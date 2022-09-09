Право выбора: Кто претендует на депутатские кресла в Воронежской области

В регионе пройдут довыборы в Областную и Городскую думы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В единый день голосования, 11 сентября, пройдут довыборы в Воронежскую областную и городскую думы. Вакантные места там появились после того, как теперь уже бывшие депутаты попали под уголовные преследования. Списки кандидатов давно сформированы, участки практически готовы к голосованию. Кто претендует на депутатское кресло, а также как будут работать УИКи, выяснила «Комсомолка».

Кого выбираем

- Воронежская областная дума

Дополнительные выборы пройдут в Воронежскую областную думу седьмого созыва по одномандатному округу №15. В его состав входят Верхнехавский, Рамонский и Эртильский районы.

Мандат освободился в мае 2022 года, когда депутат от «Единой России» Андрей Хабаров принял решение сложить полномочия. К слову, буквально на днях стало известно, что теперь уже бывший парламентарий задержан по подозрению в мошенничестве.

На освободившееся кресло в Облдуме претендуют три кандидата: секретарь обкома КПРФ по работе с молодежью и патриотическому воспитанию Александр Шабунин, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Максим Бурдаков и главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, выдвинутый «Единой Россией».

В число претендентов изначально входил самовыдвиженец Виталий Астахов, однако для регистрации в качестве кандидата ему нужно было собрать 2043 подписи избирателей, с чем он не справился.

- Воронежская городская дума

В Воронеже будут проходить дополнительные выборы депутата Воронежской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (Советский). Принять в них участие в качестве избирателя смогут воронежцы, которые зарегистрированы на территории Советского района.

На вакантный мандат претендуют директор гимназии имени Басова Марина Бочарова (Единая Россия), преподаватель индустриального колледжа Павел Кочаргин (КПРФ), начальник юридического отдела ООО «Святогор» Ирина Волкова (ЛДПР), генеральный директор ООО «Юридический Центр Солидарность» Антон Иванов (Родина) и самовыдвиженец, коммунальщик Сергей Титаев.

Представителю «Яблоко» Анны Лукичевой и самовыдвиженцам Ивану Панкову и Юрию Слепченко избирком отказал в регистрации. Кроме того, на кресло в гордуме претендовала специалист по маркетингу АО «Молвест» Маргарита Кудаева. Однако ее сняли с регистрации через суд, куда подала заявление Марина Бочарова. Кудаева подала не полный список документов, необходимых для регистрации кандидата.

Интересно, что в довыборах не будут принимать участие представители «Справедливой России – За правду». По слухам, внутри партии произошел раскол.

Отметим, мандат освободился после того, как бывший вице-спикер Гордумы Александр Провоторов сложил полномочия в марте 2022 года. За мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения его осудили на два года лишения свободы.

Как выбираем?

В Воронежской области голосование будет проходить в течение одного дня – 11 сентября. Систему трехдневного голосования, которая действовала во время выборов депутатов Госдумы в 2021 году в нашем регионе в этот раз решили не вводить. Избирательные участки стандартно откроются в 8.00.

Воронежцы еще могут подать заявление о голосовании на дому Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

До 14.00 11 сентября избиратели могут подать заявление в ТИК о голосовании на дому. Правда, для этого должна быть уважительная причина, к примеру, состояние здоровья. На заседании комиссии рассмотрят заявление и дадут ответ. Заявления в целом по региону уже подали более 38 тыс. человек. Среди них 20 – участники довыборов в гордуму, а почти 8 тыс. – в облдуму (в Верхнехавском районе 2 573, в Рамонском – 3 533, в Эртильском - 1 402).

Сервис «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения, в этот раз действовал только на довыборах в Облдуму, то есть в трех районах. Прием заявлений уже завершился. Сервисом воспользовались более 200 человек.

Отметим, найти свой избирательный участок можно при помощи сервиса «Цифровые технологии» на сайте Облизбиркома.

Как будут работать участки

Нововведением станет то, что работа избирательных участков начнется с исполнения гимна России. Такое решение принял Облизбирком по рекомендации ЦИК.

По словам главы Облизбиркома Ильи Иванова, во время голосования в регионе будет действовать весь комплекс современных технологий: цифровые информационные сервисы на сайте ЦИК России и портале «Госуслуги», автоматизированные технологии голосования и подсчета голосов. В частности, комплексы обработки бюллетеней установлены в 17 УИКах в Воронеже.

На участках будут присутствовать наблюдатели. С этого года по решению ЦИК кандидаты, партии или общественные платы могут направить на участки по три наблюдателя, а не по два как было ранее. Наблюдателями уже заявлены более 2,4 тыс. человек. Кроме того, в помещениях для голосования установлены видеорегистраторы с записью информации на локальный носитель.

На участках обеспечат санитарные нормы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особое внимание уделят санитарно-эпидемиологическим нормам. Используют рекомендации Роспотребнадзора, разработанные для проведения выборов в Госдуму в прошлом году. В частности, речь идет об отдельных входах и выходах, дистанции в 1,5 метра. На входе в участок у избирателей измерят температуру, обработают руки санитайзером, выдадут одноразовые перчатки, маску и ручку.

Кстати

В целом в Воронежской области в единый день голосования пройдет 61 избирательная кампания регионального и местного уровней. Так, в 17 районах состоятся выборы в органы местного самоуправления (распределят 503 мандата), а в 6 районах – выборы в Советы народных депутатов (142 мандата). В общей сложности зарегистрировались 1 344 кандидата (1 216 – от 7 политических партий, 128 – самовыдвиженцы).