Вадим Кстенин заявил о возможности создания в воронежских школах новых тиров и полос препятствий

Вадим Кстенин и Игорь Кастюкевич обсудили совершенствование работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Глава Воронежа Вадим Кстенин встретился с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Кастюкевичем. Они обсуждали совершенствование работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Игорь Кастюкевич отметил, что по решению Президента сформирована рабочая группа по взаимодействию органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки, социальной и правовой защиты мобилизованных и членов их семей. В ее задачи входит также патриотическое воспитание, которое и координирует Игорь Юрьевич. В рамках этой работы идет изучение опыта и практик администраций разных областей и городов.

– Не во всех регионах есть межотраслевые программы по этому важнейшему направлению. Каждое ведомство выполняет свои задачи, у каждого – свой бюджет. По сути, разные «музыкальные инструменты», но «оркестр»-то один. И музыка получится, только если играть по одним нотам, а не вразнобой. Многое делается на устаревших практиках или вовсе в теории, а бывает, что успех держится исключительно на личном энтузиазме отдельных неравнодушных людей, – заявил Игорь Кастюкевич.

Игорь Кастюкевич рассказал, что идет изучение опыта и практик администраций разных областей и городов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Игорь Юрьевич поделился конкретным примером: в рамках патриотического воспитания проводят практические занятия, в том числе с привлечением участников боевых действий – по тактической медицине, по оказанию первой помощи. В них дают навыки, которые могут быть полезны каждому в обычной жизни. Однако в ходе занятий не изучают современные материалы – кровеостанавливающие пластыри, жгуты-турникеты. Не всегда налажено и взаимодействие патриотических клубов с центрами медицины катастроф. Между тем участие специалистов этих организаций в обучении поможет дать ребятам ценные навыки.

– Кроме того, комплексы ГТО, имеющееся игровое и спортивное оборудование в образовательных учреждениях также не отвечает потребностям детей, вовлеченных в работу клубов патриотического воспитания, – добавил Игорь Кастюкевич.

Мэр поблагодарил депутата за внимание к этим проблемам, которые характерны и для Воронежа. Вадим Кстенин отметил, что нет смысла «изобретать велосипед», когда соседи уже успешно прошли этот путь.

– Для того чтобы выстроить работающие механизмы, очень важна инициатива «снизу» и обмен реальным опытом. Поэтому предлагаю по итогам ваших визитов в соседние регионы собрать в Воронеже на базе одной из наших школ межрегиональную конференцию. На ней профильные представители муниципалитетов могли бы обсудить свои лучшие практики, – поделился идеей мэр.

Вадим Кстенин предложил собрать в Воронеже межрегиональную конференцию по вопросам патриотического воспитания. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Также Вадим Кстенин отметил, что усиление работы по патриотическому воспитанию должно сопровождаться развитием инфраструктуры, которая позволит сформировать у ребят необходимые навыки.

– В свое время мы успели закупить достаточное количество хорошего оружия для наших детских стрелковых спортшкол. В нескольких образовательных учреждениях сохранились тиры. Понятно, что у спортсменов этот инвентарь мы отбирать не должны. Зато можем в течение года проработать вопрос дополнительных закупок, чтобы потом выделять в тирах время для учеников школ, которым это интересно. Также я поручу изучить территории учреждений, посчитать расходы и дать мне предложения по созданию там, где позволяют площадь, полос препятствий для тренировок. Актуально это будет и для детских загородных лагерей. Деньги на эти цели мы найдем, – подчеркнул мэр.

В завершение встречи обсудили программу празднования Дня Победы в Воронеже в 2023 году. Игорь Кастюкевич предложил сделать ее разнообразнее и интереснее именно для подростков:

– Мы вместе можем дать патриотическим клубам региона возможность провести в этот день в Воронеже фестиваль по разным направлениям – конкурсы по оказанию первой помощи, по прохождению элементов полосы препятствий, по разборке и сборке автомата, смотры строевой подготовки. Для зрителей это станет настоящим событием, заинтересует детей, - уверен Игорь Юрьевич.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поддержал инициативу и дал указание проработать возможность проведения в рамках Дня Победы таких мероприятий.