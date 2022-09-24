Падение реальных зарплат и 89,5 млн за дом: экономические новости недели для воронежцев

Средняя зарплата в Воронежской области составила 44,4 тыс. рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Как за год выросли зарплаты в Воронежской области? Какую сумму региону выделил федеральный центр на содержание беженцев? Сколько в среднем получают воронежские пенсионеры? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Реальная зарплата снизилась

В первом полугодии 2022-го средняя номинальная зарплата в Воронежской области составляла 44 451,7 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 11,8%. Однако, если говорить о реальной зарплате (с учетом роста цен), то она уменьшилась на 2,9%. Такие данные представил Воронежстат.

В июле средняя номинальная зарплата достигла 45 056,3 рубля. Увеличение составило 8,9%. Реальная же зарплата снизилась на 5,6%.

Значительно превышают среднее значение зарплаты в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности – в 1,7 раза. Доходы работников организаций профессиональной, научной, технической направленности выше средних на 48%, а специалистов, которые занимаются изготовлением лекарств, – на 43%.

Меньше всего зарабатывают сотрудники, занятые в производстве табачных, кожаных изделий и одежды - 37%, 38% и 46% от средних зарплат в регионе.

Средняя пенсия выросла на 1%

По данным Воронежстата, за год средний размер назначенных пенсий в Воронежской области вырос на 16,5%. К 1 июля этот показатель достиг 17 135,4 рубля.

В реальном выражении с учетом повышения цен рост - всего 1%. Неработающие пенсионеры в среднем получают 18 146,8 рубля (увеличение на 18,5%). Средний размер пенсий по старости - 18 210,1 рубля, по инвалидности - 10 402 рубля, по случаю потери кормильца - 13 553 рубля.

145 млн рублей на содержание беженцев

Воронежская область получит 145 млн 246,5 тыс. рублей на размещение и питание беженцев из Украины и ЛДНР. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В общей сложности между 57 регионами распределят 1,2 млрд рублей. Больше Воронежской получит только Ростовская область - 170 млн.

407 сделок по льготной ипотеке

В августе жители Воронежской области зарегистрировали 407 сделок по льготной ипотеке. Это почти на 11% больше, чем в июле. Из них - 326 договоров участия в долевом строительстве, 69 регистраций права собственности на основании договора купли-продажи и 12 соглашений об уступке.

Воронежцы заключили 407 сделок по льготной ипотеке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- С июня ипотека вошла в зону роста и показатели стабильно улучшаются с каждым месяцем. Мы отметили ощутимый прирост по госпрограмме «Сельская ипотека». В последние полгода количество новых сделок по ней колебалось на низком уровне, однако в августе их зарегистрировано 14. Всего с момента начала действия госпрограммы оформлено 1240 сделок, - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

1,5 млрд на 80 автобусов

В ноябре-декабре 2022 года Воронежская область получит 83 новых автобуса. На их покупку из регионального бюджета выделили 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Транспорт распределят между муниципалитетами. Речь идет о 80 больших автобусах (70 - для городских перевозок, 10 - для междугородних) и трех микроавтобусах.

Коттедж за 89,5 миллиона

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже коттеджа в Железнодорожном районе Воронежа за 89,5 млн рублей.

Дом занимает площадь 520 кв. м и располагается на участке в 16 соток. Он трехэтажный, полы паркетные дубовые теплые, есть лестница и декоративные балки. Мебель из дуба и ясеня. Три входа сделаны из гранита, прошедшего термообработку. Внутри дома гостиная, кухня и три спальни и санузла.Также есть прачечная с санузлом, бильярдная, библиотека и мастерская. На улице стоит гараж.

По всему периметру дома установлены видеокамеры, на изображение с которых можно посмотреть с мобильного телефона.

Здание облицовано немецкой силиконовой штукатуркой. Территория возле него освещается, фасад также с подсветкой. А рядом - лес и река Усманка.

У дома посажены сосны в японском стиле, плодовые и декоративные деревья и кустарники, поросшие мхом площадки из брусчатки. Там же пруд глубиной 4,5 метра с рыбой. Вокруг него оборудован пляж.

Туристы оставили 17 млрд рублей

В 2021 году Воронежскую область посетили два миллиона туристов. Они оставили в нашем регионе 17 млрд рублей. В 2022-м, несмотря на нестабильную политическую и экономическую ситуацию, положительная тенденция продолжается. Сейчас отели Воронежа загружены на 90%. Об этом рассказал глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.

Туристы потратили в Воронежской области 17 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Неработающий аэропорт, как оказалось, для нас не проблема. Мы удачно расположены: через Воронежскую область проходит дорога на юг. Транзитный трафик для нас - приоритетное направление. Мы предлагаем людям остановку для отдыха, рекламируем себя, - пояснил Корчевников.