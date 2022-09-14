Американский инвестфонд после покупки восьми хлебозаводов Воронежской области закрыл шесть из них

Прилавки с хлебобулочными изделиями становятся полупустыми уже к четырем часам дня. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежцы, приходящие с работы домой, вечером заходят в магазины, чтобы купить хлеб. И сталкиваются в лучшем случае с тем, что на прилавках лежит весьма ограниченный ассортимент хлебобулочных изделий. А в худшем – и вовсе с пустыми полками. О причинах вечернего дефицита хлеба «КП-Воронеж» узнала у представителей крупных торговых сетей, а также в региональном департаменте аграрной политики.

В «Магните» проблему сочли надуманной:

- Компания сотрудничает со всеми основными хлебозаводами региона, которые продолжают стабильные отгрузки продукции в сеть в необходимом объеме. Нехватки товара нет.

А вот в X5 Group к нашей просьбе разобраться с дефицитом хлеба отнеслись внимательнее:

- По нашей информации, поставки и партнерство по хлебобулочным изделиям в Воронеже идут в обычном режиме. Мы не наблюдаем сокращения отгрузок со стороны наших партнеров, все заказы поставщики выполняют в полном объеме. Закрытие производственных площадок не влияет на снабжение магазинов продуктами – мы находимся в тесном контакте с поставщиками и тщательно планируем поставки, в случае каких-либо изменений заполняем полки продукцией с других заводов. Таким образом, весь ассортимент продолжает поступать в магазины.

В целом отметим, что точечные проблемы с нехваткой хлебобулочных изделий могут возникать в отдельных магазинах, это связано с ростом спроса. В таких случаях мы инициируем корректировку заказов от поставщиков, чтобы оперативно закрыть потребности покупателей.

После вашего обращения мы провели централизованную проверку по всем торговым точкам в Воронеже, где продаются хлебобулочные изделия. Были внесены точечные корректировки в планы поставок в магазины, где замечен повышенный спрос.

В департаменте аграрной политики Воронежской области по поводу возможного дефицита хлеба сообщили следующую информацию:

- Восемь хлебозаводов, ранее входящих в состав АО «Русская продовольственная компания», в 2020 году приобрела АПК «Стойленская Нива» (АО «Хлебозавод № 1», АО «Хлебозавод № 2», АО «Хлебозавод № 7», АО «Тобус», АО «Нововоронежхлеб», АО «Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Острогожский хлебозавод»).

В конце 2020 года АО «Хлебозавод № 1», АО «Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Нововоронежхлеб», АО «Острогожский хлебозавод» прекратили свою работу.

Имущество АО «Хлебозавод № 1» приобрела строительная компания «Выбор». Полученные от продажи деньги направлены на модернизацию производственных мощностей АО «Хлебозавод № 7».

Предприятия АО «Семилукихлеб», АО «Новохоперскхлеб», АО «Нововоронежхлеб», АО «Острогожский хлебозавод», которые находились в районных центрах области, проектировали и строили, исходя из высокого уровня потребления и производства продукции, рассчитанного на выпуск хлебобулочных изделий не менее 15-40 тонн в сутки. Максимальный объем выпускаемой продукции до прекращения работы данных предприятий не превышал 1,5-2 тонны хлебобулочных изделий в сутки.

Предприятия не модернизировались и не перестраивались с момента запуска. Износ оборудования хлебозаводов составлял более 95%, зданий и сооружений – более 80-90%. Производственные линии и технологическое оборудование были спроектированы и установлены в соответствии с действующими в то время стандартами и нормами. На предприятиях было слишком много ручного труда.

Учитывая все эти факторы, руководители компании решили, что дальнейшая работы этих предприятий экономически не обоснована.

В июле 2022 года прекратило производственную деятельность АО «Хлебозавод № 2», которое являлось убыточным на протяжении многих лет. Производственные мощности предприятия будут перенесены на партнерские предприятия хлебопекарной отрасли, а именно АО «Тобус» и АО «Хлебозавод № 7».

Хлебозаводы решили не модернизировать, а просто закрыть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем производимой АО «Хлебозавод № 2» хлебопекарной продукции перераспределен между вышеуказанными хлебозаводами в полном объеме, с сохранением рецептуры и наименований изделий.

Оставшиеся в активе компании АО «Хлебозавод №7» и АО «Тобус» продолжают работать.

Хлебопекарная отрасль Воронежской области представлена более 30 крупными и средними предприятиями. Кроме того, в крупных торговых центрах выпекают собственную продукцию для продажи в своей торговой точке.

Ассортимент мучных кондитерских и хлебобулочных изделий разнообразен и постоянно расширяется.

Дефицит хлебобулочной продукции на потребительском рынке Воронежской области не наблюдается. Текущие поставки хлебопекарной продукции региональными предприятиями полностью обеспечивают потребность жителей города и области в свежей продукции в соответствии с заявками торговых сетей.

В региональном департаменте предпринимательства и торговли добавили:

- В 2022 году в адрес департамента не поступали обращения по вопросу роста цен на хлебобулочные изделия и их отсутствия на полках магазинов.

Несмотря на оптимистичный тон комментариев, чиновники признали, что шесть из восьми воронежских хлебозаводов, приобретенных АПК «Стойленская Нива», закрылись. Этот факт в сочетании с тем, что почти ровно десять лет назад, в октябре 2012 года, это крупное агропредприятие приобрел американский инвестфонд Arco International Group, вызывает определенную тревогу.

Что известно об этом американском инвестфонде? Весьма немного. По сути только то, что офис фонда Arco расположен в Пуэрто-Рико. Эта страна находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. На словах представитель инвестфонда вроде бы во время покупки «Стойленской нивы» был настроен развивать и расширять производство в России. Но это слова, сказанные в 2012 году. С тех пор США стала, скажем так, недружественной нам страной. И инвестфонд, владеющий предприятием, напрямую влияющим на продовольственную безопасность Воронежской области, как минимум, надо жестко контролировать.

Иначе никто не даст гарантий, что и АО «Хлебозавод №7», и АО «Тобус» по указанию из-за океана тоже не прикажут долго жить.