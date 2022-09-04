Водили хороводы и дрались в доспехах: как прошел первый день «Русского лета» в Воронеже

Фестиваль получился «семейным»: на площади отдыхало много детей с родителями, бабушками и дедушками. Фото: Анастасия АСТАШОВА

3 сентября на Советской площади выступили музыкальные коллективы из Москвы («Этносфера», «Казачий круг», «Петр Валентинович»), Костромы («Игрецы»), Воронежа («Паветье», «Терем», «Воля»), а также семейный дуэт из Липецка и Юрий Щербаков из Волгограда. Под фольклорные мелодии зрители водили хоровод, подпевали знакомые строчки, например из «Барыни», и пускались в пляс.

Ведущим праздника в этом году был Антон Шагин - российский актер и поэт, известный ролью Ивана в фильме «Конек-Горбунок».

Ведущим праздника в этом году стал Антон Шагин. Фото: Анастасия АСТАШОВА

«Русское лето» посетило много молодежи. Школьникам и студентам оказались по душе площадки с историческими реконструкциями и «Музыкальная».

- Здесь увлекательно. Много нового можно узнать про каждую эпоху: чем люди занимались, как жили. Очень познавательно. А еще живая музыка – интересно всегда. Мы довольны, любим изучать историю. Надеемся, в городе будут часто проводить подобные фестивали, - делятся впечатлениями Дарья и Анна, ученицы 10-го класса школы № 68.

Исторические реконструкции, фольклорные коллективы, самобытные декорации создавали неповторимую атмосферу. Фото: Анастасия АСТАШОВА

На исторических площадках гости фестиваля могли участвовать в мастер-классах, например по каллиграфии, изготовлению украшений, книгопечатанию, ткачеству, кузнечному делу. Руководители площадки «XVII век» учили всех желающих пикейному бою, строевым командам и рассказывали о дисциплине и быте армии 17-го столетия.

Особое внимание людей было приковано к турниру по средневековому бою: открытую тренировку проводила воронежская «Школа ИСБ». После показательного выступления профессионалов народ и сам захотел подержать в руках щит и меч, пусть и ненастоящие - мягкие.

Турнир по средневековому бою особенно понравился зрителям. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Фестиваль «Русское лето» можно назвать «семейным»: так много на площади отдыхало детей с родителями, бабушками и дедушками.

- Атмосфера нравится. Очень забавно, интересно. Мы в первый раз с семьей попали, а ребенок с удивлением смотрит абсолютно на все: и на костюмы, и на приспособления, и на оружие. Русская культура для меня - все-таки больше история, патриотизм, наши корни. И это бесценно, - сказала гостья праздника Анна Барышникова.

На фестивале работали лекционные, музыкальные и литературная площадки. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Пенсионерка Нина Михайловна Угрюмова пришла на «Русское лето» с внуком. Захотела показать ему праздник:

- Ему очень понравилась игра на балалайке, он с удовольствием ковал инструменты. Важно знакомить детей с жизнью и бытом России различных эпох. Я на таких событиях не впервые, но не перестаю удивляться творчеству и таланту нашего народа. Для меня русская культура - это традиции, самобытность и доброта. Здесь я с удовольствием сегодня гуляю, внук все смотрит, узнает новое - это прекрасные впечатления.

На фестивале работали лекционные и литературная площадки. Со своими стихотворениями выступали воронежские поэты Павел Сидельников, Дарья Князева, Кристина Гайдукова, а также авторы из Москвы и Нижнего Новгорода: Олег Демидов, Владимир Безденежных, Дмитрий Ларионов, Мария Ватутина, Антон Шагин, Игорь Караулов.

Под фольклорные мелодии зрители водили хоровод. Фото: Анастасия АСТАШОВА

Исторические реконструкции, фольклорные коллективы, самобытные декорации - все создавало, как отметили зрители, неповторимую атмосферу, которая позволяла погрузится в русские традиции, вспомнить, что лежит в основе отечественной культуры.

«Русское лето - 2022» в Воронеже продолжается сегодня, 4 сентября, на Советской площади. Открытие праздника - в 12.00. Хедлайнерами фестиваля станут музыкальная группа «7Б», поэт Александр Пелевин и Захар Прилепин с презентацией первого тома «Полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова».