«На сборы было десять минут»: в Воронеж прибыл поезд с беженцами из Харьковской области

11 сентября Воронеж принял 419 беженцев.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
11 сентября, 21:20. Жд-вокзал «Воронеж-1». Первая платформа. Это конечная остановка поезда с эвакуированными. Они только что прибыли. Люди провели в пути изнурительные часы. Скоро их отвезут в пункты временного размещения – лагеря «Кировец», «Голубой экран» и еще в 11 ПВР районов области.
«ЭВАКУАЦИЮ ОБЪЯВИЛИ В ЧАС НОЧИ»
У выхода к платформе столпилась группа волонтеров – Всероссийский студенческий корпус спасателей, «Волонтеры Победы». Всего около сотни добровольцев пришли встречать поезд, чтобы помочь вынужденным переселенцам. На вокзале дежурят медики и психологи.
- Донести сумки до автобусов, помочь маломобильным людям выйти из вагона, оказать моральную поддержку и отыскать родных из других вагонов – то, чем мы здесь занимаемся, – делятся «Волонтеры Победы».
У поезда людей встречали волонтеры.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
У перрона выстроился отряд регионального ГУ МЧС, который сопровождает эвакуированных до мест размещения. Возле каждого из входов к вокзалу дежурит охрана транспортной безопасности.
- На первую платформу никого не пускаем, - слышен голос полицейского из рации.
Меры безопасности максимально серьезные. Даже конкретное время и номер платформы, куда должен прибыть состав, службы заранее не разглашали.
В окнах поезда видны горы сумок, дети с рюкзачками и игрушками в руках, бутылки с водой. Люди покидают вагоны, и их сразу же отмечают по спискам спасатели.
Несмотря на то что на вокзале много народу, здесь довольно спокойно, тихо. Разговоры ведутся почти шепотом. У женщины, вышедшей с первым потоком, на одной руке спит ребенок, а в другой – сумка с вещами. Рядом идет мужчина с небольшим рюкзаком, укутывает в черную куртку рыжего кота.
Харьковчане эвакуировались вместе с домашними питомцами.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
По данным регионального ГУ МЧС, 11 сентября Воронеж принял 419 беженцев. В основном здесь женщины и дети – 308 человек. Среди них три ребенка, которым меньше годика.
- Доехали нормально. Собирались на скорую руку. Было минут десять на то, чтобы вещи упаковать. У нас остался восьмилетний ребенок, но он у бабушки в Сумах. А мы сами из Казачьей Лопани приехали, - рассказывает пожилой мужчина.
Мимо проходит женщина с собакой на руках. Питомец тепло укутан, словно ребенок. За ними идет семья – родители и четверо детей. У каждого – по сумке или рюкзаку. Вещей немного, ведь времени было мало.
- В час ночи объявили срочную эвакуацию. Быстро забрали вещи, какие под рукой оказались, сели в автобусы. В поселке тетка моя осталась, друзья, - поделилась женщина, также прибывшая из Казачьей Лопани.
Всех прибывших расселили по пунктам временного размещения.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
Разговаривают люди неохотно. В такой ситуации им не до беседы, к тому же и родители, и дети устали с дороги и теперь ждут размещения в ПВР.
«ШКОЛА ГОТОВА ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ»
12 сентября, 00:30. В детском лагере «Голубой экране» в Дубовке встретили около 140 беженцев. Для них приготовили комнаты, где могут поместиться от одного до пяти человек. Родственников селят рядом.
В лагере есть отопление, дежурит бригада врачей.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
После досмотра и проверки документов волонтеры помогают прибывшим обустроиться, доносят сумки и чемоданы, показывают, где душевые и санузлы, а затем приглашают в столовую: эвакуированных кормят макаронами с сосисками, салатом, булочками и горячим чаем.
В лагере есть отопление, дежурит бригада медиков (порядка десяти человек работают на двух ПВР), а также психологи и около 20 волонтеров.
Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая рассказала, как принимают граждан, покинувших дома из-за военных действий:
- Сначала мы разместим их, покормим и постараемся собрать первые данные. Все остальное – завтра. Время позднее - людям, конечно, хочется отдохнуть. Для них есть все необходимое.
Медики осмотрели всех прибывших.
Фото: Анастасия АСТАШОВА
По словам Надежды Петровны, проблемы с устройством детей в школы и детские сады не будет:
- Ближайшая школа № 56 готова принять ребят уже с послезавтрашнего дня. Педагогический коллектив работает с такими детьми давно, поэтому и учителя, и одноклассники относятся к ним с пониманием. Проблем социального характера в школах сегодня нет.
Помимо «Голубого экрана» около 40 человек примут в соседнем лагере «Кировце», а остальных беженцев ждут в 11 местах временного содержания в районах Воронежской области.