯТ, ЛЮБЯЩИХ СПОРТ

Далее парламентарии поговорили о разработке концепции реконструкции. В этом помогут специалисты ВГТУ и «Академии спорта». Раньше «Салют» был круглогодичным и вмещал 1000 детей и 200 человек персонала. Эти параметры и возьмут за основу.

– Рассмотрим, какие здания можно восстановить и как «обыграть» их в общей концепции. Будем работать над тем, чтобы вернуть «Салют» к жизни», – подчеркнул Олег Черкасов.

И отметил, что считает этот лагерь одним из самых перспективных объектов реконструкции по программе детских оздоровительных лагерей.

фото: Воронежская городская Дума

Ирина Шабанова