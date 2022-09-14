Воронежские школьники могут поступить в вуз без экзаменов и попасть в «Сириус»

Спикеры рассказали, как стать воспитанником «Ориона» и попасть в образовательный центр «Сириус». Фото: Екатерина ИВАНОВА

13 сентября в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийской олимпиаде школьников (ВСОШ), возможностям обучения в региональном центре «Орион» и другим перспективам современных учеников. Спикеры рассказали, как можно поступить в вуз без экзаменов, стать воспитанником «Ориона» и попасть в образовательный центр «Сириус». Специальным гостем стала одиннадцатиклассница, обучающаяся в РЦ «Орион», Анастасия Ивентьева - призер Межрегионального конкурса «Российская школа фармацевтов».

ОЛИМПИЙСКАЯ СЕМЬЯ

- Чтобы принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников, которая стартовала 12 сентября, нужно зайти на Цифровой образовательный портал Воронежской области и авторизироваться через «Дневник.ру», - поделилась информацией старший методист отдела сопровождения интеллектуальных состязаний Екатерина Удовиченко. - Данные от этой платформы сейчас есть практически у всех учеников. После регистрации необходимо выбрать нужный предмет и ждать начала испытания. Если ребенок чувствует, что его знаний достаточно, чтобы написать олимпиаду, которая рассчитана на более старшие классы, то он спокойно может это сделать. Сейчас такое поощряется.

Старший методист отдела сопровождения интеллектуальных состязаний Екатерина Удовиченко. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Сразу после написания олимпиады школьник может увидеть свой первичный балл. Некоторое время результаты обрабатываются и составляется рейтинговая таблица, из которой можно понять, проходит ученик в следующий этап или нет.

- Олимпиада не зря называется олимпиадой. Ведь по стрессовому состоянию, по подготовке она, действительно, больше похожа на спорт, - рассказала начальник отдела дополнительного образования Татьяна Воронина. - И школьный этап - это та массовая физкультура, в которой люди пробуют свои силы. Очень многое зависит от поддержки в школе и дома. Что немаловажно, в «Орионе» ребята находят единомышленников и создают свои комьюнити, в которых могут чувствовать себя комфортно.

Начальник отдела дополнительного образования Татьяна Воронина. Фото: Екатерина ИВАНОВА

На сегодняшний момент в Центре большой выбор курсов по подготовке к олимпиадам, даже по тем предметам, которые не преподают в школах. Олимпиадники требуют к себе особого подхода, им не хватает той базы знаний, что дают в общеобразовательных учреждениях. В «Орионе» ребята учатся небольшими группами от 8 до 15 человек. Такой подход позволяет педагогам уделить должное внимание каждому.

ПЛАТИТЬ НЕ НАДО

- Мы бы хотели, чтобы как можно больше родителей и детей узнали о нашем Центре, ведь он дает возможность воронежским ребятам развиваться и раскрывать свои таланты. Но самое главное, желание учиться должно исходить от самого школьника. Если привести его за руку и заставить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Наши специалисты также помогают учащимся в подготовке к различным конкурсам, - рассказала директор регионального центра «Орион» Наталия Голева. - А победив в федеральной олимпиаде или конкурсе, ребенок получает возможность поехать в такие образовательные центры, как «Репное», «Орленок», «Артек», или «Сириус».

Директор регионального центра «Орион» Наталия Голева. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Обучение в «Орионе» бесплатное. Ребятам в возрасте от 12 до 18 лет необходимо зарегистрироваться на официальном сайте образовательного центра. После в разделе «Образовательные программы» выбрать понравившийся курс и ждать обратной связи от педагогов. В «Орионе» есть несколько форматов обучения: очный, заочный и очно-заочный. Каждый школьник выбирает удобную для себя систему.

ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ И УПОРСТВО

- У меня не было поддержки в школе, никто из друзей не разделял моих интересов. Знакомые говорили, что все куплено и победить самостоятельно в олимпиаде просто нереально, - рассказала воспитанница центра Анастасия Ивентьева. - Но когда я пришла в «Орион», все изменилось. Я встретила Татьяну Валерьевну, она стала меня направлять, помогать изучать темы, предлагала участвовать в различных олимпиадах и конкурсах. Сначала у меня мало что получалось, я занимала 60 - 70-е места, но мне хотелось достичь большего. И уже в девятом классе, я смогла стать победителем регионального этапа ВСОШ. Все зависит только от вас и вашего желания работать.

Воспитанница «Ориона» Анастасия Ивентьева. Фото: Екатерина ИВАНОВА

В прошлом году Анастасия стала призером Межрегионального конкурса «Российская школа фармацевтов». Теперь, если девушка хорошо сдаст экзамены и поступит на бюджет, спонсоры конкурса будут платить ей стипендию в размере годовой стоимости обучения. А если результаты ЕГЭ окажутся низкими, Анастасии оплатят учебу в вузе.

ПОУЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ И ТРЕНЕРОВ

РЦ «Орион» сотрудничает с образовательным центром «Сириус». ОЦ «Сириус» - это федеральный проект, который поддерживает одаренных детей России в возрасте от 10 до 17 лет, проявивших выдающие способности в естественных науках, искусстве или спорте. На программах ребята учатся у лучших педагогов, экспертов и тренеров, встречаются с лидерами российских компаний, известными учеными, артистами, спортсменами или писателями.

Для того, чтобы стать стажером «Сириуса», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте центра, рассказать о своих достижениях в той или иной области, прикрепить необходимые документы и ждать, когда с вами свяжутся кураторы. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Во время пресс-конференции. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Все это абсолютно бесплатно. Оплачивается даже трансфер ребенка до Центра.

Подать заявку на обучение может любой российский школьник.

ОЦ «Сириус» функционирует с 2015 года. Он был создан образовательным Фондом «Талант и успех», по инициативе президента России Владимира Путина, на базе Олимпийского парка.