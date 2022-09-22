Оставили 17 млрд: Воронежскую область за год посетили 2 млн туристов

Сергей Корчевников рассказал о планах по развитию внутреннего туризма Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2021 году Воронежскую область посетили 2 млн туристов. Они оставили в нашем регионе 17 млрд рублей. В 2022 несмотря на нестабильную политическую и экономическую ситуацию положительная тенденция продолжается. Сейчас отели Воронежа загружены на 90%. О развитии сферы туризма рассказал глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников на пресс-конференции в среду, 21 сентября.

- Несмотря на все трудности, проблемы с логистикой, ценообразование, у людей не пропадает желание путешествовать, - рассказал Корчевников. – Неработающий аэропорт, как оказалось, для нас не проблема. Мы удачно расположены – через Воронежскую область проходит дорога на юг. Транзитный трафик для нас – приоритетное направление. Мы предлагаем людям остановку для отдыха, рекламируем себя.

По словам главы департамента, развивать планируют Воронежский туристический кластер, в который входят Воронеж, Рамонский район и часть Новоусманского. Этот кластер расположен вдоль трассы М4 «Дон», что позволяет усилить работу с транзитными туристами.

Второе направление, в котором планируют работать региональные власти – оздоровительный туризм. Как отметил Корчевников, сейчас это перспективное направление. Рассматриваются возможности реализации крупных инвестиционных проектов.

Сергей Корчевников напомнил, что в России сейчас реализуется нацпроект в сфере развития туризма. По нему Воронежской области выделили 115 млн рублей на обустройство пляжей и турмаршрутов. Однако, по словам главы департамента, есть несколько проблем с этим нацпроектом. Во-первых, по мнению чиновника, необходимо комплексное развитие территорий, а не частями, как в случае с пляжами. Дело в том, что субсидии распределяют по 12 направления, поэтому деньги можно тратить только в соответствии с ними. Во-вторых, денег на все регионы не хватает.

- Стоит задача возводить новые объекты с качественной инфраструктурой, хорошими дорогами. Необходимо задавать высокую планку и соответствовать ожиданиям туристов, - пояснил чиновник.

Кроме того, Корчевников анонсировал несколько крупных проектов в сфере туризма, которые планируют реализовать уже в ближайшее время.

В частности, в Кривоборье на берегу Дона планируют построить курортный комплекс для семейного отдыха. Он будет рассчитан на 1,4 тыс. отдыхающих. Для этого необходимо решить вопрос с инженерной и коммунальной инфраструктурой. Проект реализует ООО «Ямань резорт». Ранее генеральный директор Владислав Курносов представил его губернатору Александру Гусеву. По словам Корчевникова, предполагается господдержка. Общий объем необходимых инвестиций – 1,1 млрд рублей. Около 300 млн уже получено.

Еще один проект реализует «ГК Хамина» в районе сити-парка «Град». В планах строительство крупного отеля с выставочным пространством. Как отметил глава департамента, там будут собраны уникальные экспонаты.

В Новоусманском районе создадут развлекательный центр и отель «Пальма-парк». Упор будет сделан на СПА-процедуры. Это вписывается в концепцию развития медицинского туризма. Сумма инвестиций составит около 30 млрд рублей.