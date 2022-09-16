15,3 млн за елку и депутаты под санкциями: экономические новости недели для воронежцев

Администрация намерена полностью обновить новогоднее оформление Фото: с сайта мэрии Воронежа

Сколько воронежские власти готовы потратить на новогоднее оформление площади Ленина? На каких условиях мэрия отдаст Левобережные очистные сооружения в концессию водоканала? Кто из воронежских депутатов попал под санкции Украины? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Концессия на 49 лет

В мэрии рассказали, на каких условиях передадут Левобережные очистные сооружения в концессию «РВК-Воронеж». Переговоры с потенциальным инвестором велись в течение двух месяцев. Других желающих взяться за ЛОС не нашлось.

Соглашение рассчитано на 49 лет, то есть до 2070 года. Рост тарифов на услуги ЛОС расписан по годам. В 2023 - 2024-м это ориентировочно по 12% в год, а в 2025 - 2028-м – по 15%, в 2029-м – 5%. Компания должна будет вложить в модернизацию очистных около 15,448 млрд рублей (9,184 млрд – собственные средства инвестора, 6,264 млрд – заемные).

Других желающих взять ЛОС в концессию не нашлось Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В основной план мероприятий инвестиционной программы входит строительство цеха механического обезвоживания, сооружения доочистки сточных вод, реконструкция отстойников, блока обеззараживания, аэротенков.

Новогоднее оформление за 65,4 млн рублей…

На праздничное новогоднее оформление площади Ленина мэрия готова потратить 65,4 млн рублей. Только новая елка может обойтись городской казне в 15,3 млн. Такова начальная максимальная цена контракта. Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 сентября, а победителя определят 7 октября.

В этом году мэрия собирается полностью обновить оформление главной площади. Основная концепция – петровская эпоха. Подрядчик должен будет смонтировать «елочные вставки» из 350 живых елей, фотозону с Петром I, зону «Дворцовый бал», аттракционы «Русская горка», «Качели-лодочки» и «Аркада с подвесными качелями», светодиодную гирлянду длиной в 3,5 км, шатер «Звездное небо», а также ярмарочную зону. Кроме того, в условиях контракта прописана установка елки высотой не менее 19 метров с вензелем Петра на макушке. А старую в этом году перевезут в Центральный парк.

…и фонтан за 21 млн

В Воронеже объявили поиски подрядчика на капитальный ремонт фонтана «Дюймовочка» возле Театра кукол «Шут» на проспекте Революции. Стартовая цена контракта - 21 млн 485,1 тыс. рублей.

Чаши обновленного фонтана будут отделаны гранитом, а каждый ярус оформлен в своей цветовой гамме. На нем также появится подсветка. Кроме того, подрядчик должен заменить инженерные коммуникации. Все работы необходимо провести за 122 дня.

С победителем аукциона определятся 21 сентября.

В Отрадном построят новый торговый центр

На окраине поселка Отрадное Новоусманского района построят крупный торговый центр «Лента». Он будет расположен рядом со съездом с трассы М-4 «Дон». Завершить строительство планируют к 31 мая 2023 года. Таким ообразом, летом ТЦ уже будет открыт для посетителей.

Почти 800 тысяч тонн свеклы

Воронежские аграрии собрали 798,4 тыс. тонн свеклы. По данным департамента аграрной политики региона, урожайность составила 383,6 ц/га.

Выше всего урожай в Семилукском (465 ц/га), Каменском (446), Россошанском (441), Верхнехавском (440), Аннинском (438), Лискинском (431) и Эртильском (428) районах.

Урожайность составила 383,6 ц/га. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте добавили, что сахарные заводы области уже заготовили 611,2 тыс. тонн свеклы, переработали 496 тыс. тонн и произвели 62,3 тыс. тонн сахара. Всего в нынешнем сезоне эти предприятия планируют заготовить 5,3 млн тонн сахарной свеклы. Из них около 450 тыс. тонн завезут на переработку из других регионов.

Депутаты под санкциями

Семь воронежских депутатов Госдумы попали под новые санкции Украины. Ограничения ввели против Алексея Гордеева, Игоря Кастюкевича, Аркадия Пономарева, Евгения Ревенко, Сергея Чижова, Андрея Маркова и Сергея Гаврилова, а также против сенатора от Воронежской области Галины Кареловой.

Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, если таковые есть, запрет на ввоз и вывоз ценностей, а также на операции с недвижимостью.

Воронежцы стали меньше тратить

Аналитики «РИА Рейтинг» оценили динамику потребительского спроса в регионах России с января по июль 2022 года. Воронежская область оказалась внизу списка: 76-е место из 85.

Среднемесячные потребительские траты на человека в нашем регионе составили 31,6 тыс. рублей. Потребительский спрос по сравнению с первым полугодием 2021-го упал на 4,9%.

Результат хуже показали: республика Марий Эл, Ярославская область, Карачаево-Черкесская республика, Владимирская область, Ставропольский край, республика Коми, Архангельская область, Московская область и республика Адыгея. В этих субъектах среднемесячные траты были от 11,3 до 39,8 тысячи рублей, падение спроса – от 5 до 13,9%.

Лидерами стали Новосибирская область, Чукотский автономный округ и Томская область. В этих регионах потребительский спрос вырос от 7 до 7,4%, а среднемесячные траты составили 24,3 - 30,8 тысячи рублей.

Динамика потребительского спроса оценивалась по изменению объема трат, скорректированных на инфляцию. В основу методики расчета были положены объединенные данные Росстата по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам людей в кафе и ресторанах.