Стоимость борща и выставки под землей: экономические новости недели для воронежцев

Борщ обходится воронежцам почти в 117 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как пройдет реконструкция трех подземных переходов в Воронеже? На сколько вырастут зарплаты чиновников? Сколько воронежцы тратят на ингредиенты для борща? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

6,3 млн тонн зерна

Аграрии Воронежской области планируют собрать 6,3 млн тонн зерна. Об этом рассказал глава регионального департамента аграрной политики Алексей Сапронов.

Правда, на этот раз качество оставляет желать лучшего: 50% урожая составляет продовольственное зерно (3 и 4 классов), остальное - фуражное. Причину таких низких показателей связывают с плохой погодой.

Качество урожая снизилось по сравнению с прошлым годом Фото: Мария ЛЕНЦ

- В целом кампания по уборке складывалась для аграриев неблагоприятно. При этом ничего катастрофического здесь нет: продовольственное зерно уйдет на экспорт и на наши предприятия перерабатывающей промышленности, - рассказал Алексей Сапронов.

Борщ подешевел

Индекс борща в сентябре в Воронеже составил 116 рублей 95 копеек. Для сравнения, в августе это блюдо было гораздо дороже: 134 рубля 36 копеек. Индекс рассчитывается исходя из стоимости традиционного набора продуктов для борща на семью из четырех человек.

По сравнению с августом подешевели все ингредиенты, кроме хлеба, который не изменился в цене (5,33 рубля). Сильнее всего снизилась стоимость сметаны – с 30,66 до 23,5 рубля. Далее идут курятина – 71 рубль (было 74), картофель – 6,47 (9,41), лук – 2,28 (3,76), морковь – 1,19 (2,47), капуста – 3,2 (3,98), свекла – 2,36 (2,83) и чеснок – 1,62 (1,92).

Отметим, меньше, чем в других городах, борщ стоит в Саратове – 115,9, Нижнем Новгороде – 114,7, Москве – 111,79 и в Волгограде – 110,44. Дороже он в Анадыре – 404,1, Магадане - 281,76 и Норильске - 276,61рубля.

Зарплаты чиновников вырастут на 9%

Чиновникам правительства Воронежской области с 1 сентября повысили оклад и доплаты к пенсии на 9%. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев.

Повышение касается не только тех, кто занимает государственные должности, но и работников структур, подведомственных областному правительству.

Отметим, оклад – не самая большая часть зарплаты чиновников. Общая сумма складывается из надбавок, премий и стимулирующих выплат.

Трем подземным переходам нашли концессионера

Реконструкцией подземных переходов на Ворошилова, Димитрова и Плехановской в Воронеже займется компания «Делк» Эдуарда Толоконникова. Инвестор готов вложить в проект 22,7 млн рублей. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. По его словам, других желающих заняться этой работой не нашлось.

Ранее Толоконников представил концепцию развития объектов – объединение их в единое культурно-просветительское пространство «Подземка».

Переход на Ворошилова будет демонстрировать достижения города в космонавтике. Там появятся художественные изображения на стенах, световые короба с информацией. Переход на Димитрова сделают информационно-туристическим объектом, где нарисуют знаковые места Воронежа и области. Закрытый переход на Плехановской, который представляет собой два тоннеля, станет выставочным арт-пространством. Воронежские художники, фотографы, другие представители креативной интеллигенции смогут презентовать там свои работы и проводить творческие встречи.

Концессионное соглашение планируют заключить в течение месяца. По его условиям реконструкцию компания должна провести за два года. Затем концессионер будет содержать и охранять объекты, а также вносить плату в бюджет. Соглашение рассчитано на 20 лет. Отметим, ранее компания Толоконникова привела в порядок парк «Дельфин».

Вакансия на 300 тысяч без опыта работы

Агентство недвижимости в Воронеже ищет менеджера по работе с клиентами с зарплатой от 70 до 300 тысяч рублей. При этом опыта работы от кандидатов не требуют.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для соискателей-новичков подготовили аналитики рекрутингового агентства HeadHunter.

Аналитики составили ТОП вакансий без опыта работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторую строчку заняла вакансия компании, которая продает кресла для геймеров бренда США. Работодатель ищет лингвиста-переводчика на зарплату до 260 тысяч. Замыкает тройку лидеров вакансия водителя с зарплатой от 250 тысяч рублей. Однако соискатель должен иметь личный грузовой автомобиль.

Воронежцы за полгода провели банковских операций на 358 млрд

Воронежцы стали чаще расплачиваться безналичными средствами. Количество операций по снятию денег в банкоматах в первом полугодии 2022-го сократилось на 10%. В среднем жители области пользуются двумя банковскими картами и тратят на покупки по ним около 700 рублей в день. Такие данные привели в региональном отделении Банка России.

В первом полугодии на территории Воронежской области совершено более 300 млн операций по оплате товаров, услуг и снятию наличных объемом 358 млрд рублей, что соответствует уровню тех же шести месяцев 2021-го.