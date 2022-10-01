Закрытие ресторана и работа на удаленке: экономические новости недели для воронежцев

О закрытии ресторана на проспекте Революции сообщила администрация Фото: Иван МАКЕЕВ

Сколько зарабатывают сотрудники малых предприятий Воронежской области? Кто попал под новые санкции США? Какой формат трудоустройства предпочитают воронежцы? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Новые санкции США

После того как президент Владимир Путин подписал документ о включении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, США расширили санкционный список. В него попали несколько сотен россиян (депутаты Госдумы, представители Совета Федерации, члены семей чиновников правительства), а также ряд юрлиц (крупные предприятия).

В список включили бывшего губернатора, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, сенатора от Воронежской области Галину Карелову и депутата Госдумы Евгения Ревенко.

Напомним, ранее Алексея Гордеева внесли в санкционные списки Австралии. Кроме того, его лишили Ордена Звезды Италии. Галина Карелова попала под санкции Великобритании.

Средняя зарплата в 37,1 тыс. рублей

За первое полугодие 2022-го среднемесячная зарплата на малых предприятиях Воронежской области составила 37,1 тыс. рублей. Это на 7,3 тыс. меньше среднего уровня зарплаты в регионе. Такие данные представил Воронежстат.

Малые предприятия предлагают зарплату ниже средней в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА

Всего в области работают почти 3 тысячи малых предприятий. Общий фонд начисленной заработной платы за полгода составил 18,6 млрд рублей.

Инфраструктура для ЖК за 575 млн рублей…

До 2029 года в Коминтерновском районе на месте Яблоневого сада планируют возвести 728 тыс. кв. м жилья. Новый ЖК рассчитан на 12 тысяч семей. Инфраструктуру к нему застройщик создаст за счет льготного займа. Ранее ему одобрили льготное финансирование в 1,3 млрд рублей. Теперь же правительство области согласилось выдать инфраструктурный кредит на 575 млн. За эти деньги возведут объекты энергетического хозяйства, водоотведения, водо- и теплоснабжения, а также дорожной инфраструктуры.

Напомним, ЖК «Яблоневые сады» должны построить в районе улиц Шишкова и Загоровского на площади 52 га. Здесь введут в эксплуатацию 27 корпусов.

…и лыжероллерная трасса за 5,6 млн

В Павловске планируют построить лыжероллерную трассу. Аукционная документация на разработку проекта за 5,6 млн рублей появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Центр развития физической культуры Павловского района.

Подрядчик должен будет провести проектно-изыскательские работы для начала строительства. Их нужно завершить не позднее 15 декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября. Победителя определят 21 октября.

Закрытие популярного ресторана

В Воронеже закрывается ресторан L'ex Osteria & Bar на проспекте Революции, 56. Об этом объявила администрация заведения в одной из соцсетей.

- Мы приняли решение закрыть L'ex. Очень важно делать вещи с большой любовью, и этот проект был от большой любви - к вам, к еде, к городу. Мы закроем свои двери 10 октября. Не хочется вдаваться в подробности о причинах этого решения, - написала команда в своем аккаунте.

Воронежцы переходят на удаленку

53% соискателей Воронежской области в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно. В офисе готовы работать только 15%. Для 33% формат занятости значения не имеет. Таковы результаты исследования, которое провела компания hh.ru.

Среди трудоустроенных жителей региона 52% считают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, 39% - полностью дистанционно и только 10% ответили, что хорошо работать могут только из офиса.

Воронежцы предпочитают удаленную работу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным исследователей, 7% опрошенных так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. Еще 12% жителей области и до пандемии работали удаленно, а сегодня трудятся в том же формате. 7% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько - в офисе), 10% окончательно вернулись на рабочее место, а 11% выполняли служебные обязанности дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 53% воронежцев признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.