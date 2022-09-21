Как воронежским школьникам будут преподавать азы финансовой грамотности

Открытый урок по финансовой грамотности в третьем классе школы №28 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С сентября этого года воронежских школьников младших и средних классов начали обучать финансовой грамотности. Ребятам расскажут, как надо обращаться с деньгами, как правильно копить и разумно тратить, а также научат принимать верные финансовые решения и противостоять уловкам финансовых аферистов.

Зачем это нужно?

Современная молодежь активно пользуется картами и поэтому является лакомым куском для всякого рода сетевых мошенников. Ребята много времени проводят в интернете, который таит в себе много опасностей. Дети к ним могут быть не готовы: в силу своей доверчивости они очень уязвимы к уловкам финансовых аферистов.

Именно поэтому навыки финансовой грамотности им надо получать как можно раньше, ведь на сегодня это столь же важно, как уметь читать, правильно писать и считать.

Настораживают и данные недавнего опроса Национального агентства финансовых исследований, кторые показали, что больше половины представителей российской молодежи считают, что им не хватает знаний в сфере финансовой безопасности, чтобы защитить себя от мошенничества и других рисков потери денег. Чаще всего не уверены в своих знаниях подростки от 14 до 17 лет.

В ходе опроса также выяснилось, что молодёжь пренебрегает защитой персональных данных, когда проводит онлайн-платежи.

Больше половины опрошенных не уделяют должного внимания сохранности своих персональных данных, совершая покупки в интернете.

Мы попросили представителей регионального отделения Банка России рассказать, какие схемы мошенники чаще всего используют против детей, и как им противостоять.

Поддельные интернет-магазины

Среди молодежи очень популярны онлайн-игры. Мошенники пользуются этим и создают поддельные интернет-магазины, выманивая у ребят данные их банковских карт. Также очень популярная тема — фейковые онлайн-магазины разных популярных товаров по очень низким ценам. Покупаясь на скидку, дети наполняют свою корзину понравившимися вещами и вводят данные банковской карты. Конечно же, получить свои приобретения ребенку в таком магазине не удастся, зато можно потерять все деньги на карте. А, если она привязана к счету родителей, то опустошить и его.

Литература для самостоятельного изучения Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Легкий заработок

Часто аферисты предлагают подзаработать — например, провести опрос, пройти тест и так далее. В общем, то, что покажется ребенку несложным. И под предлогом, что им нужно перечислить гонорар, также просят детей сообщить данные их банковской карты.

Финансовые пирамиды

Ещё одна распространённая тема — псевдо-инвестиционные проекты, которые по сути представляют собой ни что иное, как классическую финансовую пирамиду. Ребятам предлагают внести деньги на какой-то проект, обещают высокий доход и просят приводить новых участников за дополнительные бонусы. Вскоре проект закрывается, и организаторы пирамиды исчезают вместе со всеми деньгами.

«Помоги другу»

Аферисты часто сидят на тематических форумах, где входят к детям в доверие, а затем просят сообщить данные банковских карт их родителей.

Очень распространены случаи, когда мошенники взламывают странички в соцсетях и пишут, что кому-то из друзей срочно нужна помощь, присылают ссылки, перейдя по которым можно скачать вредоносное программное обеспечение.

Есть и вовсе криминальные схемы, когда аферисты просят ребёнка перевести деньги со счета на счет за определенное награждение, выдавая это за легальную деятельность, а по факту это может оказаться мошенническая схема по транзиту преступных денег, за участие в которой грозит уголовная ответственность.

Как противостоять?

Как отмечают в региональном отделении Банка России, главное оружие против финансовых аферистов — бдительность и знания. Именно по этой причине детям с самых юных лет надо объяснять, что покупки можно делать только на проверенных сайтах, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам, даже если их прислали друзья, ведь и их страничку тоже могли взломать. Если вас попросили о помощи, то надо самостоятельно позвонить человеку и удостовериться, действительно ли просьба исходит от него.

Для онлайн-приобретений желательно завести специальную карту и пополнять её ровно на ту сумму, на которую будет покупка. И, конечно, в сети с незнакомыми людьми надо общаться с большой осторожностью, ведь нет никакой гарантии, что «виртуальный друг» не окажется мошенником, который хочет выведать у вас данные о банковских картах или вовсе втянуть в какую-то преступную схему.

Заместитель управляющего воронежского отделения Банка России Анна Сухова рассказала, что на детей с шести лет родители могут оформить банковскую карту дополнительно к своему счёту. А подростки старше 14 лет могут открыть собственный счёт с письменного согласия своих мам и пап.

Когда ещё не наступила эпоха интернета в каждом смартфоне, родителям часто объясняли, как приучать детей к деньгам. Говорили, что стоит давать им карманные деньги на мелкие покупки и учить откладывать суммы впрок. И объясняли это тем, что ребята должны понять, почувствовать, что такое деньги. Сейчас, когда дети активно пользуются картами, важно воспитывать отношение к деньгам как к чему-то реальному, а не видеть в них некие баллы на виртуальном счёте, считают эксперты.

Урок прошел в легкой игровой форме Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Что представляют собой уроки финансовой грамотности?

Это не отдельный урок в расписании, а темы, включенные в программу других обязательных предметов. В начальной школе финансовой грамотности будут обучать на занятиях по математике и окружающему миру, а с пятого по девятый классы — на обществознании, математике, географии и информатике. Проводить их будут школьные учителя, предварительно прошедшие курс повышения квалификации по этому вопросу.

Банк России также предлагает подключаться к онлайн-урокам по финансовой грамотности, где можно в прямом эфире пообщаться с профессионалам финансового рынка и задать им все интересующие вопросы. 14 сентября стартовала осенняя онлайн-сессия, которая продлится до 16 декабря.

На занятиях по финансовой грамотности научат распоряжаться деньгами, сберегать и получать пассивный доход, расскажут, как уберечься от финансовых мошенников. Впервые в программу включили уроки по истории денег.

«Комсомолка» посетила открытый урок по финансовой грамотности, который для третьеклассников школы №28 провели представители регионального отделения Банка России. Ребятам в игровой форме предложили ответить на вопросы, собрать паззл-купюру, разложить картонные «деньги» в порядке возрастания. Школьникам доступно рассказали о копилках, денежной реформе, защите купюр от подделок, доходах и расходах, играх и телефонных приложениях по финграмотности, а также показали несколько адаптированных под малышей видеороликов.

В завершении урока всем участникам подарили сувениры, а для самостоятельного изучения с родителями - информационные брошюры и журналы.