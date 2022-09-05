Слушали лекцию о Лимонове и кидались сеном: как в Воронеже завершилось «Русское лето - 2022»

Захар Прилепин, Алексей Колобродов и Олег Демидов презентовали 1-й том «Полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова» Фото: Анастасия АСТАШОВА

Несмотря на хмурую, по-настоящему осеннюю погоду, второй день фестиваля «Русское лето» на Советской площади, посетило немало людей. Веселая фолк-музыка, яркие костюмы, стилизованные под славянские, звон кольчуг и стихотворения современных российских поэтов - наших земляков и авторов из Москвы и Санкт-Петербурга - все это вкупе с хорошим настроением гостей заставило вскоре солнце выглянуть из-за туч и задержаться до самого вечера.

Серьезное современное творчество

Напротив «ринга» для средневековых боев расположилась литературная площадка. Зрители в большинстве предпочли поэтам рыцарские турниры.

Одним из хедлайнеров 4 сентября стал питерский автор Александр Пелевин, известный романами «Четверо», «Покров-17» и сборниками стихов «Красное, черное, белое и нечто совершенно иное» и «Как мертвый Лимонов».

Захар Прилепин, Алексей Колобродов и Олег Демидов презентовали 1-й том «Полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова», а также рассказали зрителям о знаменитом политическом деятеле и писателе.

- Лекция замечательная. Про Лимонова я много нового услышала. Олег Демидов проделал огромную работу: он вместе с Алексеем Колобродовым собрал все сочинения Эдуарда. Они прокомментировали его стихотворения, оказалось, что это очень серьезное современное, актуальное творчество. Собирать произведения Лимонова решил Захар Прилепин еще при жизни писателя и с его, так сказать, благословения, - поделилась впечатлениями от лекции гость фестиваля Мария.

После презентации книги. Фото: Анастасия АСТАШОВА

После презентации Захар Прилепин общался со зрителями, подписывал им книги и фотографировался. Идейный вдохновитель фестиваля поблагодарил администрацию за организацию безопасности граждан, но выразил надежду в будущем вернуться в Центральный парк:

- Надеюсь, что в следующем году у нас будет мир, и мы вернемся на прежнюю точку. В парке явно удобнее. Здесь мы все-таки немного сидим друг у друга на головах - и сцена рядом, и церковь рядом, поэты и лекции рядом. В парке все это «разнесено», и люди могут отдохнуть. Я отношусь с исключительной благодарностью к администрации, которая волнуется за безопасность граждан, но надеюсь, в следующий раз мы вернемся в парк, где было совершенно замечательно.

Ковали, вырезали и печатали

Мультижанровые площадки фестиваля - раздолье для детей. Мастер-классы по ковке, резьбе по дереву, книгопечатанию и изготовлению стеклянных бус увлекали мальчиков и девочек. Даже декорации ребята сумели превратить в игрушки – валяться на тюках сена им нравилось не меньше, чем водить хоровод или рассматривать выставки оружия и предметов быта старины.

Мастер-класс по резьбе по дереву увлек мальчиков и девочек. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Бродячие потешники «Папьемашенники» захватили внимание театральным представлением не только детей, но и взрослых. По словам зрителей, «спектакль с Петрушкой сыгран был очень талантливо».

Бродячие потешники захватили внимание всех зрителей. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Музыкальным хедлайнером в этом году стала московская рок-группа 7Б. Также на фестивале выступили коллектив «Лампасы» из Нижнего Новгорода, семейный фольклорный ансамбль Шестопаловых из Суджи, музыкант Бранимир из Волгограда и липецкая фолк-певица Matanya. Любители фольклора зажигали вместе с артелью «Игрецы» из Костромы и воронежской «Радовесью».

Валяться на тюках сена ребятам очень понравилось. Фото: Анастасия АСТАШОВА

С помощью реконструкций, мастер-классов по настоящим народным промыслам, истории и фольклорной музыки на фестивале создали неповторимую обстановку, показали традиционную русскую культуру и как она формировалась на протяжении веков.