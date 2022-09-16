Выходные в Воронеже: прогулки на День города и фестиваль короткометражек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖЕК

С 16 по 18 сентября в кинотеатре «Спартак» пройдет Международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF. С 2021-го года фестиваль начал расширять свои границы, теперь показы будут проходить в 13 городах, в том числе и в столице Черноземья.

- Наш фестиваль уже четыре года является местом встреч для сотен людей, как зрителей, так и киносоздателей. Ежемесячно мы осматриваем около 100 фильмов и самое лучшее и яркое доносим до зрителей. И я очень рада, что теперь наши показы будут проходить и в Воронеже, и мы сможем делиться нашими историями и влюблять зрителей в жанр короткого метра, - отметила создатель фестиваля Рина Гришина.

Программа показов осеннего марафона получилась очень разнообразной: воронежские киноманы увидят 17 лучших короткометражек из 10 стран - Испании, Франции, Великобритании и других. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Зрители смогут окунуться в жизнь адаптивной спортсменки и певицы, обучающей людей с ограниченными возможностями («Там, где наш дом»), понять, как с помощью волос можно выразить состояние души («Эти безумные парикмахеры»), выяснить, что ожидает охотников следующей ночью («Пожиратель»), проследить за историей пенсионера, хранящего унаследованное золото («Au79»), узнать, удастся ли отшельнику вернуть потерявшуюся маленькую девочку домой («СКАЗ: Песня Сирин») и понаблюдать за героем в ловушке предопределенной и целенаправленной жизни («Заражение»).

.

ДЕНЬ ГОРОДА

17 сентября Воронеж отметит День города в усеченном формате. Губернатор отменил массовые мероприятия и салют. Но в центре можно будет с 9.00 до 21.00 погулять по перекрытым от транспорта улицам и посетить несколько событий.

- В рамках Дня города мы проведем только процедуру чествования нового Почетного гражданин и вручим награды «Воронеж - город воинской славы», а также некоторые мероприятия, которые носят познавательный характер, - сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

С 10.00 до 18.00 на улице Карла Маркса пройдет выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

С 11.00 до 15.00 в Пушкинском сквере можно посмотреть выставку рисунков учащихся воронежских детских художественных школ и книжную выставку. В это же время на прилегающей к Кольцовскому скверу территории со стороны площади Ленина пройдет акция «Белый цветок» - благотворительная выставка-ярмарка по сбору средств на лечение онкобольных детей.

С 11.00 до 16.00 на площади у здания Агропрома можно сфотографироваться на фоне декораций, посвященных 350-летию Петра I.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

17 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет концерт «Серенады во дворце Ольденбургских». Исполнители - лауреаты международных конкурсов Михаил Лобас (баритон), Даниил Соболев (баритон), Лариса Вахтель (фортепиано). Концерт пройдет в «Доме с ризалитами»..Начало в 14.00. 12+.

А в библиотеке имени Никитина в этот день состоится бесплатный концерт «Стихи и песни в городе осеннем», 12+. Начало в 15.00. А 18 сентября в 15.00 в "Никитинке" запланирована бесплатная лекция-концерт «Нарядная песня» с участием фольклорного ансамбля «Воля». 12+

18 сентября в филармонии в 13.00 пройдет концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра «Мультпанорама». Прозвучат произведения Шаинского, Крылатова, Дунаевского и других композиторов. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПОВЕДНИКАХ

Музей-заповедник «Дивногорье» ждет гостей 17 сентября в 13.00 на мастер-класс «В дорогу с Подорожницей». 12+

А музей-заповедник «Костенки» 18 сентября в 11.00 предлагает посетить мастер-класс «Живопись каменного века». 6+

КАРТИНЫ ВЕЛИКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В художественном музее можно посмотреть «Путешествие длиною в жизнь». Всего 51 картину представил легендарный Федор Конюхов. Всего – потому что у известного путешественника и мореплавателя около 3000 работ. Но не все из них смогли показать в музее по «техническим» причинам - остальные слишком большие!

На большинство работ художника-путешественника вдохновили его экспедиции. Он видел почти все на земном шаре. На живописных полотнах и литографиях - Эверест, полярные пейзажи и не только - хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича - от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Большая часть создана художником во время кругосветных путешествий.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МИР ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

А еще в музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Мир простых вещей». Это «персоналка» художника Андрея Дубова.

- Андрей Дубов имеет собственную глубокую философию. Круг тем, определившийся еще на ранних этапах творчества художника, отличается постоянством: это пейзаж, натюрморт, портрет в интерьере. В годы учебы в Московском полиграфическом институте Андрей Дубов осваивает живописную программу своего наставника Андрея Васнецова - знаменитого художника-монументалиста, творчество которого стало ярким явлением в советской живописи 60-80-х годов, - рассказали в музее. - Камерное содержание произведений мастера, зачастую посвященных обыденным и внешне неприметным мотивам, воплощается лаконичным, но всегда изысканным в своей простоте живописным языком. Один из циклов работ Дубова посвящен красоте простых вещей, окружающих человека в повседневной жизни. Автор раскрывает своеобразие привычного быта, раскрывая новые грани жанра натюрморта.

Проект представил 31 произведение мастера: пейзажи, сцены в интерьере, натюрморты.

ВОРОНЕЖ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16 сентября в краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная 350-летию Петра I. Проект «Два города Петра» краеведческого музея сделал совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Выставка рассказывает о развитии пространства Воронежа и Санкт-Петербурга - городов, на которые царь Петр Великий оказал решающее влияние. Воронеж по воле монарха стал колыбелью военно-морского флота России. Санкт-Петербург был основан Петром I как новая столица Российского государства. Проект состоит из двух разделов.

Выставка «Город Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга посвящена красивейшему городу на Неве. Экспозиция представляет чертежи, планы, изображения Петербурга первой четверти XVIII века, подлинные предметы петровской эпохи, а рядом с ними около 100 гравюр и фотографий Петербурга конца XIX - начала XX веков . Выставка рассказывает о Санкт-Петербургском, Адмиралтейском и Васильевском островах, Московской и Выборгской сторонах.

- Второй раздел посвящен Воронежу. Гостям предлагается выявить параллели между Северной столицей и колыбелью Российского флота. Экспозиция рассказывает о развитии города, начиная от крепости XVII века. На выставке представлены исторические планы и карты, гравюры, фотографии и открытки с изображением дореволюционных зданий Воронежа и петровских мест. Атмосферу эпохи призваны отразить предметы быта XVII – начала ХХ веков, - отметили в музее.

Выставка продлится до 9 октября.

ПИСЬМА КНЯГИНИ

16 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских открылась выставка «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте». Проект в выставочном зале Дома с ризалитами посвящен 140-летию Ольги Александровны. Основой выставки стали письма великой княгини к брату, императору Николаю II и племянницам, дневниковые записи и мемуарная литература. - Фотографии из личного архива Ее Императорского Высочества, ее детские рисунки и картины, созданные в последующие годы, открытки по рисункам Ольги Александровны, являются своеобразными иллюстрациями к эпистолярному наследию великой княгини, позволяя взглянуть на события ее жизни глазами современника, лучше понять, какие чувства и мысли сопровождали те или иные события долгой и сложной жизни «последней великой княгини России», - отметили во дворце.

Выставка продлится до 30 октября.