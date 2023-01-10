Мирослава Карпович: Продолжение «Папиных дочек» будет - уже встречались с девчонками!

Мирослава Карпович сыграла в Воронеже "Красную Шапочку". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Несколько дней подряд на новогодних каникулах воронежскую детвору радовала Мирослава Карпович. Актриса сыграла в ВКЗ пять представлений в образе Красной Шапочки! И после каждого ее не отпускали детвора с родителями – всем хотелось сфотографироваться с Мирославой.

Актриса рассказала «Комсомолке», как ей удается выдерживать такой натиск юных поклонников, а также поделилась новостями из творческой и личной жизни.

НЕ СТЕСНЯЮСЬ НИКАКОЙ РАБОТЫ: БЫЛА И ОФИЦИАНТКОЙ, И ПЛЮШЕВЫМ ТЕЛЕФОНОМ

- Мирослава, как отпраздновали Новый год? - поинтересовалась "Комсомолка" у актрисы.

- С любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка - с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи. Мы раньше всегда отмечали семьей, но два года назад папа умер, он был нашим связующим звеном, и стало морально тяжело без него. И поэтому мы решили изменить систему, чтобы не так было грустно дома без папы, где все о нем напоминает.

- У актеров всегда много курьезных историй, связанных с Новым годом. Вам случалось «снегурить»?

- Конечно! Когда я была студенткой, что мы только не делали - и «снегурили», и на корпоративах выступали, работали и в ресторанах, и объявления клеили, я в костюме большого телефона раздавала листовки. Было все. Мы всегда были голодные, жили от стипендии до стипендии, потому что даже повышенная была не очень большая. Я и посудомойкой работала, и официанткой, всегда нужна была подработка - форму на вокал купить, какую-то рубашечку, брючки. Остальное время мы безвылазно проводили в институте. Это были прекрасные времена, которые научили нас быть очень сильными, выносливыми, начитанными, глубокими, тонкими и одновременно хулиганистами. Я очень ценю все те сложные моменты. Это был опыт. И даже когда я стала сниматься и работатЬ в театре, в перерывах у меня были подработки. Потому что папа много лет болел раком, на мне была вся семья. И мне нужно было помочь близким, которые всегда обо мне заботились. Я не могла дома есть икру, когда они там болеют. Я бралась за все. Я сильно люблю свою профессию. Но не стесняюсь никакой работы. Про курьезы если говорить, я играла Белоснежку, это была моя первая работа в сказке. Режиссер поставила все в классическом формате, не в интерактивном. Я вышла на премьере и спрашиваю у зрителей: идти в домик, ведь так страшно? Дети кричат: «Да!». И я заразилась тем, что они отвечают, и начала импровизировать. Режиссер за кулисами взялась за голову. Когда дошли до момента с яблоком, я спрашиваю: кусать? И все кричат: «Нееееет!» И когда я упала замертво, один мальчик вскочил и как закричит: «Я же говорил не кусать!» Это было потрясающе.

Мирослава Карпович сыграла в Воронеже "Красную Шапочку". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАЗГОВАРИВАЮ С ДЕТЬМИ ПОДРУГ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОЛОСАМИ СВОИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

- У вас сегодня было три представления в день, как вы выносите такую нагрузку?

- Я получаю абсолютное удовольствие от массового общения с детьми, и мне приятно, что у нас есть контакт. С этой сказкой, мы ее восемь лет играем, объездили всю Канаду, Америку, Европу и нашу страну вплоть до Камчатки. Я никогда не забуду, был буран на Сахалине, и все равно дети на лыжах, снегоходах пришли на спектакль. Обычно на детских постановках вечные шепот и шуршание конфетами, а у нас они всегда внимательны, сосредоточены, четко дают ответы на наш интерактив. И у нас еще есть такой девиз: главное, чтобы папам нравилось. На самом деле важно, чтобы спектакль был интересен и взрослым, и детям. Ведь если ребенок следит внимательно за сюжетом, то и родитель погружается в историю. А если неинтересно, то малыш начинает ерзать, просить конфетку, водичку. Мы недавно были на Чукотке, зрители пришли, несмотря на 50-градусный мороз. Дети были в таком восторге, у них такие впечатления! На мне лежит ответственность быть в их памяти первым сказочным персонажем. Как я могу разочаровать ребенка? Я к таким вещам серьезно отношусь. В Одессе играли «Белоснежку» в старинном оперном театре, где места ярусами. Зал был забит, энергия как на рок-концерте в «Олимпийском». Когда принц вышел и спрашивает: как мне ее спасти? Весь зал: «Це-луй-луй-луй!» И когда я ожила, весь зал закричал «ура!». Апофеоз был, когда на поклонах все дети дарили цветы. Меня от букетов откапывали - я тонула в грудах цветов. Невозможно все это было увезти с собой, пришлось раздавать букеты всем работникам в театре и в гостинице.

- Видно, что вы очень любите детей, поэтому и есть контакт с ними.

- Я играю много детских спектаклей, озвучивала много мультфильмов. Меня даже Света Пермякова просила поговорить с ее дочкой голосом Аленки из «Сказочного патруля». Света жаловалась, что ее дочка совсем не ест кашу, и просила, чтобы Аленка, которую она очень любит, рассказала ей, какую кашу полезно есть по утрам. Света ей сказала, что если она будет есть такую же кашу как Аленка, то у нее будет и огнепушка, и огнекошка, и супергеройский плащ. И Света даже купила ей плащ. Я в тот момент была в цветочном магазине, и когда мне позвонила Варя, я ей голосом Аленки стала рассказывать про каши. Покупатели в магазине стали на меня оглядываться, я зашла в закуток, чтобы с ней все обсудить. А когда пошла к выходу, подходят ко мне женщина с мужчиной и говорят: «Мирослава, здравствуйте! Там Аленка что-то про кашу говорила вашей подруге, а можно нам тоже?». И я им записала голосовое сообщение. Типа лайфхаки от Аленки. И это не впервые такая история.

РАНЬШЕ СТЕСНЯЛАСЬ СВОИХ ЩЕК

- Не боитесь стать заложницей «девчачьего» амплуа - «Красных Шапочек» и «Белоснежек»? Вам неинтересно выступать в ролях коварных обольстительниц?

- Всему свое время. У меня сейчас такой интересный возраст - вроде не маленькая уже, а вроде еще не большая. Есть мягкость в чертах, в голосе, фигура позволяет - могу еще Джульетту играть. Возможно, новый виток в карьере даст материнство, когда случится. Но в целом важно полюбить себя в разном возрасте. Я получаю удовольствие от любых лет. Всегда что-то интересное. Кстати, скоро в театре планируем ставить «Мастера и Маргариту», сейчас делают инсценировку, я буду играть Маргариту. Новый шаг вперед.

- Как вам удается оставаться такой стройной, поклонники даже переживают, что вы очень худенькая.

- У меня такая природная конституция. У нас все маленькие - и мама, и сестра, и бабуля, и брат у меня очень спортивный. У меня есть джинсы, которые я в седьмом классе носила, они до сих пор на мне хорошо сидят. Мне всегда казалось, что я щекастая и поэтому я комплексовала. Но потом поняла, что в свои 36 из-за щек выгляжу моложе, чем те, у кого более выпуклые скулы. Теперь я горжусь своими щеками и своей фигурой. У меня все отлично. Главное, что у меня прекрасное крепкое здоровье. Поэтому я энергичная, ни разу не схалтурила на спектаклях, хотя по три представления в день даю, в обморок не падаю. И задора у меня еще на два спектакля. У нас по 8 января было по два спектакля в день. Здоровье нужно иметь очень крепкое.

ВДОХНОВЛЯЮСЬ СОВЕТСКИМ КИНО

- Мирослава, поклонников сериала «Папины дочки» обрадовала новость о съемках продолжения истории - спустя 10 лет. Поделитесь подробностями?

- Ничего не могу рассказать, ни содержание, ни дату премьеры. Могу только отметить, что все мы были очень рады снова встретиться. Хотя и не переставали общаться. У нас есть общий чат с девочками, мы поздравляем друг друга, что-то смешное присылаем. Дашка Мельникова любит скидывать свои селфи со смешными лицами, в общем, балуемся. Мы уже и вживую виделись, все отлично.

- Как вообще дела со съемками обстоят?

- Недавно вышел фильм «В активном поиске-2» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Дмитрий потрясающий - мудрый, ироничный, веселый. Невероятно талантливый. Видит все, слышит всех. Работать с ним было одно удовольствие. Еще снялась в сериале «Саня, газуй-2». Язву играла. Интересный опыт. Атмосфера была невероятная - как в советском фильме снялась. Я обожаю советское кино. Меня, кстати, постоянно сравнивают с актрисами тех лет. Оператор Вадим Алисов, который снимал картины Эльдара Рязанова, когда меня увидел, сказал: «Как такое возможно: похожа и на Варлей, и на Селезневу, и на Румянцеву!». Это мои кумиры. Я сейчас пересматриваю советские фильмы для вдохновения, там колоссальные актеры. Сейчас столько ограничений, но советское кино нам никто не запрещает смотреть. Всем рекомендую. Там потрясающие песни. Я себе на будильнике поставила «Добрый вечер, а что это значит?». А какие там светлые идеи. Сейчас нам этого особенно не хватает. Я сейчас на сказки советские подсела.

Мирослава Карпович в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЛЕТНИКИ ДЕЛАЮТ МЕНЯ МОРАЛЬНО КРЕПЧЕ

- Как вам опыт записи песни с LYNX? Хотите продолжить вокальную карьеру?

- Я не вокалистка, я артистка, поэтому это была больше не певческая работа, а актерская. Я записываю аудиокниги. И ребята услышали и поразились, что я могу в разном диапазоне читать. И предложили почитать стихи на песню. Когда я приехала на студию и стала читать, звукорежиссер стал подначивать: ну ты же артистка, не споешь что ли? Мне кажется, ребята специально меня обманули, заранее зная, что надо будет петь. И я сказала: давайте попробуем. И так получилось, что с главным исполнителем у нас сошлись тембры, песня и стихи хорошие. Я ее не пела, скорее проживала. Я очень люблю стихи, это моя отдушина. Люблю, чтобы меня цепляло, поэтому от души это сделала. Это не был финансовый проект. Это было для удовольствия, творческий порыв. Потом мне уже предложили и клип записать. Там драматическая история, съемки были в прекрасном доме, было очень весело, несмотря на то, что сам клип грустный.

- За последние два года вы стали героиней многих светских разговоров, как вы относитесь к разным сплетням о вас?

- Я благодарна этим людям, кто бы что ни говорил, за то, что они сделали меня еще крепче, закаленнее внутренне. Поэтому когда началась эта политическая ситуация в нашей стране, я морально была готова. Я не хочу никому ничего объяснять. Для меня главное, что мои близкие все про меня знают.