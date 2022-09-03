Воронежский «Факел» выдал очередной провальный второй тайм и проиграл нижегородскому «Пари НН»

Провал во втором тайме в Нижнем Новгороже может больно аукнуться на финише сезона. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В гостевом матче с нижегородским «Пари НН» «Факел» начал с места в карьер. Воронежские футболисты открыли счет уже на пятой минуте. Евгений Шляков прорвался по правому флангу, мяч у него выбил защитник хозяев, но очень неудачно - прямо под удар Максима Максимова. Нападающий «Факела» буквально прошил руки вратаря «Оренбурга» Никиты Гойло – 1:0.

Правда, почти тут же Николай Калинский чуть не сравнял счет, однако его удар практически с линии штрафной заблокировали защитники «Факела». Несколько минут нижегородцы ощутимо давили, но оборона воронежского клуба выдержала.

Ну а потом игроки «Факела» перехватили инициативу. После навеса Хызыра Аппаева головой пробил Максимов. Удар пришелся прямо во вратаря. Затем Аппаев запорол два перспективных момента на редкость невнятными ударами. У хозяев в этот отрезок времени мало что получалось. Так и закончился первый тайм.

Ну а после перерыва все решили удачные замены главного тренера нижегородцев Михаила Галактионова и очередной провал «Факела» в середине второго тайма. Cначала на 66 минуте прорыв Владимира Кротова завершился ударом в ноги, а потом в руку Андрея Менделя. Можно, конечно, сказать, а куда ему было ее девать? А можно задаться вопросом, почему Кротова вообще пустили в штрафную. В итоге пенальти, который на 66 минуте уверенно реализовал штатный исполнитель «стандартов» «Пари НН» Николай Калинский.

Ну а на 73 минуте уже никаких оправданий нет у Шлякова, зачем-то срубившего в штрафной еще одного джокера нижегородцев бразильца Милсона. Еще один пенальти – Калинский, как и в первый раз, кладет мяч точно в верхний угол – 1:2.

Даже навала в конце «Факел» изобразить не смог. А уже в дополнительное время Михаил Смирнов, видимо, очень уставший, подарил мяч рядом с центром поля Милсону. Легионер нижегородцев выбежал на свидание с вратарем «Факела» Ильей Свиновым. Обвел его и отправил мяч в пустые ворота – 1:3. Так матч и закончился.

У «Факела» осталось четыре очка и 14 место. Хорошо, что есть московское «Торпедо» и «Урал» из Екатеринбурга. Пока с одним очком эти два клуба выглядят даже похуже, чем воронежцы. Но обе команды пока свои матчи не сыграли. И еще могут догнать «Факел» по очкам.

Впереди у «Факела» матч в Воронеже с московским «Локомотивом» 11 сентября, начнется он в 15.00. Пока качество игры нашей команды не позволяет рассчитывать на очки с железнодорожниками. Разве что чудо…