Выходные в Воронеже: Дед Мороз из Великого Устюга, Старый Новый год, Зимний уик-энд, 90-летие музея

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРАЗДНИК С ДЕДОМ МОРОЗОМ ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

В Воронеж снова приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Зимний волшебник отпразднует с воронежцами Старый Новый год.

14 января Дед Мороз примет участие в интерактивной программе на площади Ленина, которая в этом году украшена в стиле эпохи Петра Первого. Ведь именно государю пришла идея перенести празднование Нового года в России с 1 сентября на 1 января. Этому и будет посвящен новый спектакль воронежского уличного театра «Как царь Петр зимой новый год удумал», который покажут на площади. В новогодней программе также подвижные игры, танцы и загадки от Деда Мороза и его помощников. Начало в 11.00, вход свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Театр оперы и балета приглашает воронежцев отметить Старый Новый год. 13 и 14 января в оперном состоится большой праздничный гала-концерт. Весь вечер в программе искрящаяся как брызги шампанского музыка, которая создаст праздничное настроение.

- Прозвучат фрагменты из самых известных оперетт и всеми любимые песни, романсы и хиты советской эстрады. Украшением праздника станут танцевальные номера с участием воронежского балета и выступления хора театра. Не обойдется без специальных сюрпризов и музыкальных подарков от симфонического оркестра театра под управлением маэстро Данилы Серганина, - отметили в театре.

В концерте участвуют звезды воронежской оперы Татьяна Алиева, Мария Бойко, Марина Безбородова, Игорь Горностаев, Светлана и Роман Дюдины, Назарий Немченко, Софья Овчинникова, Алексей Тюхин, Дарья Филиппова, Дмитрий Хангельдыев и Оксана Шапошникова. 13 января в 19.00, 14 января в 18.00, 12+

14 января, воронежцев пригласили отпраздновать Старый Новый год в «Червленом Яру». В 14.00 на лесной территории зоопарка состоится праздничное мероприятие с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями «Встречаем Старый Новый год!». В программе веселые игры, пляски, забавные конкурсы. Праздник пройдет на лесной опушке у новогодней елки. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СВЯТКИ

14 января в библиотеке имени Никитина пройдет лекция-концерт «Счастье есть». Ее прочитает профессор, завкафедрой этномузыкологии Воронежского института искусств Галина Сысоева, а поможет ей песнями фольклорный ансамбль «Воля», чьим худруком является Галина Яковлевна. Вместе с учениками она представит народные песни Воронежско-Белгородского пограничья, а также расскажет притчи и обряды нашей области. Ансамбль исполнит кластерные, протяжные хороводные, обрядовые плясовые песни. Лекция-концерт «Счастье есть» состоится 14 января в 15.00 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 12+

14 января в «Никитинке» пройдет праздничный квиз «Новогодний переполох, или Приключения в библиотеке». В программе - развлечения для взрослых и детей: литературная игра, конкурс с загадками на скорость ответа, новогодние ребусы, мастер-класс по изготовлению праздничных поделок для новогодней елки. Квиз пройдет в зале каталогов Никитинской библиотеки (пл. Ленина, 2, 3 этаж) с 13.00 до 15.00. 6+

14 января в музее-усадьбе Веневитинова запланирован праздник «Святки в усадьбе Веневитиновых». Гости услышат народные песни, примут участие в обрядах, сопровождающих этот зимний праздник, и познакомятся с таинственными историями, записанными ученым-историком Михаилом Веневитиновым. 6+

15 января в 13.00 в городском дворце культуры (ул. 9 января,108) пройдет XIV Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!» - музыкально-этнографическое представление, выставка народных музыкальных инструментов и изделий мастеров. 6+

14 и 15 января с 10.00 до 18.00 во дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) проходит выставка-ярмарка «Рождественское чудо», 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗИМНИЙ УИКЭНД

Команда детского театрального фестиваля «Маршак» продолжает в Воронеже «Зимний уикенд» - спецпроект объединил спектакли для семейного просмотра о Рождестве, добре и волшебстве.

13 и 14 января в ВКЗ Красноярский ТЮЗ сыграет спектакль «Снежная королева» (6+). Известный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Роман Феодори поставил сказочную историю о любви и дружбе с ярким и зрелищным оформлением, уникальными костюмами ручной работы и оригинальной музыкой. Спектакль был номинирован на «Золоту маску- 2014» в четырех категориях и получил Гран-при XI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», где был отмечена как лучший спектакль, а также награжден за работу режиссера, композитора и лучшую женскую роль. 13 января в 18.30, 14 января в 13.00 и 18.30.

Завершит программу «Зимнего уикенда» спектакль «Антикварного цирка». 15 января в ТЮЗе московская команда покажет постановку без слов «Мандариновый ангел» (4+), созданную в жанре нового цирка. В спектакле Елены Польди маленькая девочка встречается с удивительными существами – мандариновыми ангелами. Они приходят в канун Рождества и творят чудеса – избавляют людей от равнодушия, а еще умеют балансировать на лестнице, танцевать, летать на люстре и отбивать чечетку на лыжах. После спектакля герои научат зрителей жонглировать мандаринами, играть на рождественских колокольчиках и наряжать новогоднюю елку особенным способом. В 11.00 и 17.00.

Мандариновый ангел, предоставлено фестивалем "Маршак"

В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА

15 января художественный музей имени Крамского отпразднует 90-летие. В честь юбилея воронежцы могут бесплатно посетить постоянную экспозицию и все выставки - с 10.00 до 18.00 (вход до 17.15). В праздничной программе также экскурсии (правда, места на них уже заняты), но перфоманс и концерт также можно посетить бесплатно.

В 13.00 в выставочном зале запланирован арт-перформанс Аллы Решетниковой «Портрет музея».

В 16.30 в выставочном зале музея пройдет «Концерт для фортепиано и электроники» пианиста, композитора, участника групп «Абстрактор», Happy55, «Другое дело», «Цёй» Ярослава Борисова. Прозвучат несколько пьес из новых циклов группы Happy55, во второй части концерта музыкант исполнит впервые эфемерные звуковые полотна, сотканные из архаичных звучаний клавесина, органа и старинных флейт, умножаемые и переворачиваемые электроникой.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА ВОРОНЕЖСКОГО РЕЖИССЕРА

15 января воронежцы увидят премьеру нового фильма Виталия Суслина. В официальном прокате картина «Верблюжья дуга» стартует 19 января, но землякам воронежский режиссер покажет новинку на четыре дня раньше страны. В кинотеатре «Спартак» вместе с показом пройдет творческая встреча с создателями фильма.

«Верблюжья дуга» - шестой полнометражный фильм нововоронежца Виталия Суслина. Она о том, что нельзя потерять ребенка внутри себя. В провинциальном городке Сапожник чинит обувь и пишет мемуары о далеком детстве, желая оставить их на память сыну. В канун Нового года он узнает о волшебном море и хочет увидеть это удивительное место, но путевка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие. Но он находит решение, обещающее осуществить его мечту…

Режиссер-самородок Виталий Суслин (он окончил лечебный факультет Воронежской медицинской академии имени Бурденко, а в 2012 году - режиссерский факультет ВГИК имени Герасимова) снимает свои картины в родных краях и с воронежскими артистами. В его фильмографии фильмы «Голова. Два уха», «Седьмой пробег по контуру Земного шара», «Дефиле», «Папье-Маше», «Рапана». Самобытное кино Суслина неоднократно получало награды на международных кинофестивалях. И новый фильм высоко оценен критиками и зрителями 44-го Московского международного кинофестиваля.

15 января в 19.00 Виталий Суслин расскажет о фильме «Верблюжья дуга» вместе с воронежскими артистами Михаилом Мальцевым и Еленой Гладышевой, снявшимися в картине, и продюсером Ларисой Олейник.

кадр из фильма

СПЕКТАКЛИ

В театре драмы 14 января в 18.00 драма «Маскарад» (12+), 15 января в 18.00 комедия по пьесе Эрика Ассуса «Наши жены» (16+).

В Камерном театре 14 января в 18.00 спектакль «Привидения» по пьесе Ибсена (16+), 15 января в 18.00 нуар-водевиль «Медведь» по Чехову (16+).

В театре оперы и балета 15 января в 18.00 спектакль «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова (6+).