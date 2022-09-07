Жительница Воронежа родила сына в супермаркете

С мамой и ребенком все хорошо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продавцы воронежского сетевого магазина «Магнит» приняли роды у посетительницы. Рано утром на улице у женщины начались схватки. За помощью она обратилась в круглосуточный супермаркет на Владимира Невского, 59/1. Подробности сообщили в пресс-службе «Магнита» в среду, 7 сентября.

В этот момент в торговом зале находились двое работников ночной смены. Они вызвали «скорую помощь», однако медики ехали слишком долго. В итоге продавцам пришлось принимать роды у молодой мамы. На свет появился мальчик.

- Мне сперва показалось, что это шутка, розыгрыш. Когда сказали, что «ребенок выходит», то не сразу подумал, что речь буквально о родах. Все произошло стремительно, - рассказал продавец Валерий Незнамов. - Пока коллега по телефону вызывала скорую, я принес ножницы, аптечку. Все произошло естественным образом, каких-то специальных медицинских знаний не потребовалось. Пусть все будет хорошо у мамы и ее сына.

Валерию всего 25 лет. Ему выпало ответственное задание – перерезать пуповину. В пресс-службе «Магнита» рассказали, что намерены поощрить этого сотрудника. Маму и малыша подоспевшая «скорая» забрала в больницу.