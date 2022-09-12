«На сборы было десять минут»: в Воронеж прибыл поезд с беженцами из Харьковской области

11 сентября Воронеж принял 419 беженцев. Фото: Анастасия АСТАШОВА

11 сентября, 21:20. Жд-вокзал «Воронеж-1». Первая платформа. Это конечная остановка поезда с эвакуированными. Они только что прибыли. Люди провели в пути изнурительные часы. Скоро их отвезут в пункты временного размещения – лагеря «Кировец», «Голубой экран» и еще в 11 ПВР районов области.

«ЭВАКУАЦИЮ ОБЪЯВИЛИ В ЧАС НОЧИ»

У выхода к платформе столпилась группа волонтеров – Всероссийский студенческий корпус спасателей, «Волонтеры Победы». Всего около сотни добровольцев пришли встречать поезд, чтобы помочь вынужденным переселенцам. На вокзале дежурят медики и психологи.

- Донести сумки до автобусов, помочь маломобильным людям выйти из вагона, оказать моральную поддержку и отыскать родных из других вагонов – то, чем мы здесь занимаемся, – делятся «Волонтеры Победы».

У поезда людей встречали волонтеры. Фото: Анастасия АСТАШОВА

У перрона выстроился отряд регионального ГУ МЧС, который сопровождает эвакуированных до мест размещения. Возле каждого из входов к вокзалу дежурит охрана транспортной безопасности.

- На первую платформу никого не пускаем, - слышен голос полицейского из рации.

Меры безопасности максимально серьезные. Даже конкретное время и номер платформы, куда должен прибыть состав, службы заранее не разглашали.

В окнах поезда видны горы сумок, дети с рюкзачками и игрушками в руках, бутылки с водой. Люди покидают вагоны, и их сразу же отмечают по спискам спасатели.

Несмотря на то что на вокзале много народу, здесь довольно спокойно, тихо. Разговоры ведутся почти шепотом. У женщины, вышедшей с первым потоком, на одной руке спит ребенок, а в другой – сумка с вещами. Рядом идет мужчина с небольшим рюкзаком, укутывает в черную куртку рыжего кота.

Харьковчане эвакуировались вместе с домашними питомцами. Фото: Анастасия АСТАШОВА

По данным регионального ГУ МЧС, 11 сентября Воронеж принял 419 беженцев. В основном здесь женщины и дети – 308 человек. Среди них три ребенка, которым меньше годика.

- Доехали нормально. Собирались на скорую руку. Было минут десять на то, чтобы вещи упаковать. У нас остался восьмилетний ребенок, но он у бабушки в Сумах. А мы сами из Казачьей Лопани приехали, - рассказывает пожилой мужчина.

Мимо проходит женщина с собакой на руках. Питомец тепло укутан, словно ребенок. За ними идет семья – родители и четверо детей. У каждого – по сумке или рюкзаку. Вещей немного, ведь времени было мало.

- В час ночи объявили срочную эвакуацию. Быстро забрали вещи, какие под рукой оказались, сели в автобусы. В поселке тетка моя осталась, друзья, - поделилась женщина, также прибывшая из Казачьей Лопани.

Всех прибывших расселили по пунктам временного размещения. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Разговаривают люди неохотно. В такой ситуации им не до беседы, к тому же и родители, и дети устали с дороги и теперь ждут размещения в ПВР.

«ШКОЛА ГОТОВА ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ»

12 сентября, 00:30. В детском лагере «Голубой экране» в Дубовке встретили около 140 беженцев. Для них приготовили комнаты, где могут поместиться от одного до пяти человек. Родственников селят рядом.

В лагере есть отопление, дежурит бригада врачей. Фото: Анастасия АСТАШОВА

После досмотра и проверки документов волонтеры помогают прибывшим обустроиться, доносят сумки и чемоданы, показывают, где душевые и санузлы, а затем приглашают в столовую: эвакуированных кормят макаронами с сосисками, салатом, булочками и горячим чаем.

В лагере есть отопление, дежурит бригада медиков (порядка десяти человек работают на двух ПВР), а также психологи и около 20 волонтеров.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая рассказала, как принимают граждан, покинувших дома из-за военных действий:

- Сначала мы разместим их, покормим и постараемся собрать первые данные. Все остальное – завтра. Время позднее - людям, конечно, хочется отдохнуть. Для них есть все необходимое.

Медики осмотрели всех прибывших. Фото: Анастасия АСТАШОВА

По словам Надежды Петровны, проблемы с устройством детей в школы и детские сады не будет:

- Ближайшая школа № 56 готова принять ребят уже с послезавтрашнего дня. Педагогический коллектив работает с такими детьми давно, поэтому и учителя, и одноклассники относятся к ним с пониманием. Проблем социального характера в школах сегодня нет.

Помимо «Голубого экрана» около 40 человек примут в соседнем лагере «Кировце», а остальных беженцев ждут в 11 местах временного содержания в районах Воронежской области.