Спортивные итоги 2022 года: от триумфа курского «Динамо» до возвращения воронежского «Факела»

28 апреля 2022 года. Курское "Динамо" празднует первый чемпионский титул в истории. Фото со страницы клуба в VK.

Чемпионский титул с девятой попытки

Шестой год кряду в финале женской баскетбольной Премьер-лиги сошлись курское «Динамо» и УГМК из Екатеринбурга. Пять первых противостояний заканчивались в пользу уральских девушек, но с шестой попытки Курск стал № 1 в российской Премьер-лиге. То, что подопечные Василия Карасева нацелились на трофей всерьез, стало ясно после первой игры в Верхней Пышме, где УГМК принимает соперников. Так крупно наши спортсменки еще не обыгрывали самый титулованный клуб страны – 68:44. Стартовый успех обеспечил как минимум два домашних матча «Динамо». Скептики роптали, мол, Урал все равно победит. Тем более после того, как УГМК выправил ситуацию, одержав победу во втором матче (71:63). Но курянки посрамили всех: аналитиков, букмекеров, недоброжелателей и прочих диванных знатоков.

Выиграв третий матч 72:58, наши девушки опять же как минимум обеспечили участие в пятом матче. Но он не понадобился. 28 апреля при поддержке своей публики «Динамо» лишь раз – в самом начале первой четверти – оказалось в роли догоняющих. Да и то на несколько секунд. Счет 3:4 быстро превратился в 5:4, а дальше хозяйки площадки уже не упускали лидерство, выиграв две четверти из четырех, а еще в двух – добились ничьей. Итог золотого матча – 76:58 в пользу «Динамо». Таким образом, курянки после серии из трех бронзовых сезонов (2014 – 16) и пяти серебряных (2017-21) наконец-то выиграли чемпионат страны.

Шаг наверх

Сразу два профессиональных клуба по итогам сезона-2021/22 добились повышения в классе. Во второй по силе эшелон отечественного баскетбола у мужчин поднялись курские «Русичи» и «Тамбов».

БК "Тамбов" успешно стартовал в мужской баскетбольной Суперлиге. Фото со страницы клуба в VK.

Любопытно, что перед плей-офф фаворитом считались «волки», но в итоге до финала дошли куряне, где правда уступили магнитогорскому «Металлургу». А «Тамбов» в схватке за бронзу сполна реабилитировался за поражение в 1/2 финала, дважды одолев «Чебоксарских Ястребов». По итогам первой половины текущего розыгрыша Суперлиги удачнее действуют тамбовчане: шесть побед против трех у географических соседей.

Курские "Русичи" дебютировали в Суперлиге. Фото со страницы клуба в VK.

Впрочем, ведомые Сергеем Ярошенко «Русичи» не выглядят лишними, и почти наверняка улучшат свои позиции в итоговой таблице «регулярки».

«Факел» снова «зажигает»

Нападающий "Факела" Георгий Гонгадзе. Фото со страницы клуба в VK.

Для футбольных болельщиков главное событие года – долгожданное после паузы в 21 год возвращение воронежского «Факела» в элиту. Причем, не через стыки, как казалось перед весенней частью сезона в ФНЛ, а напрямую. Но в РФПЛ дебютанты пока решают самую приземленную задачу – борются за выживание. Да и вряд ли от них стоило ждать иного результата, учитывая отсутствие серьезного опыта у Олега Василенко и крайне скромный кадровый подбор. К тому же тренерская рокировка на Дмитрия Пятибратова хоть и немного встряхнула команду, но по большому счету не принесла серьезных дивидендов. С другой стороны, в такой ситуации Пятибратов куда более подходящая персона, нежели условный Сергей Юран. Позади больше половины чемпионата, и «Факел» все же не на самом дне, что радует. А чудесное спасение в домашней игре с «Динамо» (с 1:3 на 3:3) вселяет оптимизм в сердца болельщиков. Почему-то кажется, что с такой самоотдачей воронежцы нивелируют отсутствие мастерства и задержатся в РФПЛ хотя бы еще на один сезон.

Возвращение «львов»

"Белогорье" постепенно возвращает утраченные позиции в российском волейболе. Фото со страницы клуба в VK.

После унизительной кампании-2020/21, по итогам которой «Белогорье» расположилось на дней мужской волейбольной Суперлиги, с командой произошла чудесная метаморфоза в прошлом сезоне. Шестое место после 14-го – более чем очевидный прогресс. Да, до привычной белгородской публике борьбе за титул еще далеко, но главное, что с нашими парнями снова стали считаться. А выход в «Финал четырех» в рамках Кубка России стал настоящим подарком для болельщиков. И хотя Казань взять не смогли, но в грязь лицом не ударили. Если власти продолжат доверять Сергею Тетюхину, уверен, «львы» продолжат поступательное движение.

Когда «Сокол» не летает

В 2022-м году "Сокол" победил дважды - в октябре. Фото со страницы клуба в VK.

Курские хоккеисты второй год подряд выступают в роли мальчиков для битья в рамках НМХЛ. Бьют свои же антирекорды. Пропустить десять шайб за 60 минут – плевое дело. Побеждают по большим праздникам, а если быть точнее, то пару раз в год. В сезоне-2021/22 «Сокол» проиграл все 40 матчей с разницей шайб 62:239. В текущей кампании подопечные Артема Мериои одержали сразу две победы в 28-м встречах (разница шайб – 41:195). Пропускать стали больше, зато наконец-то узнали, каково это выигрывать. Историческую победу куряне оформили 19 октября на льду спортивной школы «Арена» над одноклубниками из Новочебоксарска – 3:1. А первый в истории клуба гостевой триумф был добыт 29 октября в Белгороде над местным МХК – 4:2. Кстати, эти матчи прошли один за другим, и в обоих победные броски нанес Сергей Николаюк.

Возрождение «волков»

Летом 2022 года тогда еще врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров принял историческое решение – возродил футбольный клуб «Спартак», который тут же был включен в число участников второй лиги. Провалив стартовый отрезок сезона, руководство спартаковцев произвело рокировку на тренерском мостике – вместо Игоря Неучева наставником стал воспитанник шебекинского футбола Сергей Рыжиков.

Тамбовские спартаковцы 1 декабря провели последнюю тренировку в 2022-м году. Фото со страницы клуба в VK.

С приходом экс-вратаря сборной России в тамбовский клуб «волки» словно обрели второе дыхание. Выправить ситуацию и пробиться в финальную пульку для продолжения борьбы за выход в первую лигу они не сумели, но сохраняли интригу до последнего тура первого этапа. Впрочем, и итоговое девятое место с отставанием в три очка от заветной шестой строчки можно назвать успехом. Уверен, что в следующей кампании Рыжиков повысит аппетиты своей команды

Трофей от «КП» и лидерство после первого этапа второй лиги

Белгородский "Салют" завоевал Кубок Черноземья-2022 от "Комсомольской правды". Фото пресс-службы клуба.

C сезона-2021/22 «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ФНЛ-2 (ныне вторая лига). Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» играли между собой по два матча (дома и в гостях). Итак, вспомним все три противостояния в рамках нашего турнира. «Салют» обменялся с «Авангардом» домашними победами – в Белгороде (2:1), в Курске (1:0). Подопечные Виктора Навоченко дважды одолели дубль «Факела». Причем, на выезде с редким даже для хоккея счетом (8:0), дома – 1:0. А вот «Авангард» не смог добиться 100-процентного результата с худшим клубом подгруппы первого этапа – дома победил (2:1), в Воронеже запнулся – 1:1. В итоге по сумме четырех встреч «Кубок Черноземья-2021/22» завоевал «Салют», набравший девять очков. У «Авангарда» семь баллов, а воронежцы заняли последнее место с одним очком. Лучшим бомбардиром турнира стал хавбек белгородского клуба Александр Агеев, забивший три гола. По два точных удара у его одноклубников Дениса Дегтева и Данилы Матвевнина.

А по итогам первого этапа второй лиги первенства России-2022/23 белгородцы расположились на первом промежуточном месте в подгруппе 2. Набрав 44 очка, они за счет лучшей разницы мячей опередили «Калугу» (+27 против +9). Правда, побороться за выход в первую лигу «Салюту» вряд ли удастся из-за слишком скромного показателя по набранным очкам в матчах с командами, которые оказались в ТОП-6.

Воронежские страдальцы на льду

Даже с такой горячей поддержкой "ураганные" умудряются проигрывать на протяжении 17 матчей кряду. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

В текущем розыгрыше ВХЛ есть два откровенных аутсайдера – воронежский «Буран» и ангарский «Ермак». Но если сибиряки постепенно выправляют положение, и отстают от «ураганных» уже на три очка, то «Буран» находится в крутом пике. Шутка ли, но воронежцы завершили календарный год серией из 17-ти поражений кряду. После победы 7 ноября в Тамбове (4:3) они попали в такую яму, что диву даешься. Даже в матче с «Рязанью-ВДВ», приуроченному к 45-летию клуба, умудрились сесть в лужу на глазах ветеранов клуба. С другой стороны, вполне логичный и очевидный результат на фоне тренерской чехарды, устроенной малоопытным в спортивной сфере руководством «Бурана». Михаил Бирюков, Денис Баев (врио), Анатолий Емелин, теперь Дмитрий Крамаренко. Кто будет следующим? Вопросы к Александру Трубецкому.

Миллион долларов за бой

19 ноября 2022 года. Чикаго. Вадим Немков. Фото со страницы bellatormma в VK.

19 ноября примерно в 8:12 по московскому времени представитель Белгородской области Вадим Немков одолел в Чикаго американца Кори Андерсона. Пятираундовый бой на турнире Bellator 288 длился 25 минут. За это Вадим получил один миллион долларов и статус победителя в Гран-при полутяжеловесов (до 93 кг). Теперь у нашего земляка 15 побед в ММА и статус одного из лучших полутяжеловесов мира (в Bellator россиянин выиграл восемь боев из девяти). Итоговый счет поединка – единогласным решением судей в пользу Немкова (48-47, 49-46, 49-46).

Напомним, что Немков уже сражался с Андерсоном. Но первый поединок в апреле 2022 года был признан несостоявшимся. Соперник рассек Вадиму бровь, и фактор крови вынудил организаторов остановить схватку. Кстати, не успел Немков отпраздновать победу, как уже стала известна дата его следующего боя. 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе в рамках Bellator 290 Вадим сразится с Йоэлем Ромеро, а тренер Немкова – Федор Емельяненко в тот же день будет биться с Райаном Бэйдером.

Тягости Липецка и рекорды Орла

Липецкие волейболистки одержали первую победу в сезоне-2022/23 лишь в десятом туре 3 декабря. Фото со страницы клуба в VK.

У липчан в элите есть женский волейбольный клуб. Но девушки находятся на самом дне в Суперлиге, одержав первую победу в сезоне лишь в десятом туре 3 декабря. Баскетбольный «МицуБаскет» снялся с чемпионата России. Да и у футбольного «Металлурга» с хоккейным клубом дела обстоят не лучшим образом.

Липецкий "Металлург" вряд ли сумеет быстро вернуться в первую лигу. Фото со страницы клуба в VK.

«Сталевары» бесславно покинули ФНЛ (ныне первую лигу). Но, даже пробившись в число 12-ти лучших команд третьей группы второй лиги, вряд ли сумеют по итогам второго этапа вернуться назад. У парней Сергея Первушина нет стабильности, а без этого компонента бессмысленно тешить себя надеждами.

Потолок МХК "Липецк" - второй раунд плей-офф. Фото со страницы клуба в VK.

Что касается МХК «Липецк», то даже декабрьский всплеск ни на что не повлиял. Команда Андрея Лунева ни о чем кроме борьбы за попадание в плей-офф не вправе помышлять. А там их потолок – второй раунд, не более.

Но если в Липецке есть мини-футбольный ЛКС, который худо-бедно бодается с дублем столичного КПРФ и сургутского «Факела» за путевку в Суперлигу, то на Орловщине с командными видами спорта дело дрянь. В женской мини-футбольной высшей лиге «ОрелГУ-КПРФ» безальтернативно завершил сезон на самом дне. Остальные команды не хватают высоко – выступают не выше уровня ЦФО. Зато именно представители Орловской области смогли похвастать самой большой (из пяти человек) среди всех регионов Черноземья Олимпийской командой на играх в Пекине.

Анна Савонина уже 4 февраля стартовала с победы в рамках женского хоккейного турнира над Швейцарией (5:2). И хотя в дальнейшем россиянки не побеждали, но уроженка поселка Хомутово постепенно прибавляла, и в заключительном четвертьфинальном матче в рамках турнира – опять же со швейцарками – отметилась голом. Александр Никишин повторил лучший результат орловчан на зимних Играх. В 2006-м году в Турине бобслеист Филипп Егоров завоевал серебро в заездах четверок. В активе Никишина серебро хоккейного турнира. В каждой из шести игр Никишин выходил в стартовом составе, и заслуженно стал творцом российского хоккейного чуда, заткнув рты повернутым на НХЛ скептикам.

Александр Никишин повторил лучший результат орловчан на зимних Играх. Фото с сайта ФХР.

Примером Филиппова бобслеистка Анастасия Макарова не воспользовалась. Да и не беда. Первый блин вышел вполне себе терпимым. 19-й результат по сумме четырех заездов в двойке с Еленой Мамедовой из Воронежа. Дальше будет лучше. Алина Тарарыченкова показала 15-й результат на дебютных Играх в соревнованиях по скелетону. В интервью Матч ТВ она назвала причину не самого удачного выступления: «Скорее всего, это из-за веса. Трасса достаточно длинная, чтобы ехать хорошо, нужно весить побольше. Мы с российскими девочками не отличаемся большим весом». Юлия Егошенко ехала в качестве запасной, и шанса принять участие в бобслейном турнире ей не представилось. Очевидно, что минувшие Игры войдут в историю орловского спорта. После 16-летней паузы наш земляк снова на пьедестале почета. Результат Саши Никишина – лучший для всех черноземных спортсменов в Пекине. То ли еще будет!