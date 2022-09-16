Топ туристических и антитуристических мест Воронежа

Вид на Воронеж из окна отеля "Марриотт" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В последние годы Воронеж прочно обосновался в списке городов для туристических маршрутов. Если верить результатам исследований, популярность его особенно велика среди семей с детьми. К нам приезжают в короткие туры в дни школьных каникул и, конечно, ко дню города.

Экскурсия по городу – лучшая возможность познакомиться с его достопримечательностями. К услугам гостей в Воронеже есть как официальные экскурсионные бюро, так и частные экскурсоводы, готовые за умеренную плату рассказать то, о чем не прочитаешь даже на просторах интернета.

И каждый экскурсовод, конечно, хочет представить город в наилучшем свете, показывая красивые, эффектные места: здания, площади, парки, памятники, виды. Но у любого города есть и теневая сторона, которую гостям лучше не демонстрировать. Перед днем города мы выяснили у историка и краеведа Владимира Размустова, его личный топ достопримечательностей, куда он охотно водит гостей, и антирейтинг мест, которые лучше не показывать. Владимир - создатель паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» и авторских экскурсий «Прогулки историка».

Площадь Победы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронеж глянцевый

Благоустроенный больше 20 лет назад Первомайский сад и Благовещенский кафедральный собор – одно из главных украшений Воронежа. Главный храм города выполнен в русско-византийском стиле и напоминает взорванный в советское время воронежский Владимирский собор. Высота его составляет 85 метров, а колокольни — 97 метров. Воронежский Благовещенский собор - третий по величине в России православный храм и один из самых высоких православных храмов мира.

Советская площадь Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Алексеево-Акатов женский монастырь - один из старейших монастырей Воронежской области. Был основан в 1620 году. На территории сохранилась древняя колокольня, признанная первым каменным зданием города, принадлежащим к петровской эпохе.

Кольцовский сквер Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За оградой монастыря находятся небольшое кладбище и необыкновенной красоты парк с диковинными растениями, прудиком и лебедями.

- На одной из прогулок охранник Введенского храма рассказал, что, решение, куда что посадить принимает сама настоятельница монастыря Игуменья Варвара. Она «видит» дерево или кустарник уже подросшим и представляет, как это будет смотреться, - комментирует Владимир Размустов.

Из достопримечательностей, связанных с военным прошлым Воронежа, историк отмечает монументальную площадь Победы и Чижовский плацдарм, где находится самая большая братская могила защитников города, героически державших его оборону в 1942-1943 годах. Оба мемориала имеют достойный вид и демонстрируют славную историю города воинской славы.

Обновленный парк "Орленок" Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Детский парк «Орленок» открылся для посещений после реконструкции в декабре 2021 года. Он построен на месте бывшей площади III Интернационала. Свое название получил в 1940 году.

- Проект «Детский парк» полностью реализовали только после войны в 1954 году, - рассказывает Владимир Размустов. - Средств не жалели: установили фонтан, беседки и ротонды, посадили клумбы и южные кустарники. В стиле модного тогда сталинского ампира вход обозначили каменными воротами с колоннадой и большими вазами. В 1979 году в парке снова прошла реконструкция. Тогда у некрополя была установлена скульптура мальчика-Орленка, трубящего в горн, образ из известной советской песни.

В ходе своих «Прогулок историка» Владимир также всегда показывает гостям площадь Ленина, Кольцовский сквер и проспект Революции, несмотря на продолжающуюся два года реконструкцию последнего.

Проспект Революции Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

… и трущебный

К сожалению, в Воронеже есть достойные внимания места, куда наш собеседник стыдится водить экскурсии. Хотя, признается, все-таки водит…

Разрушающийся Севастьяновский съезд Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Излюбленный маршрут «прогулок», территория древней крепости Воронеж, сегодня пребывает в запустении и разрухе. И это постоянная боль местных краеведов и историков. Разрушается самая древняя мощеная улица города – Севастьяновский съезд, многие исторические дома в этом районе также постепенно приходят в упадок без должного внимания со стороны государства, хоть и состоят на его охране.

"Охраняемый" государством Странноприимный дом Митрофановского монастыря на территории крепости Воронеж Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Как сказала молодая москвичка на экскурсии: «Как у вас тут все намиксовано - деревня в центре города», - признается Владимир.

Улица Сакко и Ванцетти очень интересна в плане архитектуры зданий, но большинство из них сегодня имеют облупленные фасады, обрушающиеся карнизы и затянуты предупредительными лентами от любопытствующих. Кроме того, вся узкая улица плотно заставлена припаркованными машинами.

Забитая машинами историческая улица Сакко и Ванцетти Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Не менее привлекательна для экскурсовода и улица Фридриха Энгельса, однако:

- Как сказала тут одна женщина на прогулке, это улица облезлых исторических домов, - признается Владимир Размустов.

"Убитые" стуени к городскому Дворцу творчества детей и юношества Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Много живописных мест скрывается в районе Советской площади и предстает взору с высокого берега. Но, по словам историка, и муниципальная видовая площадка, и подходы к ней, как и ступени, ведущие ко Дворцу творчества детей и молодежи, «убитые».

Участок улицы Карла Маркса от Каменного моста до Адмиралтейской площади, по мнению Размустова, тоже «жесть и стыдоба».