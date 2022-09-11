«Довыбирались»: как в Воронежской области прошел единый день голосования

Победу одержали директор школы и бывший главный федеральный инспектор Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирком представил предварительные итоги довыборов в областную и городскую Думы. Ожидаемо вакантные места достались представителям «Единой России» - бывшему главному федеральному инспектору Александру Солодову и директору гимназии имени Басова Марине Бочаровой соответственно. Политологи оценивают избирательную кампанию в целом как спокойную, однако не обошлось и без нескольких скандалов. Своим мнением эксперты поделились с «Комсомолкой».

Без сенсаций

В довыборах депутата Воронежской областной Думы по одномандатному округу № 15 (Верхнехавский, Рамонский и Эртильский районы) Александр Солодов одержал победу, набрав 73,78% голосов. На втором месте оказался коммунист Александр Шабунин с 16,54%, а на третьем - представитель ЛДПР Максим Бурдаков с 8,4%. Явка составила 53,95%.

- Уровень соперничества был не так велик. Кроме того, мобилизация избирателей в районах всегда настроена на кандидатов от партии власти, - отметил директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин. - Солодов получил экстремально высокий процент голосов. Он обладает достаточной компетентностью для работы в областной Думе. Другое дело, что переход из фактически исполнительной власти в законодательную - не стандартный ход для нынешний политический жизни.

В районах области голосование прошло спокойно Фото: Артем КИЛЬКИН

- Итог избирательной кампании ожидаем: партийная поддержка, помощь серьезных сил позволяют кандидатам набрать голосов больше, чем у тех, кто идет независимо или играет на противоречивых настроениях электората, - добавила доцент социологии и политологии ВГУ Виктория Черникова.

«А что, были выборы?»

В довыборах в городскую Думу по одномандатному округу № 9 (Советский район) Марина Бочарова набрала 39,41% голосов. Вторым стал самовыдвиженец Сергей Титаев с 36,3%. Третью строчку занял представитель КПРФ Павел Корчагин - 15,27%, четвертую - Ирина Волкова из ЛДПР: 3,68%. На последнем месте оказался представитель «Родины» Антон Иванов с 2,32%.

Явка в Советском районе оказалась достаточно низкой: на участки пришли всего 12,61% избирателей. С одной стороны, как отметила Виктория Черникова, выборы в органы местного самоуправления всегда интересуют граждан гораздо меньше, чем федеральные избирательные кампании, к примеру президентская или Госдумы.

С другой - довыборы, судя по всему, не сильно интересовали и представителей власти. Информации о них во время кампании было достаточно мало. К слову, в официальной группе регионального правительства «ВКонтакте» под постом об итогах голосования самый частный комментарий от воронежцев: «А что, у нас были выборы?».

- В городском округе явка была экстремально низкой. Это говорит о том, что интерес к выборам у электората полностью отсутствует. Даже при условии, что была административная мобилизация среди работников образовательных учреждений и представителей партийных структур, - отметил Инютин.

В Воронеже выборы прошли с экстремально низкой явкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скупка голосов

Если довыборы в областную Думу прошли достаточно спокойно, то о городской этого сказать нельзя. Скандалы начались еще во время избирательной кампании.

- Были попытки конкурентной борьбы, особенно в телеграм-каналах. Не обошлось без черного пиара, провокаций, - отметила Виктория Черникова. - Но сказать, что это было массово, тоже нельзя.

Интересно, что с подачи Марины Бочаровой с предвыборной гонки сошла кандидат от «Новых людей» Маргарита Кудаева. Ее сняли с регистрации через суд, аргументировав это тем, что она подала неполный список необходимых документов. Испугалась ли Бочарова претендента от партии, которая мобилизует вокруг себя молодежь и электорат с протестными настроениями? Так или иначе, участие Кудаевой в выборах вполне могло бы повлиять на исход голосования.

- У меня двоякое мнение по этому поводу. С одной стороны, если бы Кудаева мобилизовала достаточное количество избирателей, то могла бы победить. Она была ресурсным кандидатом, - подчеркнул Владимир Инютин. - С другой - при недостаточной мобилизации ее участие могло бы помочь Бочаровой. Она бы «разбила» оппозиционные голоса. Дело в том, что электорат в основном делится на две категории: «те, кто голосует за «ЕР» и «те, кто голосует за кого угодно, кроме «ЕР».

В Советском районе был и скандал во время самого голосования. В частности, на одном из участков заподозрили скупку голосов в пользу кандидата-самовыдвиженца.

- Это своевременно остановили. Был ли реальный подкуп или нет, теперь разбираются правоохранители, - рассказала Виктория Черникова.

Владимир Инютин добавил, что скупка голосов - достаточно серьезное нарушение. Если факт подтвердится, виновных привлекут к уголовной ответственности.

Удастся ли отмыться?

Отметим, мандат в городской Думе освободился после того, как бывший вице-спикер Александр Провоторов сложил полномочия в марте 2022 года. За мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения его осудили на два года лишения свободы. При этом данный коррупционный скандал в городском парламенте не единственный. Под уголовное дело также попал депутат Сергей Кудрявцев, причем за махинации во время выборов в сентябре 2020 года.

В областной Думе также не обошлось без скандалов. Кресло по собственному желанию освободил представитель «Единой России» Андрей Хабаров. На прошлой неделе стало известно, что он задержан по подозрению в мошенничестве.

Конечно, уголовные дела не могли не сказаться на репутации парламентов. Политологи считают, что довыборы положение не исправят. Правда, конкретно с победителями это не связано.

- Бэкграунд сохранится, в особенности это касается Гордумы. Я не думаю, что Марина Бочарова сможет серьезно повлиять на репутацию законодательного органа, - считает доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Денис Сосунов. - О самой Бочаровой избиратели будут судить по тем инициативам, которые она будет выдвигать. Сейчас люди выдали ей кредит доверия, предоставили возможность проявить себя на этом поприще. Она уже была депутатам Гордумы прошлого созыва, входит в состав «ЕР», поэтому можно сказать, что все возможности повлиять на жизнь горожан у нее есть.

КСТАТИ

Интересно, что в довыборах в областную и городскую Думы не принимали участия представители партии «Справедливая Россия – За правду». По слухам, внутри партии произошел раскол.

- У объединенной партии серьезный системный кризис. Это пример того, что объединение не усилило «Справедливую Россию» и «За правду», а напротив, ослабило их, - рассказал Владимир Инютин. - Изначально совмещение социалистической партии с яркими националистами было не самой хорошей идеей. Не помогло даже то, что процессом занимались известные политтехнологи, а сам проект курировала администрация президента. На региональном уровне возникли проблемы между политтехнологом Сереем Борисовым («За правду») и сильной ячейкой «СР», в которой еще остались люди Олега Пахолкова (бывший депутат Госдумы от «СР»). В целом на прошедших выборах партия серьезно потеряла в голосах по всей стране. Федеральный кризис наложился на региональный.