8,5 млн за «сову» и рост зарплат бюджетников: экономические новости недели для воронежцев

Зарплаты бюджетников вырастут на 15% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сильно вырастут зарплаты бюджетников? Насколько в Воронежской области комфортны условия труда? В какие суммы региону обходится модернизация теплоснабжения? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Комфортные условия труда

Воронежская область попала в Топ-15 субъектов страны по качеству условий на рынке труда по итогам 2021 года. Регион занял 14-е место. Таковы результаты исследования, которое провели аналитики «РИА. Рейтинг».

Воронежская область оказалась на 2 месте по комфорту условий труда Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Эксперты оценивали зарплату, условия работы, занятость и емкость этого рынка. Баллы выставляли по каждому показателю (от 1 до 100). Воронежская область набрала 69,2.

В тройке лидеров оказались Москва и Петербург с результатами 97,2 и 96,5 соответственно и Московская область (86,5).

Меньше всего баллов набрали Ингушетия (7,1), Тыва (8,6), Чечня (12,3), Карачаево-Черкессия (13,0) и Кабардино-Балкария (14,0).

Квартира в известном доме

В Воронеже выставили на продажу двухкомнатную квартиру в известном «Доме с совой». Это здание на улице Алексеевского, 12, построенное в 1913 году архитектором Михаилом Замятиным. Такое название дом получил из-за совы, изображенной на фасаде. Сообщение о продаже появилось на одном из популярных сайтов объявлений.

«Двушку» оценили в 8,5 миллиона рублей. Квартира площадью 90 «квадратов» находится на третьем этаже.

Прибавка для бюджетников

С сентября зарплаты бюджетников Воронежской области вырастут на 15%. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

- Всем работникам бюджетной сферы - и тем, кто подпадает по указ Президента РФ 2012 года о регулировании заработной платы, и тем, кто не подпадает, - с сентября увеличиваем зарплату на 15% по отношению к 2021 году. Мы планировали на 6% поднять, но приняли решение еще на 9% увеличить, - заявил губернатор.

Глава региона пояснил, что инфляция в стране по итогам года ожидается именно на уровне 15%. Решение о повышении уже согласовано с Министерством финансов.

Новостройки подорожали

В августе стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Воронеже в среднем выросла на 818 рублей (0,89%) по сравнению с июлем. Она составила 92 298 рублей.

"Квадрат" в новостройке обходится в 92,2 тыс. рубля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сильнее всего подорожали квартиры в Левобережном районе - на 4 тысячи за «квадрат». В Центральном - цены выросли на 2,9 тыс., в Железнодорожном - на 1,6. В Коминтерновском районе, напротив, жилье в новостройках подешевело на 0,01%. За метр там просят 82 179 рублей.

Улучшение теплоснабжения за 600 млн рублей…

Сейчас в Воронежской области строят и реконструируют 12 газовых котельных для жилых домов и социальных объектов. В ближайших планах - еще девять. По подсчетам областного правительства, на модернизацию теплоснабжения уже направили 600 млн рублей.

В перспективе все угольные котельные в регионе планируют заменить на газовые. Для этого подготовили адресный перечень таких объектов.

…и реконструкция улицы за 117 млн

В Воронеже начали реконструировать улицу Урывского. Речь идет о полуторакилометровой дороге в микрорайоне «Процессор». По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 117 млн рублей.

Проезжую часть расширят до четырех полос. Это необходимо, так как район развивается, а существующая дорога уже не справляется с трафиком. Кроме того, в перспективе планируют связать поселок Отрадное и улицу Урывского через трассу М4 «Дон», из-за чего количество машин станет еще больше.