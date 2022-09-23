Выходные в Воронеже: праздники в честь Веневитинова, Мордасовой, Загоровского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ

24 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских состоится концерт «Большое путешествие». Прозвучит музыка разных стран и разных стилей: от русского фолка до французского шансона, от таежного вальса до аргентинского танго, от бродвейских мелодий до саундтрека к японским видеоиграм. Концерт пройдет в Доме с ризалитами в 14.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕСНИ НА СТИХИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО

24 сентября библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Я не в землю, а в песню уйду…». Программа посвящена 90-летию Роберта Рождественского.

Один из самых ярких российских поэтов работал в соавторстве с такими композиторами, как Давид Тухманов, Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Максим Дунаевский, Владимир Шаинский, Раймонд Паулс, Евгений Дога, Тихон Хренников, Александр Зацепин. И на концерте прозвучат популярные песни на стихи Роберта Рождественского - «Благодарю тебя», «Желаю Вам», «Ноктюрн», «От зари до зари», «Песня, в которой ты», «Позови меня», «Свадьба», «Эхо любви», «Пока я помню», песня Яшки-цыгана из кинофильма «Неуловимые мстители». Их исполнит солист вокальной студии «Вдохновение» Юрий Сулеин (бас-баритон).

Концерт состоится 24 сентября в 15.00 на пл. Ленина, 2, в лекционном зале четвертого этажа, 12+

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

25 сентября литературный музей приглашает воронежцев отпраздновать день рождения Дмитрий Веневитинова. В музее-усадьбе в Новоживотинном запланирована праздничная программа. 6+

В 14.00 начнется мастер-класс для детей «Подарок для Плениры». Ребятам прочтут сказку Дмитрия Веневитинова «13 Августа» и научат делать веер из бумаги.

В 15.00 театрализованная программа «Простосердечный сын свободы» воспроизведет домашнюю атмосферу гостиной в провинциальной усадьбе XIX века. Прозвучат песни, отрывки из путевого дневника Дмитрия Веневитинова, его стихи и литературные комментарии.

В 16.00 начнется программа «Средь шумного бала». Гостям расскажут о бальной культуре, сформировавшейся в России XIX века. А затем Юлия Хмылева сыграет на старинном рояле полонез, вальс, мазурку и котильон.

В 17.00 приглашают на концерт «Джазовые импровизации». В исполнении Елены Кисловой прозвучат джазовые версии популярных песен Синатры, Армстронга, Пресли, Мадонны, Cardigans.

Поэт романтического настроения Дмитрий Веневитинов написал около 50 стихотворений, был также известен как одаренный художник, музыкант, музыкальный критик. Состоял в дальнем родстве с Александром Пушкиным. Умер в 21 год от тяжелой пневмонии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАМЯТИ МОРДАСОВОЙ

25 сентября в Воронеже пройдет День памяти народной артистки СССР Марии Мордасовой. В полдень начнется митинг у дома на пл. Ленина, 9, где проживала Мария Николаевна. О певице расскажут руководитель Воронежского русского народного хора имени Массалитинова Вячеслав Помельников (Мордасова с 1943 по 1972 годы была солисткой коллектива), народная артистка России Екатерина Молодцова, представители Администрации Тамбовского района, ведь Мария Мордасова - уроженка деревни под Тамбовом.

В 13.00 в Доме актера запланирован концерт «Голос громче соловья!» с участием фольклорных коллективов из Воронежской и Тамбовской областей - ансамблей «Воронежские девчата», «Воля», «Берегиня». Там же до 15.00 будет работать выставка «Народная из народа». 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР И ЛЕКЦИЯ ПРО ЗАГОРОВСКОГО

25 сентября в музее-заповеднике «Костенки» пройдет V шахматный турнир памяти Владимира Загоровского. Воронежский краевед и историк уделял большое внимание времени укрепления Российского государства на его юго-восточных окраинах в XVI-XVII столетиях. Он написал более десятка монографий, огромное количество статей и других научных работ. о городах-крепостях. В том числе про Костенск (находившийся на месте современного села Костенки в XVII веке). Этот городок входил в особую оборонительную линию - Белгородскую черту. И в рамках турнира замдиректора музея-заповедника «Костенки» Александр Никитин прочтет лекцию «Загоровский и Белгородская черта (к 380-летию образования города-крепости Костенск)».

Турнир начнется в 11.00, лекция в 13.00. 12+

МОРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

В музее имени Крамского открылась новая выставка. Работы Алексея Боголюбова показывают в рамках проекта «Открывая фонды». Экспозиция представила акварели и графические рисунки художника-мариниста.

Алексей Боголюбов - один из самых выдающихся русских живописцев второй половины XIX века - известен как автор больших морских батальных картин и тонких пейзажных этюдов. В течение нескольких лет он совмещал морскую службу с обучением в пейзажном классе Императорской Академии художеств.

В течение шести лет путешествовал по Европе: Швейцарии, Голландии, Италии, открывшей ему великое искусство старых мастеров Возрождения. Обучался у профессионалов французского и немецкого морского пейзажа - работал в мастерских Эжена Изабе в Париже и Андреа Ахенбаха в Дюссельдорфе. Переворотом в художественных воззрениях Боголюбова стало знакомство и сближение с представителями французской реалистической живописи, подготовившей импрессионизм – Энгром, Деларошем, Коро, Добиньи, «барбизонцами» Руссо, Милле.

Усвоив новые принципы французской школы, он не превратился в подражателя выдающихся европейских мастеров, а по-своему реализовывал их. За свою жизнь Боголюбов создал около 3 000 произведений (живопись, акварель, рисунки), многие из которых хранятся в крупнейших музеях России и зарубежья.

Выставка продлится до 30 октября. 12+