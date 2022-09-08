Граффити в память защитника Донбасса может появиться в Воронеже

Фото - мэрии Воронежа

В Воронеже планируют создать граффити в память защитника Донбасса, гвардии майора Сергея Аграновича, командира 2-й разведроты войсковой части «Спарта». Об этом рассказал 8 сентября глава города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Военный погиб при выполнении боевой задачи в апреле 2022 года. Позывной «Водяной» Сергей Владимирович взял в память о своей работе до 2014 года. Тогда он трудился главным инженером коммунального предприятия «Вода Донбасса».

В июне 2014-го, после жутких событий в Одессе, пожара в Доме профсоюзов, бомбежек мирных населенных пунктов решил вступить в ополчение. Участвовал в обороне городов Донбасса: Славянск, Шахтерск, Миусинск, Иловайск, в боях за Донецкий аэропорт, Углегорск. Неоднократно был ранен, но после лечения снова вставал в строй. Погиб Сергей Агранович при выполнении боевой задачи в апреле. Награжден орденами и медалями Донецкой народной республики.

С инициативой появления граффити в Воронеже принадлежит его дочери Инне и советнику Главы ДНР Игорю Кимаковскому. И это не случайно. Сам Сергей Агранович и его вдова были здесь прописаны. Дочь Инна, которая сейчас активно занимается волонтерством, помогает жителям освобождаемых территорий через фонд имени отца, закончила именно в нашем городе медицинский университет.

Поддержали идею о граффити и региональные общественные организации, оказавшие помощь в создании памятного баннера. Его, кстати, уже смонтировали на улице Студенческой, 34. Рядом расположена графическая работа в честь подвига воронежского летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии. Размещение баннера приурочили ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, который в ДНР отмечают 8 сентября. А полноценное граффити на этом месте установят весной, ко Дню рождения Сергея Аграновича.