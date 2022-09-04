Платья из цветов и корабль из сена: чем удивляет воронежцев «Город-сад - 2022»

На «Городе-саде» воронежцев ожидают 150 цветочных инсталляций. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В эти выходные, 3 и 4 сентября, впервые в «Алых парусах», а не в Центральном парке, проходит 12-й фестиваль садов и цветов «Город-сад». Программа очень разнообразна. Горожане смогут не только увидеть цветочные композиции, но и побывать на различных мероприятиях, мастер-классах и выступлениях.

В этом году фестиваль переехал из Центрального парка в "Алые паруса". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Мы выбрали самые интересные объекты фестиваля.

"Город-сад" - всегда красиво. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Ботик Петра I». Лавочки в виде корабля, украшенные гирляндами и цветами.

Та самая лавка. Фото: Ксения ШЕВЦОВА

Сажинский кондитерский комбинат предоставил парку «Пряничный букет». Он был выполнен из настоящих пряников, цветов, бубликов и пергаментной бумаги.

Оригинальный букет. Фото: Ксения ШЕВЦОВА

Еще один корабль сделан из больших стогов сена. На его палубе обустроили сцену для музыкантов. А еще корабль украшает деревянная вывеска: «Ежели русский вам скажет, что не любит родину, не верьте ему: он не русский».

Зона "сено-солома" в этом году превратилась в Петровский корабль. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

"Ядро Петра" - космический зеленый корабль, который представил на фестивале Ботанический сад Воронежа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Также в парке можно встретить беспозвоночных. К этой необычной выставке гости подходили с большим интересом, чтобы поближе рассмотреть паука-птицееда, тараканов и улиток.

Зона беспозвоночных. Фото: Ксения ШЕВЦОВА

Кажется, платья из цветов забрали на себя все внимание девушек. Каждая хотела «примерить» цветочный образ и уйти с необычными фотографиями.

Платья их цветов всегда пользуются спросом! Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В парке кузнецов можно было не только посмотреть на кованные изделия, но и купить или даже сделать их самому на мастер-классе.

Процесс мастер-класса. Фото: Ксения ШЕВЦОВА

Колонны тоже не остались без внимания. Композиция выделялась на фоне всех остальных своей простотой и лаконичностью.

Простота и изящество. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вот такой объект тоже ждал посетителей! Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Интересной тематической частью всего мероприятия стала ярмарка цветов и деревьев. Садоводы с энтузиазмом рассказывали всем желающим о своих растениях: о том, как за ними ухаживать, как высаживать и как они будут пахнуть и цвести.

Ярмарка цветов и деревьев. Фото: Ксения ШЕВЦОВА