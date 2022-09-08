Воронежские власти поздравили с праздником лучших финансистов города

Фото мэрии Воронежа

С профессиональным праздником и 220-летием образования Министерства финансов России поздравили воронежских финансистов в городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там напомнили, что именно 8 сентября в 1802 году император Александр I своим высочайшим манифестом основал Министерство финансов. На него было возложено «управление казенными и государственными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание его доходы».

Фото мэрии Воронежа

В честь праздника в администрации города лучшим сотрудникам финансовой сферы вручили грамоты и благодарности от губернатора, департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, городской Думы и мэра за их вклад и добросовестный труд на муниципальной службе.

В торжественной церемонии приняли участие первый замглавы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев, руководитель аппарата горДумы Наталья Котенко и руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации Елена Муромцева.

Первый вице-мэр Юрий Тимофеев поблагодарил виновников торжества за нелегкий труд.

– Финансистами города проделывается огромная работа. Вы очень слаженный и надежный коллектив. Еще раз поздравляю вас с праздником, – подвел он итог церемонии награждения.