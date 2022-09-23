Воронежский кардиолог о перенесших ковид: «Антикоагулянты могут вызвать кровотечение»

Нередко в больницу попадают пациенты из-за неправильного обращения с препаратами. Фото: Анастасия Осипова

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области продолжает оставаться на высоком уровне. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали более двух тысяч новых случаев. За время пандемии уже выяснилось, что инфекция бьет по самым разным органам и системам человека. Какое влияние ковид оказывает на сердце и какие сердечно-сосудистые заболевания вызывает, рассказал кардиолог Воронежской областной больницы №1 Андрей Редько.

О КАКИХ КОНКРЕТНО ОСЛОЖНЕНИЯХ ИДЕТ РЕЧЬ?

Чаще всего коронавирус вызывает артериальную гипертензию (повышенное давление), различные тромбозы, тромбоэмболию, миокардиты. В случае с последними трудно подтвердить именно ковидную природу заболевания. Как отмечает кардиолог, во-первых, для этого потребуется сделать биопсию миокарда: что в наших условиях крайне затруднительно. Во-вторых, даже если диагноз подтвердится, то никакого специфического лечения пациенту не назначат. Его в принципе не существует.

– Тромбоэмболии – наиболее грозное осложнение, которое встречается у перенесших коронавирус. В большинстве случаев – это тромбоэмболия легочной артерии. Поэтому пациентам назначают кроверазжижающие препараты, чаще всего антикоагулянты. Но, к сожалению, часто они выписываются не по показаниям, а только из-за установленного диагноза «коронавирусная инфекция». Однако не при всяком ковиде нужны антикоагулянты. Всегда необходимо соотносить потенциальную пользу и риски. Наиболее вероятная угроза – кровотечение. Бездумное употребление препаратов разжижающих кровь может нанести больше вреда, чем пользы, – объясняет Андрей Редько.

По словам кардиолога, иногда пациенты беспокоятся, что антикоагулянты не сработают и используют другую группу препаратов – дезагреганты (препятствуют тромбообразованию - ред.).

– Но они не показали какой-либо эффективности в плане профилактики коронавирусной инфекции, – добавляет кардиолог.

Кроме того, нужно быть крайне аккуратными в плане совместимости лекарств. Если вдруг вы используете дезагреганты по одной болезни, то дополнительное употребление антикоагулянтов после ковида может быть опасным. Самостоятельно назначать препараты нельзя. Часто в отделение неотложной помощи попадают пациенты с кровотечениями из-за неправильного обращения с лекарствами.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Вероятность кардиологических осложнений после ковида высока у пациентов с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, у людей с ограниченной подвижностью (проблемы с опорно-двигательным аппаратом), у пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболевания – инсультами и инфарктами.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПОВОДОМ ОБРАТИТЬСЯ К КАРДИОЛОГУ?

Если человек начал «ощущать» свое тело, значит, что-то не в порядке. Без медицинского образования, конечно, сложно определить, какого характера боли и в чем именно заключается проблема. Поэтому необходимо обратиться к специалисту. Необязательно сразу идти к кардиологу, можно записаться на прием к терапевту и описать ситуацию. А уже он отправит вас к узкому специалисту. Это может быть и кардиолог, и пульмонолог, и невролог и т. д.

ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОСЛОЖНЕНИЯ?

Однозначного ответа медик на этот вопрос не дает. Тема сложная. Слишком много индивидуальных факторов. Однако если вы окончили лечение от ковида, вас выписали, а на протяжении нескольких недель остаются беспокоящие симптомы, это повод обратиться в медучреждение.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ НУЖНО СДАТЬ ПЕРЕБОЛЕВШЕМУ КОВИДОМ?

Пациенты, перенесшие коронавирус, могут пройти углубленную диспансеризацию в своей поликлинике. Она предполагает различные медицинские процедуры, в том числе анализ крови с определением печеночных трансаминаз, исследование на D-димер, углубленное изучение легочной системы с использованием спирометрии и компьютерной томографии. Рассчитывать на углубленную диспансеризацию могут пациенты с официально подтвержденным ковидом. Остальным придется сначала обратиться к врачу и уже от него получить направление на анализы.

– Нередко люди пытаются пройти обследование ради обследования. В итоге возникает больше вопросов, чем ответов. Раньше пациента ничего не беспокоило, а теперь появились проблемы. Так делать не стоит, – отмечает кардиолог.

КАК ПРОХОДИТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Восстановление проходит дольше, чем обычно. Чаще всего такие пациенты коморбидные. Это означает, что у человека не только перенесенный коронавирус и ранее существовавшее заболевание сердца, а еще и неврология или аутоиммунное заболевание. В таком случае очень важен комплексный подход - как со стороны медиков, так и со стороны самих пациентов.

– Часто люди приходят за волшебной пилюлей. И не обращают внимания на самое простое – здоровый образ жизни. Умеренная двигательная активность, нормальное питание и т.д. Постоянно есть какие-то отговорки или возражения. «Дайте таблетку! И я пошел!». Но такая однобокость не дает нужного результата. Таблеткой невозможно вылечить все, - заключает Андрей Редько.