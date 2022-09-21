Запчасти для медоборудования и квадрокоптеров: Как воронежские предприятия переходят на импортозамещение

Воронежские предприниматели ориентируются на сферу высоких технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежская область развивает импортозамещение в сфере высоких технологий. Производят станки и оборудование. В планах не только обеспечение продукцией территории страны, но и выход на экспорт. О развитии бизнес в непростой экономической ситуации рассказал глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников на пресс-конференции в среду, 21 сентября.

- Импортозамещение превращается в реальность. Я вижу не просто кем-то рассказанную историю, а реально созданный бизнес, когда предприниматель ориентируется на освобождаемый рынок, - рассказал Корчевников. – Задач много. Нужно придумать новшество, защитить право на интеллектуальную собственность, убедить покупателей, что продукция качественная несмотря на то, что производитель новичок на рынке. Мы находим индивидуальный подход, чтобы оказать поддержку предпринимателям.

В качестве примера, глава департамента привел новое производство запчастей, которые используют в медицинском оборудовании, а также при создании беспилотных летательных аппаратов.

- Предприниматели борются за рынки, это приводит к новым разработкам. Сейчас наши достижения в сфере высоких технологий сравнимы с Питерскими. 15 наших предприятий стали резидентами Сколково, около 17 – получили грантовую поддержку на разработки – более 200 млн рублей, - отметил Корчевников.

Глава департамента добавил, что идет переориентация рынка экспорта. Так как европейский рынок практически закрыт, появляются новые страны – партнеры. Так, на прошлой неделе делегация Воронежской области была в Индии.

- Ряд продуктов, которые производятся в Воронежской области, крайне нужны Индии. Сейчас мы начинаем заниматься конкретикой, ждем контакты, - рассказал глава департамента.

В свою очередь, Индия может предложить Воронежской области фармакологическую продукцию. Товары, которые приходят из европейских стран, могут стать дороже, поэтому нужны новые поставщики.

Говоря о развитии экспорта в целом, Сергей Корчевников отметил, что около 260 представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались поддержкой регионального экспортного центра. Заключено 35 контрактов на 17 млн рублей.