Последние новости Воронежа на 17 сентября 2022 года: тысяча добровольцев для спецоперации и перекрытие центра города

Выходные воронежцев ждут теплые, но дождливые. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из Воронежской области для участия в специальной военной операции отправили уже почти 950 добровольцев. Об этом 16 сентября сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона поддержал призыв руководителей других субъектов России о формировании властями для спецоперации отряда из одной тысячи добровольцев. Воронежцы, уехавшие на Украину, в дополнение к федеральным выплатам получат и региональные: 100 тысяч рублей разово и 20 тысяч ежемесячно в течение полугода плюс помощь семьям. Бойцам также передали уже более 125 тонн гуманитарного груза. А воронежские предприниматели закупили оборудования на 34 миллиона рублей.

В Воронеже из-за Дня города перекрыли движение для автомобилей на площади Ленина, проспекте Революции, улице Кирова и других прилегающих участках. Ограничение ввели в полночь субботы 17 сентября. Улицы будут закрыты в течение суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Подробнее со схемой перекрытий можно ознакомиться здесь. Из-за перекрытий ряд маршруток также изменят схему движения. Кроме того, отключат контактную сеть троллейбусов №7 и 99.

На месте развлекательного комплекса «Парнас» в центре Воронежа может появиться 10-этажное офисное здание. Речь идет о территории на Карла Маркса. Застройщик, компания «Гипрокоммундортранс», представил концепцию на заседании архитектурной комиссии. Экспертам показали два варианта здания в 10 и 16 этажей. Как сообщили в Союзе архитекторов, учитывая расположение объекта, окружающую застройку и перспективу развития улицы застройщику дали рекомендацию проработать здание меньшей из возможных этажностей. Кроме того, члены комиссии обратили внимание на то, что варианты фасадов необходимо рассмотреть, учитывая архитектору улицы Кольцовской.

Самый известный воронежский пес Фараон получил долгожданное лекарство. Как рассказал хозяин собаки Андрей Резов, редкий препарат «Стекловидное тело» доставили в Воронеж из Узбекистана. Итальянский мастифф получил травму глаза в августе, заигравшись с другой собакой. Псу сделали операцию, однако этого оказалось недостаточно. Потребовалось редкое лекарство, которое производят в Чехии и Белоруссии. Найти его помоги хозяева щенков Фараона, которые сейчас живут в Москве. Теперь Фараону предстоит долгий курс лечения. Однако он в любом случае не оставит спорт.