Платья из цветов и корабль из сена: чем удивляет воронежцев «Город-сад - 2022»

На «Городе-саде» воронежцев ожидают 150 цветочных инсталляций.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
В эти выходные, 3 и 4 сентября, впервые в «Алых парусах», а не в Центральном парке, проходит 12-й фестиваль садов и цветов «Город-сад». Программа очень разнообразна. Горожане смогут не только увидеть цветочные композиции, но и побывать на различных мероприятиях, мастер-классах и выступлениях.
В этом году фестиваль переехал из Центрального парка в "Алые паруса".
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Мы выбрали самые интересные объекты фестиваля.
"Город-сад" - всегда красиво.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
«Ботик Петра I». Лавочки в виде корабля, украшенные гирляндами и цветами.
Та самая лавка.
Фото: Ксения ШЕВЦОВА
Сажинский кондитерский комбинат предоставил парку «Пряничный букет». Он был выполнен из настоящих пряников, цветов, бубликов и пергаментной бумаги.
Оригинальный букет.
Фото: Ксения ШЕВЦОВА
Еще один корабль сделан из больших стогов сена. На его палубе обустроили сцену для музыкантов. А еще корабль украшает деревянная вывеска: «Ежели русский вам скажет, что не любит родину, не верьте ему: он не русский».
Зона "сено-солома" в этом году превратилась в Петровский корабль.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
"Ядро Петра" - космический зеленый корабль, который представил на фестивале Ботанический сад Воронежа.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Также в парке можно встретить беспозвоночных. К этой необычной выставке гости подходили с большим интересом, чтобы поближе рассмотреть паука-птицееда, тараканов и улиток.
Зона беспозвоночных.
Фото: Ксения ШЕВЦОВА
Кажется, платья из цветов забрали на себя все внимание девушек. Каждая хотела «примерить» цветочный образ и уйти с необычными фотографиями.
Платья их цветов всегда пользуются спросом!
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
В парке кузнецов можно было не только посмотреть на кованные изделия, но и купить или даже сделать их самому на мастер-классе.
Процесс мастер-класса.
Фото: Ксения ШЕВЦОВА
Колонны тоже не остались без внимания. Композиция выделялась на фоне всех остальных своей простотой и лаконичностью.
Простота и изящество.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Вот такой объект тоже ждал посетителей!
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Интересной тематической частью всего мероприятия стала ярмарка цветов и деревьев. Садоводы с энтузиазмом рассказывали всем желающим о своих растениях: о том, как за ними ухаживать, как высаживать и как они будут пахнуть и цвести.
Ярмарка цветов и деревьев.
Фото: Ксения ШЕВЦОВА
Желающих посмотреть ландшафтные композиции оказалось много.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА