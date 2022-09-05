Легендарный путешественник Федор Конюхов: Просто я любопытный!

Федор Конюхов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Человек-оркестр Федор Конюхов привез в Воронеж свои картины. Пять десятков работ в разных техниках - по мотивам своих экспедиций - путешественник, писатель, протоиерей русской православной церкви лично показывал на вернисаже в музее имени Крамского.

На его полотнах снега, ледяные торосы и северное сияние, горы и моря - красота нашего мира, которую не всем дано увидеть.

- Я решил, что если Господь дал мне хоть какой-то маленький талант к рисованию, то мне хочется передать людям то, что я видел. Наша страна очень большая и красивая. Я пролетел ее почти всю на параплане, самолете и видел, как меняется ландшафт. От Белого моря к Черному. В Архангельске леса до горизонта. В Воронеже чернозем и березы. На Кавказе - горы, в Калмыкии - степи. Этим мы отличаемся от других стран. У одних - горы, у других - пустыня, а у нас - и горы, и пустыни, все. Господь Бог создал нашу планету красивой всю. Нет на земном шаре некрасивых мест. Также как и некрасивых людей, - уверен Федор Филиппович. - Их меняет политическая, экономическая, религиозная системы. Я был два раза в Сомали. Очень красивая страна. А ведь многим на ум первым приходит что – пираты. Бог не создавал пиратов. А красивых людей. Там и мужчины, и женщины красивые. А верблюды какие - от них вечностью пахнет! А политическая система превратила такой красивый народ в бандитов…

Федор Конюхов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Не секрет, что многие люди в вашем возрасте (Конюхову 71 год, - ред.) сидят на лавочке перед подъездом или перед телевизором, ведут чисто «пенсионерский» образ жизни. А вы по-хорошему неуспокоенный: весь земной шар облетели, пишете картины, книги. В чем ваш секрет, откуда вы черпаете силы? – поинтересовалась «Комсомолка» у творца.

- Секрета нет. Просто я любопытный, любознательный. В 70-е, кстати, с Дмитрием Шпаро ездил в полярную экспедицию к Северному полюсу с «Комсомольской правдой», - вспомнил путешественник. - У меня молодые спрашивают, как стать таким же, как я? А как вы готовитесь? Надо готовиться духовно и морально. А потом материально. Я молюсь, служу, готовлюсь. Если ты готовишься, все выдерживаешь - тебе дается. Если мне говорят, что не хватает времени, я с такими не дружу. Я успеваю. У меня 3000 картин. Время можно спрессовать, чтобы заниматься любимым делом. Для меня, ведь, количество мест в путешествиях - не самоцель. Я потерял счет, сколько раз я был в разных странах. Мы готовим экспедицию - ставим цель, я ее исполняю. Мне 71 год, и я хотел бы на лавочке с бабушками-ровесницами посидеть. Но нужно готовить новую экспедицию через океан. Хотим сделать в Антарктиде новую станцию. Через Арктику на собачьих упряжках отправиться…

Ближайшие планы мэтра - новая экспедиция: NOVA станет первым в истории одиночным пересечением Тихого и Атлантического океанов на катамаране на солнечной энергии. Во время экспедиции будут изучать степень загрязнения вод мирового океана частицами микропластика, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Выставку можно посмотреть до 9 октября, 0+