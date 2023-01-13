Спортивные выходные в Воронежской области: полуфинал всероссийских соревнований по баскетболу и чемпионат по танцам

Юные баскетболисты продолжают определять сильнейших в спорткомплексе "Согдиана-СКИФ". Фото: basket63.ru

Спортсмены вышли с новогодних каникул, и на предстоящих выходных состоятся несколько интересных соревнований.

14 и 15 января в Воронеже в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (ул. Цимлянская, д.3а) продолжатся начавшиеся 9 января игры первого раунда полуфинального этапа всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 14 лет. За матчами можно будет понаблюдать и в субботу, и в воскресенье, начиная с 10.00.

В выходные пройдут сразу три турнира по единоборствам.

15 января в спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а) пройдут областные соревнования по восточному боевому единоборству, посвященные 80-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования планируются масштабные – на них приедут 500 спортсменов. Поединки стартуют в 8.30.

14 и 15 января в физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Димитрова, 2в, корпус 1) состоятся чемпионат и первенство области по универсальному бою. В субботу пройдут классические бои с применением полного арсенала ударной техники. Поединки начнутся в 10.00. А 15 января с 11.00 начнутся бои, в которой разрешены только борцовские приемы этого вида единоборств.

14 января в спорткомплексе «Звездный» (ул. Южно-Моравская, д. 3) пройдут первенство области по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, а также среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования начнутся в 12.00.

14 и 15 января состоятся чемпионат и первенство области по танцевальному спорту. Соревнования пройдут в спортивном центре «Гран-При». Понаблюдать за красивыми танцами можно будет в субботу, начиная 19.00, а в воскресенье с 13.00.

Также 14-15 января в Борисоглебске в ФОК «Юность» (ул. Аэродромная, 29а) пройдет первенство области по гиревому спорту. В нем будут участвовать 300 силачей. 14 января они начнут соревноваться в 13.30, 15-го – в 11.00.

Будет на что посмотреть и любителям зимних видов спорта. Все они состоятся в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) 14 и 15 января. На лыжероллерной трассе пройдут гонки в рамках чемпионата и первенства области. Начнутся они в 10.00.